Tarkan Ask Gıttı Bızden Ferhat Hakan Remıx Ask Gıttı Bızden Ferhat Hakan Remıx Bana müsaade hadi bye bye Bundan böyle bizi mazi say Sanma ki içim buruk değil E ayrılık bu, kime kolay? * Nerde şimdi o içimde Uçuşan kelebekler Bende o duygulardan Hiç kalmadı eser * Biri sen, biri ben İki damla yaş aktı gözlerimden Olmadı olduramadık Ve aşk gitti bizden Önce sen, sonra ben