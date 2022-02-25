Bana müsaade hadi bye bye Bundan böyle bizi mazi say Sanma ki içim buruk değil E ayrılık bu, kime kolay? *** Nerde şimdi o içimde Uçuşan kelebekler Bende o duygulardan Hiç kalmadı eser *** Biri sen, biri ben İki damla yaş aktı gözlerimden Olmadı olduramadık Ve aşk gitti bizden *** Önce sen, sonra ben Kaydık yıldız gibi gökyüzünden Bir türlü tutturamadık Ve aşk gitti bizden *** Tanıdık hikâye, malum Aşkı gurura feda ettik Dönüşü yok ki bu sonun Ayrı dünyalara düşüverdik *** Bu bahçelerde bir zamanlar Renk renk çiçekler açardı Ne yazık ki soldular Nasıl oldu da öyle bir anda Olduk birer yabancı Ne yazık ki ayrıldı yollar