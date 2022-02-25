Ağlarım ben ağlanacak Halimize yıllardır Gülmeye yüzüm mü var? *** Ağlarım ben alemi Bu hale koyan insanlardır Demeye sözüm mü var? *** Ben insan değil miyim? Demeye lüzum mu var? Kes cezamı hakim bey Bende meçhul fail var *** Ben insan değil miyim? Demeye lüzum mu var? Kes cezamı hakim bey Bende meçhul fail var *** Ona gitsem o dertli Buna gitsem bu dertli El dertli, komşu dertli Ben nasıl güleyim yâr? *** Ona gitsem o dertli Buna gitsem bu dertli El dertli, komşu dertli Ben nasıl güleyim yâr? *** Bir ben varım sanıyordum Ne kadar da çokmuşuz Saymaya lüzum mu var? *** Beraberken varmışız da Teker teker yokmuşuz Sevmeye gücüm mü var? *** Ben insan değil miyim? Demeye lüzum mu var? Kes cezamı hakim bey Bende meçhul fail var *** Ben insan değil miyim? Demeye lüzum mu var? Kes cezamı hakim bey Bende meçhul fail var *** Ona gitsem o dertli Buna gitsem bu dertli El dertli, komşu dertli Ben nasıl güleyim yâr? *** Ona gitsem o dertli Buna gitsem bu dertli El dertli, komşu dertli Ben nasıl güleyim yâr? *** Ona gitsem o dertli Buna gitsem bu dertli El dertli, komşu dertli Ben nasıl güleyim yâr? *** Ona gitsem o dertli Buna gitsem bu dertli El dertli, komşu dertli Ben nasıl güleyim yâr?