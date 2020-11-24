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7/24 Dinle Tarkan Koç 21. cüz
21. cüz

21. cüz

30 Bölüm | 19:40:50

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Bölüm Kaynak Süre Paylaş Daha Fazla
01

21. cüz Aankebût Suresi (46. ayetten başlar ve sure 69. ayetle tamamlanır) | Rûm Suresi | Lokmân Suresi | Secde Suresi | Ahzâb Suresi (31. ayete kadar)

Tarkan Koç 41:14
02

30. cüz Nebe Suresi ile başlar Nâs Suresi ile biter

Tarkan Koç 44:08
03

29. cüz Mülk Suresi | Kalem Suresi | Hâkka Suresi | Meâric Suresi | Nûh Suresi | Cin Suresi | Müzemmil Suresi | Müddessir Suresi | Kıyâmet Suresi | İnsân Suresi | Mürselât Suresi

Tarkan Koç 43:40
04

28. cüz Mücade Suresi | Haşr Suresi | Mümtehine Suresi | Saf Suresi | Cuma Suresi | Minafikûn Suresi | Tegâbün Suresi | Talâk Suresi | Tahrîm Suresi

Tarkan Koç 41:56
05

27. cüz Zâriyât Suresi (31. ayet ile başlayan sure 60. ayetle tamamlanır.) | Tûr Suresi | Necm Suresi | Kamer Suresi | Rahmân Suresi | Vâkıa Suresi | Hâdıd Suresi

Tarkan Koç 44:59
06

26. cüz Câsiye Suresi (33. ayetle başlar ve sure 37. ayetle biter) | Ahkâf Suresi | Muhammed Suresi | Fetih Suresi | Hucurât Suresi | Kâf Suresi | Zâriyât Suresi (31. ayete kadar)

Tarkan Koç 50:53
07

25. cüz Fussilet Suresi (47. ayetle başlayan sure 54. ayetle tamamlanır) | Şûrâ Suresi | Zuhruf Suresi | Duhân Suresi| Zuhruf Suresi | Câsiye Suresi (33. ayete kadar)

Tarkan Koç 35:03
08

24. cüz Zümer Suresi (32. ayetle başlar ve sure 75. ayette tamamlanır) | Mü'min Suresi| Fussilet Suresi (47. ayete kadar)

Tarkan Koç 39:46
09

23. cüz Yasin Suresi (28. ayet ile başlar sure 83. ayetle tamamlanır) | Sâffât Suresi| Sâd Suresi | Zümer Suresi (32. ayete kadar)

Tarkan Koç 49:52
10

22. cüz Ahzâb Suresi (31. ayet ile başlar ve sure 73. ayet ile tamamlanır) | Sebe' Suresi | Fâtır Suresi | Yasin Suresi (28. ayete kadar okunur)

Tarkan Koç 40:34

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