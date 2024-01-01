-
Dönme dur az biraz dur dünya
Yüzleşme bak tedir ayıbımızla
Nasıl yaşanır ki bu utançla nasıl
Hesap verme vaktidir vicdanımıza
***
Bir yangının orta yerinde
Bir namlunun ucunda sönen hayatlar
Tertemiz hayalleri ve
Ümitleri çalınan çocuklar
***
Bu gidiş gidiş değil, tut elimi
Dönelim hadi, dönelim geri
Ne ara efendisi olduk bu diyarların
Ne hakla hükümdar sahibi
***
Bir yangının orta yerinde
Bir namlunun ucunda sönen hayatlar
Tertemiz hayalleri ve
Ümitleri çalınan çocuklar
***
Aynıyız aslında özünde hepimiz aynı
Soluduğumuz nefes aynı
İnsan insana muhtaç yeri geldiğinde
Aynı yolun yolcusuyuz aynı
***
Bir yangının orta yerinde
Bir namlunun ucunda sönen hayatlar
Tertemiz hayalleri ve
Ümitleri çalınan çocuklar
***
Affedin bizi affedin ey çocuklar
Büyüdük adam olamadık
Anlatın öğretin hepimize yeniden
Niye kirlendik saf kalamadık
***
Bir yangının orta yerinde
Bir namlunun ucunda sönen hayatlar
Tertemiz hayalleri ve
Ümitleri çalınan çocukla
***
Bir yangının orta yerinde
Bir namlunun ucunda sönen hayatlar
Tertemiz hayalleri ve
Ümitleri çalınan çocukla
-
Seni seviyorum olduğun gibi gerisinin hiç bir önemi yok
Sıfırladım kendimi de seni de lakin sende maraza çok
Kurcalama yeter gizli kapaklı bütün çekmecelerimi
Bitiremedin döne döne sora sora eskilerimi yenilerimi
***
Ben senin
Cemazül evvelini karıştırıyor muyum?
Soruyor muyum ahretlik sorular
Soruşturuyor muyum?
***
Bu benim hayatım her saniyesine kefilim tamam mı?
Bayıla bayıla gelmedin mi bana sen ne yani yalan mı?
İyi ki yaşadım, iyi ki sevdim, iyi ki ağladım güldüm
Pişman değilim düşe kalka yürüdüm de öyle büyüdüm..
***
Ben senin
Cemazül evvelini karıştırıyor muyum?
Soruyor muyum ahretlik sorular
Soruşturuyor muyum?
***
Acı söz yemedim, haram ellemedim
Kul hakkı yemedim, daha ne olsun?
Gönül titremeden, kalben istemeden
Hiç sevemedim, isterse ölsün..
***
Ben senin
Cemazül evvelini karıştırıyor muyum?
Soruyor muyum ahretlik sorular
Soruşturuyor muyum?
***
Ben senin cemazül evvelini karıştırıyor muyum?
Soruyor muyum ahretlik sorular
Soruşturuyor muyum?
-
Bir kavga nasıl da hoyrat
Savaşırken, savrulurken büyüttü hayat
Ben sensiz yapayalnızdım
Suyum oldu, aşım oldu ama aşksızdım
***
Bir vurgundu geçtiğim yollar
Düşe kalka yaşanırmış, öğretir yıllar
Ben sensiz her şeye sustum
Koca dünya dönüyordu
İçinde yoktum
***
Sevdanı bulmak yıllar sürdü
Hoş geldin gönlüme kaderim güldü
***
Tut elimden beni çok sev
Kimseye verme
Seveceksen ömürlük sev
Bir günlük sevme
İyi günde kötü günde
Sakla göğsünde
Sen bu kalbe iyi geldin
Benden hiç gitme
***
Bir sabahsız geceydi ruhum
Gün misali gözlerinde güneşi buldum
Bir dertli rüzgardım, estim
Umudum sen, huzurum sen
Yeniden doğdum
-
Biz çocukken
Ne güzel çiçekli kırlardık
Biz çocukken
Rengarenk düş kanatlı kuşlardık
***
Bir masalda saklanan
Günahsız melekler
Çok uzakta, kuytuda
Suları berrak pınardık
***
Biz her mevsim yazdık
Hep aşk, hep sevdaydık
Her gün döndü dünya
Kimdik, kim olduk?
***
Biz her mevsim yazdık
Hep aşk, hep sevdaydık
Her gün döndü de dünya Kim, kim, kim olduk?
***
Asla bitmez hayatta
Güneşli yarınlar
Her yürekte yaşayan
Bir çocuk varsa umut var
***
Biz her mevsim yazdık
Hep aşk hep sevdaydık
Her gün döndü dünya
Kimdik, kim olduk?
***
Biz her mevsim yazdık
Hep aşk, hep sevdaydık
Her gün döndü de dünya
Kim, kim, kim olduk?
***
Bir kirik ayna tuttu
Güldü halime zaman
Bak, dedi
İşte bu senden geriye kalan
Bir gölge gördüm
Solgun yılların yorgun izi
Ah, dedim
Hayatın elinde bi çare insan
-
Ne olur böyle yapma, yapma
Boynumu bükme, kesip atma
Yol bu belirsiz, benden sapma
Aşk öyle bitmez ki
Bizi yakma
***
Nedir bu kavgan kendinle
Be belalı?
Rahat bırak kalbini
O, sevdalı
***
Bi soluklan, bi dinle
Bi bak ne söylüyor,
Bi duy içindeki çığlığı, feryadı
***
Giderim ben de gitmek ne ki
Daha anlamadın, sen git peki
Yalnızız zaten
Dünya hali
Ben ona yanarım her şey fani
***
Nedir bu kavgan kendinle
Be belalı?
Rahat bırak kalbini
O, sevdalı
***
Bi soluklan, bi dinle
Bi bak ne söylüyor,
Bi duy içindeki çığlığı, feryadı
***
Gelmişler, geçmişler
Kimler kimler
Ya seçmişler firarı
Ya kalıp ısrarı
***
Ya semah misali
Dönmüşler ışığa
Ya şaşıp
Elden ele düşen pula
-
Senin bana bu yaptığın
Söyle hangi kitaba sığar?
Bir güldürdünse
On ağlattın
Şahidim yıllar
Hiç bitmedi gitti ızdırabın
Bu ceza nereye kadar
Ben çeke çeke sineye
Nihayetinde oldum isyankar
***
Ama ne yaptıysan Olmadı, olmadı
Bozamadın ki beni dünya
Ben ille de inadına inadına
Toz pembe bakıyorum hayata
Bana sökmedi numaraların
Saptıramadın doğrumdan Dünya
Ben ille de inadına inadına
Ümitle tutunuyorum hayata
***
Bak dimdik ayaktayım
Yıkamadın hala
Yoluma ne tuzaklar kurdun da
Yaktım çıranı
Başına belayı aldın bu defa
***
Hadi hodri meydan!
Kahpe dünya
Elinden geleni ardına koyma
Görelim, bakalım
Kim kimi adam edecek sonunda
***
Hadi hodri meydan!
Hadi hodri meydan!
-
Gel, vur tam on ikiden
Öyle bir gel ki
Bir anda oynasın yer yerinden
***
Gel, sensiz anlamı yok
Ne çok özledim ne çok
O tatlı telaşı bir bilsen
***
Al, uçur kanatlarında
Seyre çıkalım o kızıl ufuklarda
***
Hadi aşk beni çağır da yanına
Kedi gibi sokulayım sıcağına
Beni sar, sarmala da sonra
At, at kuytularına at emi
***
Hazırım, razıyım dünden
Varım her şeyine senin ben
Beni korlara ver
istersen
Yak, yakacaksan sen yak beni
***
Gel, gel de kavuşalım
Renk renk gökkuşaklarından
Hayallere yelken açalım
***
Gel, tut ki elimden
Aşk kokulu çiçekli kırlardan
Masallara koşalım
-
Beni gör Tanrım bir bak nerdeyim
Çölleri aştım yar izindeyim
Sanma ki şaştım ilk sözümdeyim
Beni ara sor, gör ne haldeyim
***
Karlara vardım, dağları yardım
Hasrette sabır günümü aştım
Her dönemeçte yol biter sandım
Ya sen gel bana, ya gel de geleyim
***
Yıldıza sarındım, Aya tutundum
Sevdam tek nefes kaldı yutkundum
Ben doğduğum günden beri bozgunum
Zamanı dersen öl de öleyim
***
Su akar gider bilmem nereye
Gül neden mahkum onca dikene
Uzar kısalır bir günde gölge
Bir oyunsa bu söyle bileyim
***
Karlara vardım, dağları yardım
Hasrette sabır günümü aştım
Her dönemeçte yol biter sandım
Ya sen gel bana, ya gel de geleyim
***
Yıldıza sarındım, Aya tutundum
Sevdam tek nefes kaldı yutkundum
Ben doğduğum günden beri bozgunum
Zamanı dersen öl öleyim
-
Bi de baktım ki o da ne?
Sürü sürü bi sürü çile
Toplanmış, geliyorlar
Güle oynaya yönüme
***
Hani sözdü, bundan böyle
Gülecektin yüzüme
Yazıklar olsun sana
Çelmeni taktın ya yine
***
Oooooooooooof!
İçime içime ata ata
Pat diye patlıycam valla
Oooooooooooof!
Bu gidişle sonunda
Salıcam aklı çayıra
***
Yolla, yolla kaderim yolla
Acıları bana yolla
Ne de olsa
Dert babasıyım ya ben
Vur ya, lafı mı olur, vur ya
Düşene bi de sen vur ya
Ne de olsa
Sabır taşıyım ya ben
***
Bendeki de can
İnsanım en nihayetinde
Tut, çek elimden
Ümidim uçurumun eşiğinde
***
Oooooooooooof!
İçime içime ata ata
Pat diye patlıycam valla
Oooooooooooof!
Bu gidişle sonunda
Salıcam aklı çayıra
***
Yolla, yolla kaderim yolla
Acıları bana yolla
Ne de olsa
Dert babasıyım ya ben
Vur ya, lafı mı olur, vur ya
Düşene bi de sen vur ya
Ne de olsa
Sabır taşıyım ya ben
***
Ah benim şu bağrı yanık kalbim
Bi türlü gün yüzü göremedi
Feleğin elinde oyuncak garibim
Bi türlü saadet ne bilemedi
-
Biz bi küsüp bi barışırız
Bi gülüp bi ağlaşırız
Eseriz ama yağmayız
Ben alırım gönlünü hemen
Kıyamazsın bana da sen
Öyle kesip atmayız
***
İçinden geliyorsam
Kalbinden geçiyorsam
Erit buzlarını hadi
Sokak kedisi gibi
Üşümüş halde beni
Bırakmazsın sen değil mi?
***
Çayla simit gibiyiz
Gülle dikeniz ikimiz
Etle tırnak gibiyiz
Biz ayrılamayız ki
***
Ayla yıldız gibiyiz
Balla kaymağız ikimiz
Çifte kumru gibiyiz
Biz ayrılamayız ki
***
Köprüleri yıkamayız ki
Gemileri yakamayız ki
Olamayız başkasıyla
Sözümüzden cayamayız ki
Biz ayrılamayız ki
***
Biz dudakta tenimizi
Tende nefesimizi
Hissetmesek olmaz
Güzel yüzünde gezmeli elim
Benim her yanım ezberin
Yanmasak olmaz
-
Haykrısam
Duyup gelsen uzaklardan
Dokunsam bi
Son bi kez sana dokunsam
***
Sarılsam
Hayallerime sarılsam
Uzansam bi
Yani başına uzansam
***
Bildiğin gibi değil hiç
Çok ağladım
Ne çok ağladım
Silinmiyor hatıralar
Anladım
Bıraktığın gibi değilim hiç
Çok ağladım
Ne çok ağladım
Unutulmuyor yaşananlar
Anladım
***
Durdursam
Zamanı geriye alsam
Buluşsak bi
Kollarımdan ayrılmasan
***
Kavuşsam
Rüyalarına çağırsan
Uyansam bi
Yani başında uyansam
***
Bildiğin gibi değil hiç
Çok ağladım
Ne çok ağladım
Silinmiyor hatıralar
Anladım
Bıraktığın gibi değilim hiç
Çok ağladım
Ne çok ağladım
Unutulmuyor yaşananlar
Anladım
***
Keşkelerim olmasaydı
Özler miydim bu kadar seni ?
Hiçbir zaman affetmedim kendimi
Nereye gitsem
Yanımda götürdüm hasretini
Eski ben değilim inan
Sadece bir yarim insan
-
Her şeyini toplayıp basıp gitmişsin
İnsanoğlu nankördür değişir demişsin
Acımasızsın çok acımasız
Bir de yalancı, bir de insafsız
Ne desem yetmez
***
Sen bu şarkıyı dinlerken
Bir ihtimal sevişirken
Ben burada bir yerlerde
Kahredip duruyorum
***
Resimlere bakamadım
Eşyaları atamadım
Mutlu sonlar düşmanı
Öyle gitmekle olmuyor
***
Sen benim kalbimde
Bir yara açtın
Bana yalnızlıklardan
Yalnızlık yaptın
***
Hiç açılmadan kaybolan
Mektuplar gibisin
Ben oyundan çıkıyorum
Hayalim girsin
Bu çile bitsin
***
Sen bu şarkıyı dinlerken
Bir ihtimal sevişirken
Ben burada bir yerlerde
Kahredip duruyorum
***
Resimlere bakamadım
Eşyaları atamadım
Mutlu sonlar düşmanı
Öyle gitmekle olmuyor
***
Sen bu şarkıyı dinlerken
Bir ihtimal sevişirken
Ben burada bir yerlerde
Kahredip duruyorum
***
Resimlere bakamadım
Eşyaları atamadım
Mutlu sonlar düşmanı
Öyle gitmekle olmuyor
-
Nasıl bi şeysin sen
Bu güzellik nerden?
Aklım uçtu resmen
Birileri tutsun
***
Nasıl bi şeysin sen
Bu güzellik nerden?
Aklım uçtu resmen
Birileri tutsun
***
Bal küpü mübarek
İçine bi düşsek
Ne mümkün vazgeçmek
Geçen taş olsun
***
Koynundaki bahçeye
Niyetim var girmeğe
Meyvesinden tatmağa
Haberin olsun
Haberin olsun
***
Çok beter
Bu nasıl işve kız yeter
İnsanız be can çeker
Senin hiç insafın yok mu?
***
Akşama
El yatınca uykuya
Tenindeki kuytuya
Sokulmak söyle suç mu?
***
Sen yanımdan geçerken
Gözün gözüme değerken
Ben çıra gibi yanarken
Sonumuz hayır olsun
***
Bal küpü mübarek
İçine bi düşsek
Ne mümkün vazgeçmek
Geçen taş olsun
***
Koynundaki bahçeye
Niyetim var girmeğe
Meyvesinden tatmağa
Haberin olsun
Haberin olsun
***
Çok beter
Bu nasıl işve kız yeter
İnsanız be can çeker
Senin hiç insafın yok mu?
Akşama
El yatınca uykuya
Tenindeki kuytuya
Sokulmak söyle suç mu?
***
Çok beter
Bu nasıl işve kız yeter
İnsanız be can çeker
Senin hiç insafın yok mu?
***
Akşama
El yatınca uykuya
Tenindeki kuytuya
Sokulmak söyle suç mu?
***
Çok beter
-
Öperdim ellerinden
Sonra da gözlerinden
Yanaklarından
En çok da dudağından
***
Ah, nasıl da bilirdin
Şu kalbimden geçeni
Sen içimde kaybolurken
Ben sende bulurdum kendimi
***
O sevişmeler, sevişmeler, sevişmeler
Bir aşk savaşında yenildiler, ezildiler
Aşk kapısında gül kokusuna hasrettiler
***
O sevişmeler, sevişmeler, sevişmeler
Bir aşk savaşında yenildiler, sefildiler
Gece yarısında yalnızlığa esirdiler
***
Düştü aşkın son kalesi
O sevişmeler
***
İki beden yan yana
Sanki kış uykusunda
Ilık baharı, sımsıcağı
Vardı oysa
***
Sabırsızca beklerdik
Gecenin doğmasını
Kavuşunca birden yıldız yıldız
Nasıl parlardık sabahlara dek
***
O sevişmeler, sevişmeler, sevişmeler
Bir aşk savaşında yenildiler, ezildiler
Aşk kapısında gül kokusuna hasrettiler
***
O sevişmeler, sevişmeler, sevişmeler
Bir aşk savaşında yenildiler, sefildiler
Gece yarısında yalnızlığa esirdiler
***
Düştü aşkın son kalesi
O sevişmeler