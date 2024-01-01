Ozan Çolakoğlu 01 Şarkı Sözleri
Tarkan Ozan Çolakoğlu 01 şarkı sözleri 7/24dinle.com'da! Birçok kişinin aklında yer edinen Tarkan Ozan Çolakoğlu 01 şarkı sözleri ve nakaratı dinleyenler tarafından merak ediliyor. Sanatçının hayranları tarafından en çok beğeni alan şarkıları arasında bulunan Ozan Çolakoğlu 01 sözlerine buradan ulaşabilirsiniz. Ayrıca dilediğiniz sosyal medya platformundan sözleri paylaşabilirsiniz.
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Bana müsaade hadi bye bye
Bundan böyle bizi mazi say
Sanma ki içim buruk değil
E ayrılık bu, kime kolay?
*
Nerde şimdi o içimde
Uçuşan kelebekler
Bende o duygulardan
Hiç kalmadı eser
*
Biri sen, biri ben
İki damla yaş aktı gözlerimden
Olmadı olduramadık
Ve aşk gitti bizden
Önce sen, sonra ben
*
Kaydık yıldız gibi gökyüzünden
Bir türlü tutturamadık
Ve aşk gitti bizden
*
Tanıdık hikâye, malum
Aşkı gurura feda ettik
Dönüşü yok ki bu sonun
Ayrı dünyalara düşüverdik
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Bu bahçelerde bir zamanlar
Renk renk çiçekler açardı
Ne yazık ki soldular
Nasıl oldu da öyle bir anda
Olduk birer yabancı
Ne yazık ki ayrıldı yollar
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Yerimiz mi dar yoksa yenimiz mi dar
Ne var? ne var? ne var?
Uçurmuş herkes o da kim oluyor
Sen kimsin kim bunlar
En büyük kim?
Hadi bakalım kolay gelsin
Bir acaip zor yarış
Bana ne aman ben anlamam
Pek hesaplı ince iş
Hadi bakalım kolay gelsin
Bir acayip zor yarış
Bana ne aman ben anlamam
Pek hesaplı ince iş
Sen seni bil, sen seni
Sen sıkı tut çeneni
Eline diline hakim ol
Sonra öcüler yer seni
Sen seni bil, sen seni
Sen sıkı tut çeneni
Eline diline hakim ol
Dikkaaaaaaat!.
Yerimiz mi dar yoksa yenimiz mi dar
Ne var
Uçurmuş herkes o da kim oluyor
Sen kimsin
Kim bunlar en büyük kim
Hadi bakalım kolay gelsin
Bir acayip zor yarış
Bana ne aman ben anlamam
Pek hesaplı ince iş
Hadi bakalım kolay gelsin
Bir acayip zor yarış
Bana ne aman ben anlamam
Pek hesaplı ince iş
Sen seni bil sen seni
Sen sıkı tut çeneni
Eline diline hakim
Sonra öcüler yer seni
Sen seni bil sen seni
Sen sıkı tut çeneni
Eline diline hakim ol
Dikaaaaat!
Ah içimizde ne aç hevesler
Arada hicaz arada caz nefesler
Bir yanımız her duruma müsait
Ne kadar uyarsa o kadar ister
Ah içimizde ne aç hevesler
Arada hicaz arada caz nefesler
Bir yanımız her duruma müsait
Ne kadar uyarsa o kadar ister
Aaaaaahhhhh...
Sen seni bil sen seni
Sen sıkı tut çeneni
Eline diline hakim ol
Sonra öcüler yer seni
En büyük kim
Hadi bakalım kolay gelsin
Bir acayip zor yarış
Banane aman ben anlamam
Pek hesaplı ince iş
Hadi bakalım kolay gelsin
Bir acayip zor yarış
Banane aman ben anlamam
Pek hesaplı ince iş