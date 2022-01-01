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Tarık

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Kusursuz Aşk

... KAPAT
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Albümler

Canparem Tarık

Of Deli Gönül Tarık

Uçurtma Tarık

Alenen Tarık

Hüzün Mevsimi Tarık

Kusursuz Aşk Tarık

Nerede Kalmıştık Tarık

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