Aşk Bu Değil Mi? Yüreğim alev alev yanıyor hasretinle Yüreğim alev alev yanıyor hasretinle Gözlerimden hayalin gitmiyor bir an bile Gözlerimden hayalin gitmiyor bir an bile *** Aşk bu değil mi? Aşk bu değil mi? Söyle sevgilim söyle Aşk bu değil mi? *** Aşk bu değil mi? Aşk bu değil mi? Söyle sevgilim söyle Aşk bu değil mi? *** Kıskanırım kendimden o güzel gözlerini Kıskanırım kendimden o güzel gözlerini Sevginle doluyorum ne zaman görsem seni Sevginle doluyorum ne zaman görsem seni *** Aşk bu değil mi? Aşk bu değil mi? Söyle sevgilim söyle Aşk bu değil mi? *** Aşk bu değil mi? Aşk bu değil mi? Söyle sevgilim söyle Aşk bu değil mi? *** Bakınca gözlerine mutluluk içiyorum Bakınca gözlerine mutluluk içiyorum Sevda bülbülü gibi kendimden geçiyorum Sevda bülbülü gibi kendimden geçiyorum *** Aşk bu değil mi? Aşk bu değil mi? Söyle sevgilim söyle Aşk bu değil mi? *** Aşk bu değil mi? Aşk bu değil mi? Söyle sevgilim söyle Aşk bu değil mi? *** Aşk bu değil mi? Aşk bu değil mi? Söyle sevgilim söyle Aşk bu değil mi? *** Aşk bu değil mi? Aşk bu değil mi? Söyle sevgilim söyle Aşk bu değil mi?

Alnımın Yazısı Allah'ım ne olur yardım et Yandığım ateşler benim suçum değil Sen verdin bu kalbi sev dedin Çok sevdim bağlandım elimde değil *** Alnımın yazısı bir defa aşık olmakmış Alnımın yazısı bir ömrü sana adamakmış Alnımın yazısı bir ömür sensiz kalmakmış Ağlamakla bitmiyor acı

Aşkım Unutmayı denemedim Böyle bitmesin Ayrılığa dargınlığa Hakkın yok senin aah *** Hangi dert aşılmaz Bir anda kaçılmaz Sonuna bakılmaz Yolun başında aah *** Hangi dert aşılmaz Bir anda kaçılmaz Sonuna bakılmaz Yolun başında *** Seveceksen deli gibi sevmeli aşkım Değecekse aşk uğruna ölmeli aşkım aah Seveceksen deli gibi sevmeli aşkım Değecekse aşk uğruna ölmeli aşkım *** Unutmayı denemedim Böyle bitmesin Ayrılığa dargınlığa Hakkın yok senin aah *** Hangi dert aşılmaz Bir anda kaçılmaz Sonuna bakılmaz Yolun başında aah *** Hangi dert aşılmaz Bir anda kaçılmaz Sonuna bakılmaz Yolun başında *** Seveceksen deli gibi sevmeli aşkım Değecekse aşk uğruna ölmeli aşkım aah Seveceksen deli gibi sevmeli aşkım Değecekse aşk uğruna ölmeli aşkım aah *** Seveceksen deli gibi sevmeli aşkım Değecekse aşk uğruna ölmeli aşkım aah Seveceksen deli gibi sevmeli aşkım Değecekse aşk uğruna ölmeli aşkım aah

Aylar Geçse Yar Benim Kaderim Yalnızlık Değil Geçen Bu Günlerim Hiç İyi Değil Kime Gider Bu Yürek Bir Defa Söyle Yokluğun Ağır Bana Yürümez Böyle Yar Beni Yanına Al Bir Gün Yeter Bilirsin Sende Bütün Dertler Biter *** Aylar Geçse Yıllar Geçse Geçemem Senden Ömrüm Bitse Aylar Geçse Yıllar Geçse Geçemem Senden Ömrüm Bitse

Bir Garip Yolcuyum Bir garip yolcuyum hayat yolunda Yolunu kaybetmiş perişanım ben Bir garip yolcuyum hayat yolunda Yolunu kaybetmiş perişanım ben *** Mecnun misali gurbet ellerde Ümitsiz sevginin kurbanıyım ben Mecnun misali gurbet ellerde Ümitsiz sevginin kurbanıyım ben *** Yalan dünya her şey bomboş Hancı sarhoş yolcu sarhoş Yalan dünya her şey bomboş Hancı sarhoş yolcu sarhoş *** Bir gün gibi sanki geçti seneler Ümidim kaybolmuş perişanım ben Bir gün gibi sanki geçti seneler Ümidim kaybolmuş perişanım ben *** Alın yazımmış hayat yolunda Ümitsiz sevginin kurbanıyım ben Alın yazımmış hayat yolunda Ümitsiz sevginin kurbanıyım ben *** Yalan dünya her şey bomboş Hancı sarhoş yolcu sarhoş Yalan dünya her şey bomboş Hancı sarhoş yolcu sarhoş *** Yalan dünya her şey bomboş Hancı sarhoş yolcu sarhoş Yalan dünya her şey bomboş Hancı sarhoş yolcu sarhoş Yalan dünya her şey bomboş Hancı sarhoş yolcu sarhoş

Olur mu Olur mu? Olur mu, olur mu, sensiz olunur mu? Nasıl senden vazgeçerim? Gittiğin o günden beri hasretin Azrail gibi Sen dönmeden ölmeyeceğim *** Olur mu, olur mu, sensiz olunur mu? Nasıl senden vazgeçerim? Gittiğin o günden beri hasretin Azrail gibi Sen dönmeden ölmeyeceğim *** Allah'ım, Allah'ım, Allah'ım, Allah'ım Muradıma ermeden alma yanına (Allah'ım, Allah'ım, Allah'ım, Allah'ım) Allah'ım, Allah'ım, Allah'ım, Allah'ım Muradıma ermeden alma yanına (Allah'ım, Allah'ım, Allah'ım, Allah'ım) (Allah'ım, Allah'ım, Allah'ım, Allah'ım) *** Neredesin sen, neredesin sen? Gözüm yollarda seni beklerken Hiç mi sevmiyorsun? *** Seven bu kalbin dualarında Çığlıklarında acılarım var Hiç mi duymuyorsun? *** Olur mu, olur mu, sensiz olunur mu? Nasıl senden vazgeçerim? Gittiğin o günden beri hasretin Azrail gibi Sen dönmeden ölmeyeceğim *** Olur mu, olur mu, sensiz olunur mu? Nasıl senden vazgeçerim? Gittiğin o günden beri hasretin Azrail gibi Sen dönmeden ölmeyeceğim *** Allah'ım, Allah'ım, Allah'ım, Allah'ım Muradıma ermeden alma yanına (Allah'ım, Allah'ım, Allah'ım, Allah'ım) Allah'ım, Allah'ım, Allah'ım, Allah'ım Muradıma ermeden alma yanına (Allah'ım, Allah'ım, Allah'ım, Allah'ım) (Allah'ım, Allah'ım, Allah'ım, Allah'ım) *** Neredesin sen, neredesin sen? Gözüm yollarda seni beklerken Hiç mi sevmiyorsun? *** Seven bu kalbin dualarında Çığlıklarında acılarım var Hiç mi duymuyorsun? *** Olur mu, olur mu, sensiz olunur mu? Nasıl senden vazgeçerim? Gittiğin o günden beri hasretin Azrail gibi Sen dönmeden ölmeyeceğim