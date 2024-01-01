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7/24 Dinle Ayrılık Zor

Ayrılık Zor Şarkı Sözleri

Tarkan Ayrılık Zor şarkı sözleri 7/24dinle.com'da! Birçok kişinin aklında yer edinen Tarkan Ayrılık Zor şarkı sözleri ve nakaratı dinleyenler tarafından merak ediliyor. Sanatçının hayranları tarafından en çok beğeni alan şarkıları arasında bulunan Ayrılık Zor sözlerine buradan ulaşabilirsiniz. Ayrıca dilediğiniz sosyal medya platformundan sözleri paylaşabilirsiniz.
Tarkan

Tarkan

Ayrılık Zor

  • Ayrılık Zor (Ozinga Pop Alaturka Mix)

  • Ayrılık Zor (Hakan Ozgan Mix)

  • Ayrılık Zor (Murat Matthew Erdem Mix)

  • Ayrılık Zor (Orijinal Versiyon)

  • Ayrılık Zor (Ozinga Melankoli Mix)

  • Ayrılık Zor (Serkan Dinçer Mix)

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