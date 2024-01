Acımasız Her şeyini toplayıp basıp gitmişsin İnsanoğlu nankördür değişir demişsin Acımasızsın çok acımasız Bir de yalancı, bir de insafsız Ne desem yetmez *** Sen bu şarkıyı dinlerken Bir ihtimal sevişirken Ben burada bir yerlerde Kahredip duruyorum *** Resimlere bakamadım Eşyaları atamadım Mutlu sonlar düşmanı Öyle gitmekle olmuyor *** Sen benim kalbimde Bir yara açtın Bana yalnızlıklardan Yalnızlık yaptın *** Hiç açılmadan kaybolan Mektuplar gibisin Ben oyundan çıkıyorum Hayalim girsin Bu çile bitsin *** Sen bu şarkıyı dinlerken Bir ihtimal sevişirken Ben burada bir yerlerde Kahredip duruyorum *** Resimlere bakamadım Eşyaları atamadım Mutlu sonlar düşmanı Öyle gitmekle olmuyor *** Sen bu şarkıyı dinlerken Bir ihtimal sevişirken Ben burada bir yerlerde Kahredip duruyorum *** Resimlere bakamadım Eşyaları atamadım Mutlu sonlar düşmanı Öyle gitmekle olmuyor

Ben Senin Seni seviyorum olduğun gibi gerisinin hiç bir önemi yok Sıfırladım kendimi de seni de lakin sende maraza çok Kurcalama yeter gizli kapaklı bütün çekmecelerimi Bitiremedin döne döne sora sora eskilerimi yenilerimi *** Ben senin Cemazül evvelini karıştırıyor muyum? Soruyor muyum ahretlik sorular Soruşturuyor muyum? *** Bu benim hayatım her saniyesine kefilim tamam mı? Bayıla bayıla gelmedin mi bana sen ne yani yalan mı? İyi ki yaşadım, iyi ki sevdim, iyi ki ağladım güldüm Pişman değilim düşe kalka yürüdüm de öyle büyüdüm.. *** Ben senin Cemazül evvelini karıştırıyor muyum? Soruyor muyum ahretlik sorular Soruşturuyor muyum? *** Acı söz yemedim, haram ellemedim Kul hakkı yemedim, daha ne olsun? Gönül titremeden, kalben istemeden Hiç sevemedim, isterse ölsün.. *** Ben senin Cemazül evvelini karıştırıyor muyum? Soruyor muyum ahretlik sorular Soruşturuyor muyum? *** Ben senin cemazül evvelini karıştırıyor muyum? Soruyor muyum ahretlik sorular Soruşturuyor muyum?

Beni Çok Sev Bir kavga nasıl da hoyrat Savaşırken, savrulurken büyüttü hayat Ben sensiz yapayalnızdım Suyum oldu, aşım oldu ama aşksızdım *** Bir vurgundu geçtiğim yollar Düşe kalka yaşanırmış, öğretir yıllar Ben sensiz her şeye sustum Koca dünya dönüyordu İçinde yoktum *** Sevdanı bulmak yıllar sürdü Hoş geldin gönlüme kaderim güldü *** Tut elimden beni çok sev Kimseye verme Seveceksen ömürlük sev Bir günlük sevme İyi günde kötü günde Sakla göğsünde Sen bu kalbe iyi geldin Benden hiç gitme *** Bir sabahsız geceydi ruhum Gün misali gözlerinde güneşi buldum Bir dertli rüzgardım, estim Umudum sen, huzurum sen Yeniden doğdum

Biz Çocukken Biz çocukken Ne güzel çiçekli kırlardık Biz çocukken Rengarenk düş kanatlı kuşlardık *** Bir masalda saklanan Günahsız melekler Çok uzakta, kuytuda Suları berrak pınardık *** Biz her mevsim yazdık Hep aşk, hep sevdaydık Her gün döndü dünya Kimdik, kim olduk? *** Biz her mevsim yazdık Hep aşk, hep sevdaydık Her gün döndü de dünya Kim, kim, kim olduk? *** Asla bitmez hayatta Güneşli yarınlar Her yürekte yaşayan Bir çocuk varsa umut var *** Biz her mevsim yazdık Hep aşk hep sevdaydık Her gün döndü dünya Kimdik, kim olduk? *** Biz her mevsim yazdık Hep aşk, hep sevdaydık Her gün döndü de dünya Kim, kim, kim olduk? *** Bir kirik ayna tuttu Güldü halime zaman Bak, dedi İşte bu senden geriye kalan Bir gölge gördüm Solgun yılların yorgun izi Ah, dedim Hayatın elinde bi çare insan

Her Şey Fani Ne olur böyle yapma, yapma Boynumu bükme, kesip atma Yol bu belirsiz, benden sapma Aşk öyle bitmez ki Bizi yakma *** Nedir bu kavgan kendinle Be belalı? Rahat bırak kalbini O, sevdalı *** Bi soluklan, bi dinle Bi bak ne söylüyor, Bi duy içindeki çığlığı, feryadı *** Giderim ben de gitmek ne ki Daha anlamadın, sen git peki Yalnızız zaten Dünya hali Ben ona yanarım her şey fani *** Nedir bu kavgan kendinle Be belalı? Rahat bırak kalbini O, sevdalı *** Bi soluklan, bi dinle Bi bak ne söylüyor, Bi duy içindeki çığlığı, feryadı *** Gelmişler, geçmişler Kimler kimler Ya seçmişler firarı Ya kalıp ısrarı *** Ya semah misali Dönmüşler ışığa Ya şaşıp Elden ele düşen pula

Hodri Meydan Senin bana bu yaptığın Söyle hangi kitaba sığar? Bir güldürdünse On ağlattın Şahidim yıllar Hiç bitmedi gitti ızdırabın Bu ceza nereye kadar Ben çeke çeke sineye Nihayetinde oldum isyankar *** Ama ne yaptıysan Olmadı, olmadı Bozamadın ki beni dünya Ben ille de inadına inadına Toz pembe bakıyorum hayata Bana sökmedi numaraların Saptıramadın doğrumdan Dünya Ben ille de inadına inadına Ümitle tutunuyorum hayata *** Bak dimdik ayaktayım Yıkamadın hala Yoluma ne tuzaklar kurdun da Yaktım çıranı Başına belayı aldın bu defa *** Hadi hodri meydan! Kahpe dünya Elinden geleni ardına koyma Görelim, bakalım Kim kimi adam edecek sonunda *** Hadi hodri meydan! Hadi hodri meydan!

Kedi Gibi Gel, vur tam on ikiden Öyle bir gel ki Bir anda oynasın yer yerinden *** Gel, sensiz anlamı yok Ne çok özledim ne çok O tatlı telaşı bir bilsen *** Al, uçur kanatlarında Seyre çıkalım o kızıl ufuklarda *** Hadi aşk beni çağır da yanına Kedi gibi sokulayım sıcağına Beni sar, sarmala da sonra At, at kuytularına at emi *** Hazırım, razıyım dünden Varım her şeyine senin ben Beni korlara ver istersen Yak, yakacaksan sen yak beni *** Gel, gel de kavuşalım Renk renk gökkuşaklarından Hayallere yelken açalım *** Gel, tut ki elimden Aşk kokulu çiçekli kırlardan Masallara koşalım

Sevdam Tek Nefes Beni gör Tanrım bir bak nerdeyim Çölleri aştım yar izindeyim Sanma ki şaştım ilk sözümdeyim Beni ara sor, gör ne haldeyim *** Karlara vardım, dağları yardım Hasrette sabır günümü aştım Her dönemeçte yol biter sandım Ya sen gel bana, ya gel de geleyim *** Yıldıza sarındım, Aya tutundum Sevdam tek nefes kaldı yutkundum Ben doğduğum günden beri bozgunum Zamanı dersen öl de öleyim *** Su akar gider bilmem nereye Gül neden mahkum onca dikene Uzar kısalır bir günde gölge Bir oyunsa bu söyle bileyim *** Karlara vardım, dağları yardım Hasrette sabır günümü aştım Her dönemeçte yol biter sandım Ya sen gel bana, ya gel de geleyim *** Yıldıza sarındım, Aya tutundum Sevdam tek nefes kaldı yutkundum Ben doğduğum günden beri bozgunum Zamanı dersen öl öleyim

Yolla Bi de baktım ki o da ne? Sürü sürü bi sürü çile Toplanmış, geliyorlar Güle oynaya yönüme *** Hani sözdü, bundan böyle Gülecektin yüzüme Yazıklar olsun sana Çelmeni taktın ya yine *** Oooooooooooof! İçime içime ata ata Pat diye patlıycam valla Oooooooooooof! Bu gidişle sonunda Salıcam aklı çayıra *** Yolla, yolla kaderim yolla Acıları bana yolla Ne de olsa Dert babasıyım ya ben Vur ya, lafı mı olur, vur ya Düşene bi de sen vur ya Ne de olsa Sabır taşıyım ya ben *** Bendeki de can İnsanım en nihayetinde Tut, çek elimden Ümidim uçurumun eşiğinde *** Oooooooooooof! İçime içime ata ata Pat diye patlıycam valla Oooooooooooof! Bu gidişle sonunda Salıcam aklı çayıra *** Yolla, yolla kaderim yolla Acıları bana yolla Ne de olsa Dert babasıyım ya ben Vur ya, lafı mı olur, vur ya Düşene bi de sen vur ya Ne de olsa Sabır taşıyım ya ben *** Ah benim şu bağrı yanık kalbim Bi türlü gün yüzü göremedi Feleğin elinde oyuncak garibim Bi türlü saadet ne bilemedi

Çay Simit Biz bi küsüp bi barışırız Bi gülüp bi ağlaşırız Eseriz ama yağmayız Ben alırım gönlünü hemen Kıyamazsın bana da sen Öyle kesip atmayız *** İçinden geliyorsam Kalbinden geçiyorsam Erit buzlarını hadi Sokak kedisi gibi Üşümüş halde beni Bırakmazsın sen değil mi? *** Çayla simit gibiyiz Gülle dikeniz ikimiz Etle tırnak gibiyiz Biz ayrılamayız ki *** Ayla yıldız gibiyiz Balla kaymağız ikimiz Çifte kumru gibiyiz Biz ayrılamayız ki *** Köprüleri yıkamayız ki Gemileri yakamayız ki Olamayız başkasıyla Sözümüzden cayamayız ki Biz ayrılamayız ki *** Biz dudakta tenimizi Tende nefesimizi Hissetmesek olmaz Güzel yüzünde gezmeli elim Benim her yanım ezberin Yanmasak olmaz

Çok Ağladım Haykrısam Duyup gelsen uzaklardan Dokunsam bi Son bi kez sana dokunsam *** Sarılsam Hayallerime sarılsam Uzansam bi Yani başına uzansam *** Bildiğin gibi değil hiç Çok ağladım Ne çok ağladım Silinmiyor hatıralar Anladım Bıraktığın gibi değilim hiç Çok ağladım Ne çok ağladım Unutulmuyor yaşananlar Anladım *** Durdursam Zamanı geriye alsam Buluşsak bi Kollarımdan ayrılmasan *** Kavuşsam Rüyalarına çağırsan Uyansam bi Yani başında uyansam *** Bildiğin gibi değil hiç Çok ağladım Ne çok ağladım Silinmiyor hatıralar Anladım Bıraktığın gibi değilim hiç Çok ağladım Ne çok ağladım Unutulmuyor yaşananlar Anladım *** Keşkelerim olmasaydı Özler miydim bu kadar seni ? Hiçbir zaman affetmedim kendimi Nereye gitsem Yanımda götürdüm hasretini Eski ben değilim inan Sadece bir yarim insan

Affedin Bizi Çocuklar Dönme dur az biraz dur dünya Yüzleşme bak tedir ayıbımızla Nasıl yaşanır ki bu utançla nasıl Hesap verme vaktidir vicdanımıza *** Bir yangının orta yerinde Bir namlunun ucunda sönen hayatlar Tertemiz hayalleri ve Ümitleri çalınan çocuklar *** Bu gidiş gidiş değil, tut elimi Dönelim hadi, dönelim geri Ne ara efendisi olduk bu diyarların Ne hakla hükümdar sahibi *** Bir yangının orta yerinde Bir namlunun ucunda sönen hayatlar Tertemiz hayalleri ve Ümitleri çalınan çocuklar *** Aynıyız aslında özünde hepimiz aynı Soluduğumuz nefes aynı İnsan insana muhtaç yeri geldiğinde Aynı yolun yolcusuyuz aynı *** Bir yangının orta yerinde Bir namlunun ucunda sönen hayatlar Tertemiz hayalleri ve Ümitleri çalınan çocuklar *** Affedin bizi affedin ey çocuklar Büyüdük adam olamadık Anlatın öğretin hepimize yeniden Niye kirlendik saf kalamadık *** Bir yangının orta yerinde Bir namlunun ucunda sönen hayatlar Tertemiz hayalleri ve Ümitleri çalınan çocukla *** Bir yangının orta yerinde Bir namlunun ucunda sönen hayatlar Tertemiz hayalleri ve Ümitleri çalınan çocukla

Bal Küpü Nasıl bi şeysin sen Bu güzellik nerden? Aklım uçtu resmen Birileri tutsun *** Nasıl bi şeysin sen Bu güzellik nerden? Aklım uçtu resmen Birileri tutsun *** Bal küpü mübarek İçine bi düşsek Ne mümkün vazgeçmek Geçen taş olsun *** Koynundaki bahçeye Niyetim var girmeğe Meyvesinden tatmağa Haberin olsun Haberin olsun *** Çok beter Bu nasıl işve kız yeter İnsanız be can çeker Senin hiç insafın yok mu? *** Akşama El yatınca uykuya Tenindeki kuytuya Sokulmak söyle suç mu? *** Sen yanımdan geçerken Gözün gözüme değerken Ben çıra gibi yanarken Sonumuz hayır olsun *** Bal küpü mübarek İçine bi düşsek Ne mümkün vazgeçmek Geçen taş olsun *** Koynundaki bahçeye Niyetim var girmeğe Meyvesinden tatmağa Haberin olsun Haberin olsun *** Çok beter Bu nasıl işve kız yeter İnsanız be can çeker Senin hiç insafın yok mu? Akşama El yatınca uykuya Tenindeki kuytuya Sokulmak söyle suç mu? *** Çok beter Bu nasıl işve kız yeter İnsanız be can çeker Senin hiç insafın yok mu? *** Akşama El yatınca uykuya Tenindeki kuytuya Sokulmak söyle suç mu? *** Çok beter