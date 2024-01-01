Tarık Tüfekçi

Tadı Yok Kara koyun kuzuli göremedum yüzüni Geçti uzun zamanlarda bulamadum izini * Yok yok tadi yok buralarun tadi yok Sen yanumda yoksun ya hiçbirşetin tadi yok Sende yoksun sevduğum buralarin tadi yok * Cebumde resumlerun avutamazlar beni İllada benum gönlüm seni isteyi seni İllada garip gönlüm seni isteyi seni * Yok yok tadi yok buralarun tadi yok Sen yanumda yoksun ya hiçbirşetin tadi yok Sende yoksun sevduğum buralarin tadi yok * Geziyorum yollarda oldum divane gibi Sensin bana bu yerler ıssız virane gibi Cebumde resumlerun avutamazlar beni İllada benum gönlüm seni istiyor seni

Salla Beni Kiz kınalı saclarunda iki yana düseyi de iki yana dü Koydun akluma koydun köpürlü endiseyi * Oyana salla beni buyana salla beni Al gögüsünün üstüne Yavrum yuvarla beni * Akar akar derelerde gene ben susuzmiyimde gene ben susuz Rahat dur cekmez beni öyle gögüsüz degilim * Oyana salla beni buyana salla beni Al gögüsünün üstüne Yavrum yuvarla beni * Ister oksa sev beni de ister durma kov beni Seveceksen guzelum yüreginden sev beni * Oyana salla beni buyana salla beni Al gögüsünün üstüne Yavrum yuvarla beni

Ah Vayları Ah Vayları Yükledum gır atıma Tortul Hartamasini Nerden öğrendin yarim Adam aldamasini * Yükledum gır atıma Hepta tütün taylari Sayarmisun sevduğum Benum gibi aylari * Ah vaylari vaylari Geldi kiraz aylari Onbeş yaşında gızın Sallaniyi şalvari * Bir sen söyle bir da ben Alalum ahumizi E gız ananla buban Çeksun günahımuzi * Burda horon olmayi Çıkalım düze düze Seni gavurun guzi Galkda gidelum bize de * Haydi gidelum haydi Karadağa yaprağa Tarasun seni ninen Goysun gara toprağaAh Vayları Yükledum gır atıma Tortul Hartamasini Nerden öğrendin yarim Adam aldamasini * Yükledum gır atıma Hepta tütün taylari Sayarmisun sevduğum Benum gibi aylari * Ah vaylari vaylari Geldi kiraz aylari Onbeş yaşında gızın Sallaniyi şalvari * Bir sen söyle bir da ben Alalum ahumizi E gız ananla buban Çeksun günahımuzi * Burda horon olmayi Çıkalım düze düze Seni gavurun guzi Galkda gidelum bize de * Haydi gidelum haydi Karadağa yaprağa Tarasun seni ninen Goysun gara toprağa

Nazar Boncuğu Nazar boncuğu gibi koluna taktı beni Onun kabahati yok gözleri yaktı beni Öleyim o gözlere onlar ne kara kara Bundan sonra sevdiğim beni mum yakta ara * Nazar boncuğu gibi mavi gözlerin mavi Kız senle sevdalığı kavi edelim kavi Sevdalık yordu bizi yerlere vurdu bizi Konusurken yarimle anasi babasi abisi gördü bizi * Nazar boncuğu gibi boğazına tak beni Gel sarıl boğazıma ateşinle yak beni Gel sarıl boğazıma sarsın beni sıcağın Seni küçük dediler doldu koynum kucağım

Ah Dağlarım At senun harman senun pirinç kuşananundur Bu dağlar yüksek dağlar yol bulup aşanundur * Ah dağlarum dağlarum duman geldi kapandun Sen da mu benum gibi fani dünyada yandun * Ah dağlarum dağlarum gülün dikenin çoktur Kar yağar yağmur yağar derduni soran yoktur * Ah dağlarum dağlarum duman geldi kapandun Sen da mu benum gibi yalan dünyada yandun * Ah dağlarum dağlarum duman geldi kapandun Sen da mu benum gibi fani dünyada yandun * Dağlarun ormanında tükeniyi arilar Her akşam gezer seni ordaki yabanilar * Ah dağlarum dağlarum duman geldi kapandun Sen da mu benum gibi yalan dünyada yandun * Ah dağlarum dağlarum duman geldi kapandun Sen da mu benum gibi fani dünyada yandun

Maçkalıyım Maçkaliyim maçkali alirim iki kari Biri gider ahıra biri yıkar kaplari * Maçka maçka ee maçka beni düşürdün aşka Bi karidan ne çıkar iki kari bambaşka * Delikanli karisi iki tane olacak Birisi darildimi öteki sarilacak * Maçka maçka ee maçka beni düşürdün aşka Bi karidan ne çıkar iki kari bambaşka * Diskotek kumarhane kıyak hayat yaşadım Şükür olsum mevlama o kariyi boşadım * Maçka maçka ee maçka beni düşürdün aşka Bi karidan ne çıkar iki kari bambaşka

Çayır Biçerim Yarimin önündende yol geçeyi yol geçeyi de Yol geçeyi yol geçeyi Gel artık kavuşalımda ömrüm geldi geçeyide Ömrüm geldi geçeyi * Çayır biçiyom çayır yanıyom cayır cayır Kırmızı yanaktan, o kırmızı dudaklardan Benim payımı ayır Çayır biçiyom çayır yanıyom cayır cayır Çayır biçiyom çayır Kırmızı yanaktan, o kırmızı dudaklardan * Benim payımı ayır * Evin başı yol olduda, ben geçtimde ne oldii Ben geçtimde ne oldi El alem sevda ettide ben ettimde ne oldi Ben ettimde ne oldii * Çayır biçiyom çayır, yanmıyom cayır cayır Çayır biçiyom çayır O kırmızı yanaktan, o kırmızı dudaklardan * Benim payımı ayır * Yarimin önünde vardır sarı çiçekler oyy Vardır sarı çiçekler Haydi varın gidelim da nasılsa diyecekler Nasılsa diyecekler * Çayır biçiyom çayır, yanıyom cayır cayır Yanıyom cayır cayır O kırmızı yanaktan, o kırmızı dudaktan Benim payımı ayır

Ece Yeşil yeşil gözleri o cilve o nazlari Gören aşık oluyor baldan tatlı sözleri * Ahh ece ece ece sevdum seni delice Sarılıp koklaşalum dilimde oldun hece * Hoplatur yürekleri öptürmem der dilleri Beni baştan çıkardi onun o cilveleri * Ahh ece ece ece sevdum seni delice Sarılıp koklaşalum dilimde oldun hece * Duacıyım Allah'a kız sen benim olasın O ince belleruni ha bu uşak dolasun * Dua ettim Allah'a kız sen benim olasın O ince belleruni ha bu uşak dolasun * Ahh ece ece ece sevdum seni delice Sarılıp koklaşalum dilimde oldun hece

Kora Döndürdün Kader bağlarına düğüm atınca Aşkımı çıkmayan yola döndürdün Mutsuzluk denizi beni boğunca Savrulupta batan sala döndürdün * Sanmaki ben böyle göçüp giderdim Ecel gelse yele seninmiydim Senin bir sözünle eriyip bittim Dün ateştim bugün kora döndürdün * Teselli kar etmez artık nafile Kendimi bitirdim göz göre göre Yüz kere pişmanım doğduğum güne Hayatımdan bezmiş cana döndürdün Bin kere pişmanım doğduğum güne Hayatımdan bezmiş cana döndürdün * Sanmaki ben böyle göçüp giderdim Ecel gelse yele seninmiydim Senin bir sözünle eriyip bittim Dün ateştim bugün kora döndürdün