Sevdanın Son Vuruşu Şarkı Sözleri
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Tarkan
Sevdanın Son Vuruşu
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Senden ne bir haber
Ne selam gelir oldu
Yoksa yerim mi doldu?
Yoluna ektiğim, sevgi çiçeklerim
Unutulup mu soldu?
***
Hani kader bizi ayırsa da bi gün
Kalpler bir olacaktı
Yoksa gurbetin o yalan kucakları
Seni de mi uyuttu?
***
Heyy, hey gidi günler hey
Yediğimiz içtiğimiz ayrı gitmezdi hatırla
Heyy, hey gidi günler heyy
Ne çabuk attın o günlerin pabucunu dama
***
Ayda yılda bir olsa da muhakkak ara
Azıcık zamanından ayır da
Öldün mü? kaldın mı? diye sor ara sıra
Adımı kalbine yaz beni unutma
***
Ayda yılda bir olsa da muhakkak ara
Azıcık zamanından ayır da
Öldün mü? kaldın mı? diye sor ara sıra
Adımı kalbine yaz beni unutma
***
Bugün o yüzüne gülen dost sandıkların
Yarın da yanında olacak mı?
İyi günde ne ala
Kötü günde firarda
İçin sızlamayacak mı?
***
Öyleyse sımsıkı, sarıl kendine
Özünden başka yola sapma
Seni gönülden seveni
El üstünde tut emi hatırla daima
***
Heyy, hey gidi günler hey
Yediğimiz içtiğimiz ayrı gitmezdi hatırla
Heyy, hey gidi günler heyy
Ne çabuk attın o günlerin pabucunu dama
***
Ayda yılda bir olsa da muhakkak ara
Azıcık zamanından ayır da
Öldün mü? kaldın mı? diye sor ara sıra
Adımı kalbine yaz beni unutma
***
Ayda yılda bir olsa da muhakkak ara
Azıcık zamanından ayır da
Öldün mü? kaldın mı? diye sor ara sıra
Adımı kalbine yaz beni unutma
***
Ayda yılda bir olsa da muhakkak ara
Azıcık zamanından ayır da
Öldün mü? kaldın mı? diye sor ara sıra
Adımı kalbine yaz beni unutma
***
Ayda yılda bir olsa da muhakkak ara
Azıcık zamanından ayır da
Öldün mü? kaldın mı? diye sor ara sıra
Adımı kalbine yaz beni unutma
***
Ayda yılda bir olsa da muhakkak ara
Azıcık zamanından ayır da
Öldün mü? kaldın mı? diye sor ara sıra
Adımı kalbine yaz beni unutma