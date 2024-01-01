Ask Gıttı Bızden Ferhat Hakan Remıx Şarkı Sözleri
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Tarkan
Ask Gıttı Bızden Ferhat Hakan Remıx
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Bana müsaade hadi bye bye
Bundan böyle bizi mazi say
Sanma ki içim buruk değil
E ayrılık bu, kime kolay?
*
Nerde şimdi o içimde
Uçuşan kelebekler
Bende o duygulardan
Hiç kalmadı eser
*
Biri sen, biri ben
İki damla yaş aktı gözlerimden
Olmadı olduramadık
Ve aşk gitti bizden
Önce sen, sonra ben