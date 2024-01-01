Senden ne bir haber Ne selam gelir oldu Yoksa yerim mi doldu? Yoluna ektiğim, sevgi çiçeklerim Unutulup mu soldu? *** Hani kader bizi ayırsa da bi gün Kalpler bir olacaktı Yoksa gurbetin o yalan kucakları Seni de mi uyuttu? *** Heyy, hey gidi günler hey Yediğimiz içtiğimiz ayrı gitmezdi hatırla Heyy, hey gidi günler heyy Ne çabuk attın o günlerin pabucunu dama *** Ayda yılda bir olsa da muhakkak ara Azıcık zamanından ayır da Öldün mü? kaldın mı? diye sor ara sıra Adımı kalbine yaz beni unutma *** Ayda yılda bir olsa da muhakkak ara Azıcık zamanından ayır da Öldün mü? kaldın mı? diye sor ara sıra Adımı kalbine yaz beni unutma *** Bugün o yüzüne gülen dost sandıkların Yarın da yanında olacak mı? İyi günde ne ala Kötü günde firarda İçin sızlamayacak mı? *** Öyleyse sımsıkı, sarıl kendine Özünden başka yola sapma Seni gönülden seveni El üstünde tut emi hatırla daima *** Heyy, hey gidi günler hey Yediğimiz içtiğimiz ayrı gitmezdi hatırla Heyy, hey gidi günler heyy Ne çabuk attın o günlerin pabucunu dama *** Ayda yılda bir olsa da muhakkak ara Azıcık zamanından ayır da Öldün mü? kaldın mı? diye sor ara sıra Adımı kalbine yaz beni unutma *** Ayda yılda bir olsa da muhakkak ara Azıcık zamanından ayır da Öldün mü? kaldın mı? diye sor ara sıra Adımı kalbine yaz beni unutma *** Ayda yılda bir olsa da muhakkak ara Azıcık zamanından ayır da Öldün mü? kaldın mı? diye sor ara sıra Adımı kalbine yaz beni unutma *** Ayda yılda bir olsa da muhakkak ara Azıcık zamanından ayır da Öldün mü? kaldın mı? diye sor ara sıra Adımı kalbine yaz beni unutma *** Ayda yılda bir olsa da muhakkak ara Azıcık zamanından ayır da Öldün mü? kaldın mı? diye sor ara sıra Adımı kalbine yaz beni unutma