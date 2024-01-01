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7/24 Dinle 10

10 Şarkı Sözleri

Tarkan 10 şarkı sözleri 7/24dinle.com'da! Birçok kişinin aklında yer edinen Tarkan 10 şarkı sözleri ve nakaratı dinleyenler tarafından merak ediliyor. Sanatçının hayranları tarafından en çok beğeni alan şarkıları arasında bulunan 10 sözlerine buradan ulaşabilirsiniz. Ayrıca dilediğiniz sosyal medya platformundan sözleri paylaşabilirsiniz.
Tarkan

Tarkan

10

  • Affedin Bizi Çocuklar

  • Ben Senin

  • Beni Çok Sev

  • Biz Çocukken

  • Her Şey Fani

  • Hodri Meydan

  • Kedi Gibi

  • Sevdam Tek Nefes

  • Yolla

  • Çay Simit

  • Çok Ağladım

  • Acımasız

  • Bal Küpü

  • O Sevişmeler

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