İlhan Şeşen Şarkı Sözleri
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Ayrılık zor, ayrılık
Çekilir dert değil sevgilim
Gurbetin soğuk geceleri
Alın yazım kaderim benim
***
Off off... Arada aşkın hatrı olmasa
Off off... Durmazdım inan buralarda
***
Yalnızlık zor, yalnızlık
Her yiğidin harcı değil sevgilim
Gurbetin ıssızdır geceleri
Yar teninin sıcağına hasretim
***
Off off... Arada aşkın hatrı olmasa
Off off... Durmazdım inan buralarda
***
Her veda zulüm ona, hasret okuyor canına
Mecbur; biliyor, gönül katlanıyor
Gitmeli diyor bu diyardan, tükenip ziyan olmadan
Gönül yapamıyor, göze alamıyor
***
Aşk dokunmak ister gülüm
Sevilmek, okşanmak ister
Aşk sevdiğini yanında ister
Kimi zaman dile gelip aşk
Dudaktan kalbe akmak ister
Yar ara beni arada bir sesini duyur
Yoksa bu ayrılıklar hepten çekilmez olur
***
Off off... Arada aşkın hatrı olmasa
Off off... Durmazdım inan buralarda
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Ağlarım ben ağlanacak
Halimize yıllardır
Gülmeye yüzüm mü var?
***
Ağlarım ben alemi
Bu hale koyan insanlardır
Demeye sözüm mü var?
***
Ben insan değil miyim?
Demeye lüzum mu var?
Kes cezamı hakim bey
Bende meçhul fail var
***
Ben insan değil miyim?
Demeye lüzum mu var?
Kes cezamı hakim bey
Bende meçhul fail var
***
Ona gitsem o dertli
Buna gitsem bu dertli
El dertli, komşu dertli
Ben nasıl güleyim yâr?
***
Ona gitsem o dertli
Buna gitsem bu dertli
El dertli, komşu dertli
Ben nasıl güleyim yâr?
***
Bir ben varım sanıyordum
Ne kadar da çokmuşuz
Saymaya lüzum mu var?
***
Beraberken varmışız da
Teker teker yokmuşuz
Sevmeye gücüm mü var?
***
Ben insan değil miyim?
Demeye lüzum mu var?
Kes cezamı hakim bey
Bende meçhul fail var
***
Ben insan değil miyim?
Demeye lüzum mu var?
Kes cezamı hakim bey
Bende meçhul fail var
***
Ona gitsem o dertli
Buna gitsem bu dertli
El dertli, komşu dertli
Ben nasıl güleyim yâr?
***
Ona gitsem o dertli
Buna gitsem bu dertli
El dertli, komşu dertli
Ben nasıl güleyim yâr?
***
Ona gitsem o dertli
Buna gitsem bu dertli
El dertli, komşu dertli
Ben nasıl güleyim yâr?
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Ona gitsem o dertli
Buna gitsem bu dertli
El dertli, komşu dertli
Ben nasıl güleyim yâr?
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