Ayrılık Zor (Orijinal Versiyon) Ayrılık zor, ayrılık Çekilir dert değil sevgilim Gurbetin soğuk geceleri Alın yazım kaderim benim *** Off off... Arada aşkın hatrı olmasa Off off... Durmazdım inan buralarda *** Yalnızlık zor, yalnızlık Her yiğidin harcı değil sevgilim Gurbetin ıssızdır geceleri Yar teninin sıcağına hasretim *** Off off... Arada aşkın hatrı olmasa Off off... Durmazdım inan buralarda *** Her veda zulüm ona, hasret okuyor canına Mecbur; biliyor, gönül katlanıyor Gitmeli diyor bu diyardan, tükenip ziyan olmadan Gönül yapamıyor, göze alamıyor *** Aşk dokunmak ister gülüm Sevilmek, okşanmak ister Aşk sevdiğini yanında ister Kimi zaman dile gelip aşk Dudaktan kalbe akmak ister Yar ara beni arada bir sesini duyur Yoksa bu ayrılıklar hepten çekilmez olur *** Off off... Arada aşkın hatrı olmasa Off off... Durmazdım inan buralarda

