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7/24 Dinle Adımı Kalbine Yaz

Adımı Kalbine Yaz Şarkı Sözleri

Tarkan Adımı Kalbine Yaz şarkı sözleri 7/24dinle.com'da! Birçok kişinin aklında yer edinen Tarkan Adımı Kalbine Yaz şarkı sözleri ve nakaratı dinleyenler tarafından merak ediliyor. Sanatçının hayranları tarafından en çok beğeni alan şarkıları arasında bulunan Adımı Kalbine Yaz sözlerine buradan ulaşabilirsiniz. Ayrıca dilediğiniz sosyal medya platformundan sözleri paylaşabilirsiniz.
Tarkan

Tarkan

Adımı Kalbine Yaz

  • Adımı Kalbine Yaz

  • Acımayacak (gurcell Club Mıx)

  • Acımayacak

  • Op (gurcell Club Mıx)

  • Sevdanın Son Vuruşu ( Suat Ateşdağlı Mix )

  • Sevdanın Son Vuruşu ( Kıvanch Club Mix )

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