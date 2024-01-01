Ayrılık Zor Şarkı Sözleri
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Ayrılık zor, ayrılık
Çekilir dert değil sevgilim
Gurbetin soğuk geceleri
Alın yazım kaderim benim
***
Off off... Arada aşkın hatrı olmasa
Off off... Durmazdım inan buralarda
***
Yalnızlık zor, yalnızlık
Her yiğidin harcı değil sevgilim
Gurbetin ıssızdır geceleri
Yar teninin sıcağına hasretim
***
Off off... Arada aşkın hatrı olmasa
Off off... Durmazdım inan buralarda
***
Her veda zulüm ona, hasret okuyor canına
Mecbur; biliyor, gönül katlanıyor
Gitmeli diyor bu diyardan, tükenip ziyan olmadan
Gönül yapamıyor, göze alamıyor
***
Aşk dokunmak ister gülüm
Sevilmek, okşanmak ister
Aşk sevdiğini yanında ister
Kimi zaman dile gelip aşk
Dudaktan kalbe akmak ister
Yar ara beni arada bir sesini duyur
Yoksa bu ayrılıklar hepten çekilmez olur
***
Off off... Arada aşkın hatrı olmasa
Off off... Durmazdım inan buralarda
-
Ayrılık zor, ayrılık
Çekilir dert değil sevgilim
Gurbetin soğuk geceleri
Alın yazım kaderim benim
***
Off off... Arada aşkın hatrı olmasa
Off off... Durmazdım inan buralarda
***
Yalnızlık zor, yalnızlık
Her yiğidin harcı değil sevgilim
Gurbetin ıssızdır geceleri
Yar teninin sıcağına hasretim
***
Off off... Arada aşkın hatrı olmasa
Off off... Durmazdım inan buralarda
***
Her veda zulüm ona, hasret okuyor canına
Mecbur; biliyor, gönül katlanıyor
Gitmeli diyor bu diyardan, tükenip ziyan olmadan
Gönül yapamıyor, göze alamıyor
***
Aşk dokunmak ister gülüm
Sevilmek, okşanmak ister
Aşk sevdiğini yanında ister
Kimi zaman dile gelip aşk
Dudaktan kalbe akmak ister
Yar ara beni arada bir sesini duyur
Yoksa bu ayrılıklar hepten çekilmez olur
***
Off off... Arada aşkın hatrı olmasa
Off off... Durmazdım inan buralarda
-
Ayrılık zor, ayrılık
Çekilir dert değil sevgilim
Gurbetin soğuk geceleri
Alın yazım kaderim benim
***
Off off... Arada aşkın hatrı olmasa
Off off... Durmazdım inan buralarda
***
Yalnızlık zor, yalnızlık
Her yiğidin harcı değil sevgilim
Gurbetin ıssızdır geceleri
Yar teninin sıcağına hasretim
***
Off off... Arada aşkın hatrı olmasa
Off off... Durmazdım inan buralarda
***
Her veda zulüm ona, hasret okuyor canına
Mecbur; biliyor, gönül katlanıyor
Gitmeli diyor bu diyardan, tükenip ziyan olmadan
Gönül yapamıyor, göze alamıyor
***
Aşk dokunmak ister gülüm
Sevilmek, okşanmak ister
Aşk sevdiğini yanında ister
Kimi zaman dile gelip aşk
Dudaktan kalbe akmak ister
Yar ara beni arada bir sesini duyur
Yoksa bu ayrılıklar hepten çekilmez olur
***
Off off... Arada aşkın hatrı olmasa
Off off... Durmazdım inan buralarda
-
Ayrılık zor, ayrılık
Çekilir dert değil sevgilim
Gurbetin soğuk geceleri
Alın yazım kaderim benim
***
Off off... Arada aşkın hatrı olmasa
Off off... Durmazdım inan buralarda
***
Yalnızlık zor, yalnızlık
Her yiğidin harcı değil sevgilim
Gurbetin ıssızdır geceleri
Yar teninin sıcağına hasretim
***
Off off... Arada aşkın hatrı olmasa
Off off... Durmazdım inan buralarda
***
Her veda zulüm ona, hasret okuyor canına
Mecbur; biliyor, gönül katlanıyor
Gitmeli diyor bu diyardan, tükenip ziyan olmadan
Gönül yapamıyor, göze alamıyor
***
Aşk dokunmak ister gülüm
Sevilmek, okşanmak ister
Aşk sevdiğini yanında ister
Kimi zaman dile gelip aşk
Dudaktan kalbe akmak ister
Yar ara beni arada bir sesini duyur
Yoksa bu ayrılıklar hepten çekilmez olur
***
Off off... Arada aşkın hatrı olmasa
Off off... Durmazdım inan buralarda
-
Ayrılık zor, ayrılık
Çekilir dert değil sevgilim
Gurbetin soğuk geceleri
Alın yazım kaderim benim
***
Off off... Arada aşkın hatrı olmasa
Off off... Durmazdım inan buralarda
***
Yalnızlık zor, yalnızlık
Her yiğidin harcı değil sevgilim
Gurbetin ıssızdır geceleri
Yar teninin sıcağına hasretim
***
Off off... Arada aşkın hatrı olmasa
Off off... Durmazdım inan buralarda
***
Her veda zulüm ona, hasret okuyor canına
Mecbur; biliyor, gönül katlanıyor
Gitmeli diyor bu diyardan, tükenip ziyan olmadan
Gönül yapamıyor, göze alamıyor
***
Aşk dokunmak ister gülüm
Sevilmek, okşanmak ister
Aşk sevdiğini yanında ister
Kimi zaman dile gelip aşk
Dudaktan kalbe akmak ister
Yar ara beni arada bir sesini duyur
Yoksa bu ayrılıklar hepten çekilmez olur
***
Off off... Arada aşkın hatrı olmasa
Off off... Durmazdım inan buralarda
-
Ayrılık zor, ayrılık
Çekilir dert değil sevgilim
Gurbetin soğuk geceleri
Alın yazım kaderim benim
***
Off off... Arada aşkın hatrı olmasa
Off off... Durmazdım inan buralarda
***
Yalnızlık zor, yalnızlık
Her yiğidin harcı değil sevgilim
Gurbetin ıssızdır geceleri
Yar teninin sıcağına hasretim
***
Off off... Arada aşkın hatrı olmasa
Off off... Durmazdım inan buralarda
***
Her veda zulüm ona, hasret okuyor canına
Mecbur; biliyor, gönül katlanıyor
Gitmeli diyor bu diyardan, tükenip ziyan olmadan
Gönül yapamıyor, göze alamıyor
***
Aşk dokunmak ister gülüm
Sevilmek, okşanmak ister
Aşk sevdiğini yanında ister
Kimi zaman dile gelip aşk
Dudaktan kalbe akmak ister
Yar ara beni arada bir sesini duyur
Yoksa bu ayrılıklar hepten çekilmez olur
***
Off off... Arada aşkın hatrı olmasa
Off off... Durmazdım inan buralarda