Salla Beni Şarkı Sözleri
Tarık Tüfekçi Salla Beni şarkı sözleri 7/24dinle.com'da! Birçok kişinin aklında yer edinen Tarık Tüfekçi Salla Beni şarkı sözleri ve nakaratı dinleyenler tarafından merak ediliyor. Sanatçının hayranları tarafından en çok beğeni alan şarkıları arasında bulunan Salla Beni sözlerine buradan ulaşabilirsiniz. Ayrıca dilediğiniz sosyal medya platformundan sözleri paylaşabilirsiniz.
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Nazar boncuğu gibi koluna taktı beni
Onun kabahati yok gözleri yaktı beni
Öleyim o gözlere onlar ne kara kara
Bundan sonra sevdiğim beni mum yakta ara
*
Nazar boncuğu gibi mavi gözlerin mavi
Kız senle sevdalığı kavi edelim kavi
Sevdalık yordu bizi yerlere vurdu bizi
Konusurken yarimle anasi babasi abisi gördü bizi
*
Nazar boncuğu gibi boğazına tak beni
Gel sarıl boğazıma ateşinle yak beni
Gel sarıl boğazıma sarsın beni sıcağın
Seni küçük dediler doldu koynum kucağım
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Kiz kınalı saclarunda iki yana düseyi de iki yana dü
Koydun akluma koydun köpürlü endiseyi
*
Oyana salla beni
buyana salla beni
Al gögüsünün üstüne
Yavrum yuvarla beni
*
Akar akar derelerde gene ben susuzmiyimde gene ben susuz
Rahat dur cekmez beni öyle gögüsüz degilim
*
Oyana salla beni
buyana salla beni
Al gögüsünün üstüne
Yavrum yuvarla beni
*
Ister oksa sev beni de ister durma kov beni
Seveceksen guzelum yüreginden sev beni
*
Oyana salla beni
buyana salla beni
Al gögüsünün üstüne
Yavrum yuvarla beni
-
Ah Vayları
Yükledum gır atıma
Tortul Hartamasini
Nerden öğrendin yarim
Adam aldamasini
*
Yükledum gır atıma
Hepta tütün taylari
Sayarmisun sevduğum
Benum gibi aylari
*
Ah vaylari vaylari
Geldi kiraz aylari
Onbeş yaşında gızın
Sallaniyi şalvari
*
Bir sen söyle bir da ben
Alalum ahumizi
E gız ananla buban
Çeksun günahımuzi
*
Burda horon olmayi
Çıkalım düze düze
Seni gavurun guzi
Galkda gidelum bize de
*
Haydi gidelum haydi
Karadağa yaprağa
Tarasun seni ninen
Goysun gara toprağaAh Vayları
Yükledum gır atıma
Tortul Hartamasini
Nerden öğrendin yarim
Adam aldamasini
*
Yükledum gır atıma
Hepta tütün taylari
Sayarmisun sevduğum
Benum gibi aylari
*
Ah vaylari vaylari
Geldi kiraz aylari
Onbeş yaşında gızın
Sallaniyi şalvari
*
Bir sen söyle bir da ben
Alalum ahumizi
E gız ananla buban
Çeksun günahımuzi
*
Burda horon olmayi
Çıkalım düze düze
Seni gavurun guzi
Galkda gidelum bize de
*
Haydi gidelum haydi
Karadağa yaprağa
Tarasun seni ninen
Goysun gara toprağa
-
Kara koyun kuzuli göremedum yüzüni
Geçti uzun zamanlarda bulamadum izini
*
Yok yok tadi yok buralarun tadi yok
Sen yanumda yoksun ya hiçbirşetin tadi yok
Sende yoksun sevduğum buralarin tadi yok
*
Cebumde resumlerun avutamazlar beni
İllada benum gönlüm seni isteyi seni
İllada garip gönlüm seni isteyi seni
*
Yok yok tadi yok buralarun tadi yok
Sen yanumda yoksun ya hiçbirşetin tadi yok
Sende yoksun sevduğum buralarin tadi yok
*
Geziyorum yollarda oldum divane gibi
Sensin bana bu yerler ıssız virane gibi
Cebumde resumlerun avutamazlar beni
İllada benum gönlüm seni istiyor seni
-
-
At senun harman senun pirinç kuşananundur
Bu dağlar yüksek dağlar yol bulup aşanundur
*
Ah dağlarum dağlarum duman geldi kapandun
Sen da mu benum gibi fani dünyada yandun
*
Ah dağlarum dağlarum gülün dikenin çoktur
Kar yağar yağmur yağar derduni soran yoktur
*
Ah dağlarum dağlarum duman geldi kapandun
Sen da mu benum gibi yalan dünyada yandun
*
Ah dağlarum dağlarum duman geldi kapandun
Sen da mu benum gibi fani dünyada yandun
*
Dağlarun ormanında tükeniyi arilar
Her akşam gezer seni ordaki yabanilar
*
Ah dağlarum dağlarum duman geldi kapandun
Sen da mu benum gibi yalan dünyada yandun
*
Ah dağlarum dağlarum duman geldi kapandun
Sen da mu benum gibi fani dünyada yandun
-
Maçkaliyim maçkali alirim iki kari
Biri gider ahıra biri yıkar kaplari
*
Maçka maçka ee maçka beni düşürdün aşka
Bi karidan ne çıkar iki kari bambaşka
*
Delikanli karisi iki tane olacak
Birisi darildimi öteki sarilacak
*
Maçka maçka ee maçka beni düşürdün aşka
Bi karidan ne çıkar iki kari bambaşka
*
Diskotek kumarhane kıyak hayat yaşadım
Şükür olsum mevlama o kariyi boşadım
*
Maçka maçka ee maçka beni düşürdün aşka
Bi karidan ne çıkar iki kari bambaşka
-
Yarimin önündende yol
geçeyi yol geçeyi de
Yol geçeyi yol geçeyi
Gel artık kavuşalımda
ömrüm geldi geçeyide
Ömrüm geldi geçeyi
*
Çayır biçiyom çayır yanıyom cayır cayır
Kırmızı yanaktan, o kırmızı dudaklardan
Benim payımı ayır
Çayır biçiyom çayır yanıyom cayır cayır
Çayır biçiyom çayır
Kırmızı yanaktan, o kırmızı dudaklardan
*
Benim payımı ayır
*
Evin başı yol olduda,
ben geçtimde ne oldii
Ben geçtimde ne oldi
El alem sevda ettide ben ettimde ne oldi
Ben ettimde ne oldii
*
Çayır biçiyom çayır,
yanmıyom cayır cayır
Çayır biçiyom çayır
O kırmızı yanaktan, o
kırmızı dudaklardan
*
Benim payımı ayır
*
Yarimin önünde vardır sarı çiçekler oyy
Vardır sarı çiçekler
Haydi varın gidelim
da nasılsa diyecekler
Nasılsa diyecekler
*
Çayır biçiyom çayır, yanıyom cayır cayır
Yanıyom cayır cayır
O kırmızı yanaktan, o kırmızı dudaktan
Benim payımı ayır
-
Yeşil yeşil gözleri o cilve o nazlari
Gören aşık oluyor baldan tatlı sözleri
*
Ahh ece ece ece sevdum seni delice
Sarılıp koklaşalum dilimde oldun hece
*
Hoplatur yürekleri öptürmem der dilleri
Beni baştan çıkardi onun o cilveleri
*
Ahh ece ece ece sevdum seni delice
Sarılıp koklaşalum dilimde oldun hece
*
Duacıyım Allah'a kız sen benim olasın
O ince belleruni ha bu uşak dolasun
*
Dua ettim Allah'a kız sen benim olasın
O ince belleruni ha bu uşak dolasun
*
Ahh ece ece ece sevdum seni delice
Sarılıp koklaşalum dilimde oldun hece
-
Kader bağlarına düğüm atınca
Aşkımı çıkmayan yola döndürdün
Mutsuzluk denizi beni boğunca
Savrulupta batan sala döndürdün
*
Sanmaki ben böyle göçüp giderdim
Ecel gelse yele seninmiydim
Senin bir sözünle eriyip bittim
Dün ateştim bugün kora döndürdün
*
Teselli kar etmez artık nafile
Kendimi bitirdim göz göre göre
Yüz kere pişmanım doğduğum güne
Hayatımdan bezmiş cana döndürdün
Bin kere pişmanım doğduğum güne
Hayatımdan bezmiş cana döndürdün
*
Sanmaki ben böyle göçüp giderdim
Ecel gelse yele seninmiydim
Senin bir sözünle eriyip bittim
Dün ateştim bugün kora döndürdün
-
Kapıldık sevdalığa o ne güzel sarayi
İlaç olda iyileştir içimdeki yarayi
Gamzeli yanağına yakışıyi benleri
Bu dünyada yaşatmam yar seni sevenleri
*
Almasın bize güneş gel gidelim serinden
Bu yara başka yara derindendir derinden
Gamzeli yanağına yakışıyi benleri
Bu dünyada yaşatmam yar seni sevenleri
*
Gözlerimin nurusun canlarımın direği
Senin için yanayi bu uşağın yüreği
-