Aşk Gitti Bizden Ft. Ozan Çolakoğlu Şarkı Sözleri
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Tarkan
Aşk Gitti Bizden Ft. Ozan Çolakoğlu
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Bana müsaade hadi bye bye
Bundan böyle bizi mazi say
Sanma ki içim buruk değil
E ayrılık bu, kime kolay?
***
Nerde şimdi o içimde
Uçuşan kelebekler
Bende o duygulardan
Hiç kalmadı eser
***
Biri sen, biri ben
İki damla yaş aktı gözlerimden
Olmadı olduramadık
Ve aşk gitti bizden
***
Önce sen, sonra ben
Kaydık yıldız gibi gökyüzünden
Bir türlü tutturamadık
Ve aşk gitti bizden
***
Tanıdık hikâye, malum
Aşkı gurura feda ettik
Dönüşü yok ki bu sonun
Ayrı dünyalara düşüverdik
***
Bu bahçelerde bir zamanlar
Renk renk çiçekler açardı
Ne yazık ki soldular
Nasıl oldu da öyle bir anda
Olduk birer yabancı
Ne yazık ki ayrıldı yollar