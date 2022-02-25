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7/24 Dinle İlhan Şeşen

İlhan Şeşen Şarkı Sözleri

Tarkan İlhan Şeşen şarkı sözleri 7/24dinle.com'da! Birçok kişinin aklında yer edinen Tarkan İlhan Şeşen şarkı sözleri ve nakaratı dinleyenler tarafından merak ediliyor. Sanatçının hayranları tarafından en çok beğeni alan şarkıları arasında bulunan İlhan Şeşen sözlerine buradan ulaşabilirsiniz. Ayrıca dilediğiniz sosyal medya platformundan sözleri paylaşabilirsiniz.
Tarkan

Tarkan

İlhan Şeşen

  • Ayrılık Zor

  • Dertli

  • Sensiz Hayat

  • Bu Sabah Sevinçle Uyan

  • Ne Acılardan Süzüldüm

  • Ayrılık Zor

  • Ne Kadar Zor

  • İstanbul Kuru Kalabalık

  • Ayrılık Ateşi

  • Şaşarak Yaşıyorum

  • Hayat Bu İşte

  • Kaldım Odalarda

  • Bana Buna Yapma

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