Alaturka Şarkı Sözleri
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Gece inerken
Söner perde perde gurubun rengi
Derken başlar semada saltanat
Ben ağlarım gülerken
***
Mehtap uyanmış
Seyrüsefada yıldızlar, siyaha yanmış
Bende fasıl fasıl dert, ah
O ne zalim bir yârmış
***
Çalsın, sazlar çalsın bu gece
Alaturka başlasın
Vur, usta, tamburun tellerine
Hanendeler çağlasın
***
Çalsın, sazlar çalsın bu gece
Alaturka başlasın
Vur, usta, tamburun tellerine
Hanendeler çağlasın
***
Penceremden
Geçer sandallarla sevdalılar hercai
Çınlar gök kubbede aşkın
Şahane saz semai
***
Mehtap uyanmış
Seyrüsefada yıldızlar, siyaha yanmış
Bende fasıl fasıl dert, ah
O ne zalim bir yârmış
***
Çalsın, sazlar çalsın bu gece
Alaturka başlasın
Vur, usta, tamburun tellerine
Hanendeler çağlasın
***
Çalsın, sazlar çalsın bu gece
Alaturka başlasın
Vur, usta, tamburun tellerine
Hanendeler çağlasın
***
Kader böyleymiş