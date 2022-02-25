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7/24 Dinle Karma

Karma Şarkı Sözleri

Tarkan Karma şarkı sözleri 7/24dinle.com'da! Birçok kişinin aklında yer edinen Tarkan Karma şarkı sözleri ve nakaratı dinleyenler tarafından merak ediliyor. Sanatçının hayranları tarafından en çok beğeni alan şarkıları arasında bulunan Karma sözlerine buradan ulaşabilirsiniz. Ayrıca dilediğiniz sosyal medya platformundan sözleri paylaşabilirsiniz.
Tarkan

Tarkan

Karma

  • Aşk

  • Ay

  • Gitti Gideli

  • Her Nerdeysen

  • Hüp

  • Kuzu Kuzu

  • Ona Sor

  • Sen Başkasın

  • Taş

  • Verme

  • Yandım

  • Uzak

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