Acımayacak Gel gel gel güzelim Gel gel acımayacak Gel gel gel güzelim Gel hiç acımayacak *** Gece çıkmak dans etmek istermiş kendisi Gözü yükseklerde ama bir o kadar masum Ne yaparsın, nereye kadar kaçarsın? Kız ilik gibi ne dese boynum kıldan ince *** Şansım varsa ben ona talibim Bir gel dese kapının önündeyim *** Yalvarmak mı gerekiyor? Diz çökmek mi gerekiyor? Sen iste ben bekliyorum Listeme de ekliyorum *** Gel gel gel güzelim Gel gel acımayacak Gel gel gel güzelim Gel hiç acımayacak *** Kalk gel gel gel güzelim Gel gel acımayacak Gel gel gel güzelim Gel hiç acımayacak *** Kalbin ah kalbin *** Yalvarmak mı gerekiyor? Diz çökmek mi gerekiyor? Sen iste ben bekliyorum Listeme de ekliyorum *** Gel gel gel güzelim Gel gel acımayacak Gel gel gel güzelim Gel hiç acımayacak *** Kalk gel gel gel güzelim Gel gel acımayacak Gel gel gel güzelim Söz hiç acımayacak *** Kalbin ah kalbin

Adımı Kalbine Yaz Senden ne bir haber Ne selam gelir oldu Yoksa yerim mi doldu? Yoluna ektiğim sevgi çiçeklerim Unutulup mu soldu? *** Hani kader bizi ayırsa da bi gün; Kalpler bir olacaktı Yoksa gurbetin o yalan kucakları Seni de mi uyuttu? *** Heyy, hey gidi günler hey Yediğimiz içtiğimiz ayrı gitmezdi hatırla Heyy, heyy gidi günler heyy Ne çabuk attın o günlerin pabucunu dama *** Ayda yılda bir olsa da muhakkak ara Azıcık zamanından ayır da Öldün mü kaldın mı diye sor ara sıra Adımı kalbine yaz beni unutma *** Bugün o yüzüne gülen dost sandıkların Yarın da yanında olacak mı? İyi günde ne ala Kötü günde firarda İçin sızlamayacak mı? *** Öyleyse sımsıkı sarıl kendine Özünden başka yola sapma Seni gönülden seveni El üstünde tut emi hatırla daima *** Heyy, hey gidi günler hey Yediğimiz içtiğimiz ayrı gitmezdi hatırla Heyy, heyy gidi günler heyy Ne çabuk attın o günlerin pabucunu dama *** Ayda yılda bir olsa da muhakkak ara Azıcık zamanından ayır da Öldün mü kaldın mı diye sor ara sıra Adımı kalbine yaz beni unutma