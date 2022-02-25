Adımı Kalbine Yaz Senden ne bir haber Ne selam gelir oldu Yoksa yerim mi doldu? Yoluna ektiğim sevgi çiçeklerim Unutulup mu soldu? *** Hani kader bizi ayırsa da bi gün; Kalpler bir olacaktı Yoksa gurbetin o yalan kucakları Seni de mi uyuttu? *** Heyy, hey gidi günler hey Yediğimiz içtiğimiz ayrı gitmezdi hatırla Heyy, heyy gidi günler heyy Ne çabuk attın o günlerin pabucunu dama *** Ayda yılda bir olsa da muhakkak ara Azıcık zamanından ayır da Öldün mü kaldın mı diye sor ara sıra Adımı kalbine yaz beni unutma *** Bugün o yüzüne gülen dost sandıkların Yarın da yanında olacak mı? İyi günde ne ala Kötü günde firarda İçin sızlamayacak mı? *** Öyleyse sımsıkı sarıl kendine Özünden başka yola sapma Seni gönülden seveni El üstünde tut emi hatırla daima *** Heyy, hey gidi günler hey Yediğimiz içtiğimiz ayrı gitmezdi hatırla Heyy, heyy gidi günler heyy Ne çabuk attın o günlerin pabucunu dama *** Ayda yılda bir olsa da muhakkak ara Azıcık zamanından ayır da Öldün mü kaldın mı diye sor ara sıra Adımı kalbine yaz beni unutma

Acımayacak Gel gel gel güzelim Gel gel acımayacak Gel gel gel güzelim Gel hiç acımayacak *** Gece çıkmak dans etmek istermiş kendisi Gözü yükseklerde ama bir o kadar masum Ne yaparsın, nereye kadar kaçarsın? Kız ilik gibi ne dese boynum kıldan ince *** Şansım varsa ben ona talibim Bir gel dese kapının önündeyim *** Yalvarmak mı gerekiyor? Diz çökmek mi gerekiyor? Sen iste ben bekliyorum Listeme de ekliyorum *** Gel gel gel güzelim Gel gel acımayacak Gel gel gel güzelim Gel hiç acımayacak *** Kalk gel gel gel güzelim Gel gel acımayacak Gel gel gel güzelim Gel hiç acımayacak *** Kalbin ah kalbin *** Yalvarmak mı gerekiyor? Diz çökmek mi gerekiyor? Sen iste ben bekliyorum Listeme de ekliyorum *** Gel gel gel güzelim Gel gel acımayacak Gel gel gel güzelim Gel hiç acımayacak *** Kalk gel gel gel güzelim Gel gel acımayacak Gel gel gel güzelim Söz hiç acımayacak *** Kalbin ah kalbin