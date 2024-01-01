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Tarkan Alaturka Alaturka Gece inerken Söner perde perde gurubun rengi Derken başlar semada saltanat Ben ağlarım gülerken *** Mehtap uyanmış Seyrüsefada yıldızlar, siyaha yanmış Bende fasıl fasıl dert, ah O ne zalim bir yârmış *** Çalsın, sazlar çalsın bu gece Alaturka başlasın Vur, usta, tamburun tellerine Hanendeler çağlasın *** Çalsın, sazlar çalsın bu gece Alaturka başlasın Vur, usta, tamburun tellerine Hanendeler çağlasın *** Penceremden Geçer sandallarla sevdalılar hercai Çınlar gök kubbede aşkın Şahane saz semai *** Mehtap uyanmış Seyrüsefada yıldızlar, siyaha yanmış Bende fasıl fasıl dert, ah O ne zalim bir yârmış *** Çalsın, sazlar çalsın bu gece Alaturka başlasın Vur, usta, tamburun tellerine Hanendeler çağlasın *** Çalsın, sazlar çalsın bu gece Alaturka başlasın Vur, usta, tamburun tellerine Hanendeler çağlasın *** Kader böyleymiş Tüm Şarkıları