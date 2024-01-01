Adımı Kalbine Yaz Şarkı Sözleri
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Gel gel gel güzelim
Gel gel acımayacak
Gel gel gel güzelim
Gel hiç acımayacak
*
Gece çıkmak dans etmek istermiş kendisi
Gözü yükseklerde ama bir o kadar masum
Ne yaparsın, nereye kadar kaçarsın?
Kız ilik gibi ne dese boynum kıldan ince
*
Şansım varsa ben ona talibim
Bir gel dese kapının önündeyim
*
Yalvarmak mı gerekiyor?
Diz çökmek mi gerekiyor?
Sen iste ben bekliyorum
Listeme de ekliyorum
*
Gel gel gel güzelim
Gel gel acımayacak
-
Gel gel gel güzelim
Gel gel acımayacak
Gel gel gel güzelim
Gel hiç acımayacak
***
Gece çıkmak dans etmek istermiş kendisi
Gözü yükseklerde ama bir o kadar masum
Ne yaparsın, nereye kadar kaçarsın?
Kız ilik gibi ne dese boynum kıldan ince
***
Şansım varsa ben ona talibim
Bir gel dese kapının önündeyim
***
Yalvarmak mı gerekiyor?
Diz çökmek mi gerekiyor?
Sen iste ben bekliyorum
Listeme de ekliyorum
***
Gel gel gel güzelim
Gel gel acımayacak
Gel gel gel güzelim
Gel hiç acımayacak
***
Kalk gel gel gel güzelim
Gel gel acımayacak
Gel gel gel güzelim
Gel hiç acımayacak
***
Kalbin ah kalbin
***
Yalvarmak mı gerekiyor?
Diz çökmek mi gerekiyor?
Sen iste ben bekliyorum
Listeme de ekliyorum
***
Gel gel gel güzelim
Gel gel acımayacak
Gel gel gel güzelim
Gel hiç acımayacak
***
Kalk gel gel gel güzelim
Gel gel acımayacak
Gel gel gel güzelim
Söz hiç acımayacak
***
Kalbin ah kalbin
-
Senden ne bir haber
Ne selam gelir oldu
Yoksa yerim mi doldu?
Yoluna ektiğim sevgi çiçeklerim
Unutulup mu soldu?
***
Hani kader bizi ayırsa da bi gün;
Kalpler bir olacaktı
Yoksa gurbetin o yalan kucakları
Seni de mi uyuttu?
***
Heyy, hey gidi günler hey
Yediğimiz içtiğimiz ayrı gitmezdi hatırla
Heyy, heyy gidi günler heyy
Ne çabuk attın o günlerin pabucunu dama
***
Ayda yılda bir olsa da muhakkak ara
Azıcık zamanından ayır da
Öldün mü kaldın mı diye sor ara sıra
Adımı kalbine yaz beni unutma
***
Bugün o yüzüne gülen dost sandıkların
Yarın da yanında olacak mı?
İyi günde ne ala
Kötü günde firarda
İçin sızlamayacak mı?
***
Öyleyse sımsıkı sarıl kendine
Özünden başka yola sapma
Seni gönülden seveni
El üstünde tut emi hatırla daima
***
Heyy, hey gidi günler hey
Yediğimiz içtiğimiz ayrı gitmezdi hatırla
Heyy, heyy gidi günler heyy
Ne çabuk attın o günlerin pabucunu dama
***
Ayda yılda bir olsa da muhakkak ara
Azıcık zamanından ayır da
Öldün mü kaldın mı diye sor ara sıra
Adımı kalbine yaz beni unutma
-
-
Yüreğimde zincirler kırılıyor duydun mu
Nefes nefes bu gece sevdanın son vuruşu
***
Sen hiç böyle sevdin mi
Sen hiç böyle oldun mu
Baş eğdim yine aşka
Ama bu son saygı duruşu
***
Seni karanlıklara bırakmak istemezdim
Anılarımı solmuş çiçekle süslemezdim
Ardından acıtacak bir tek söz söylemezdim
Ben hiç hakketmedim ki böyle unutuluşu
***
Sen aşkı çiçek böcek güneş bulut sanmışsın
Mevsimlerine göre uyuyup uyanmışsın
Sen artık benden sonra sevemezsin yanmışsın
Yüreğimden çıkardım attığın kör kurşunu
***
Seni karanlıklara bırakmak istemezdim
Anılarımı solmuş çiçekle süslemezdim
Ardından acıtacak bir tek söz söylemezdim
Ben hiç hakketmedim ki böyle unutuluşu
***
Sen aşkı çiçek böcek güneş bulut sanmışsın
Mevsimlerine göre uyuyup uyanmışsın
Sen artık benden sonra sevemezsin yanmışsın
Yüreğimden çıkardım attığın kör kurşunu
***
Sen artık benden sonra sevemezsin yanmışsın
Yüreğimden çıkardım attığın kör kurşunu
-
Yüreğimde zincirler kırılıyor duydun mu
Nefes nefes bu gece sevdanın son vuruşu
***
Sen hiç böyle oldun mu
Baş eğdim yine aşka
Ama bu son saygı duruşu
***
Sen hiç böyle sevdin mi
Baş eğdim yine aşka
Ama bu son saygı duruşu
***
Seni karanlıklara bırakmak istemezdim
Anılarımı solmuş çiçekle süslemezdim
Ben hiç hak etmedim ki böyle unutuluşu
***
Sen aşkı çiçek, böcek, güneş, bulut sanmışsın
Mevsimlerine göre uyuyup uyanmışsın
Sen artık benden sonra sevemezsin yanmışsın
Yüreğimden çıkardım attığın kör kurşunu
***
Sen aşkı çiçek, böcek, güneş, bulut sanmışsın
Mevsimlerine göre uyuyup uyanmışsın
Sen artık benden sonra sevemezsin yanmışsın
Yüreğimden çıkardım attığın kör kurşunu
***
Seni karanlıklara bırakmak istemezdim
Anılarımı solmuş çiçekle süslemezdim
Ardından acıtacak bir tek söz söylemezdim
Ben hiç hak etmedim ki böyle unutuluşu
***
Sen aşkı çiçek, böcek, güneş, bulut sanmışsın
Sen artık benden sonra sevemezsin yanmışsın
Yüreğimden çıkardım attığın kör kurşunu