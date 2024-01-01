-
Basma sakın bamtelime
Yarama tuz biber ekme
Üzeriz birbirimizi sonra
Yakışır mı böylesi bize
***
Bakışalım konuşmayalım
Kalpten kalbe yol alalım
Boş yere tadımız kaçmasın
Sevişelim savaşmayalım
***
Reva değil ne sana mı nede bana
Gel hadi dümeni kıralım aşkın kıyılarına
***
Saman alevi gibi bi kıvılcım yeter ona
Tutuşursak eğer geç olur kül oluruz yana, yana
***
Kördüğümün ümit törpüsü bu oyunlar
Eğrisi doğrusu var sana
Bal gibide yanılıyor inan
***
Yol yakınken gel dönelim yar
Dipsiz kuyudur aman
Düşersek hapı yutarız inan
***
Sanma ki sonunda zafer var
Sanma ki yanına kalır kar
Haklısı haksızı yok ki bunun
Ateş düştüğü yeri yakar
***
Bakışalım konuşmayalım
Kalpten kalbe yol alalım
Boş yere tadımız kaçmasın
Sevişelim savaşmayalım
***
Reva değil ne sana nede bana
Gel hadi dümeni kıralım aşkın kıyılarına
***
Saman alevi gibi bi kıvılcım yeter ona
Tutuşursak eğer geç olur kül oluruz yana, yana
***
Kördüğümün ümit törpüsü bu oyunlar
Eğrisi doğrusu var sana
Bal gibide yanılıyor inan
***
Yol yakınken gel dönelim yar
Dipsiz kuyudur aman
Düşersek hapı yutarız inan
***
Kördüğümün ümit törpüsü bu oyunlar
Eğrisi doğrusu var sana
Bal gibide yanılıyor inan
***
Yol yakınken gel dönelim yar
Dipsiz kuyudur aman
Düşersek hapı yutarız inan
***
Kördüğümün ümit törpüsü bu oyunlar
Eğrisi doğrusu var sana
Bal gibide yanılıyor inan
***
Yol yakınken gel dönelim yar
Dipsiz kuyudur aman
Düşersek hapı yutarız inan
-
Kıyamam, ağlama
Karaları bağlama
Geçer bu da geçer
Umuduna darılma
***
İnsanız, arada bir
Dengemiz şaşabilir
Akıl başa dönünce
Yine sevgiye eğilir
***
Arada bi ben de
Kadere küsüyorum
Esip savurup
Mangalda kül bırakmıyorum
***
Arada bi bile bile
Aşkı üzüyorum
Yeniliyorum kendime
Kabul ediyorum
***
Yanıyorum dostlar
Şu sıralar efkarım var
İçimde mahzun şimdi
Hüzünlü, acılı şarkılar
***
Bir damlayım okyanusunda
Kum tanesiyim kıyında
Unutma ki bu gönül
Divanen aslında
***
İnsanız, arada bir
Dengemiz şaşabilir
Akıl başa dönünce
Yine sevgiye eğilir
-
Söze gerek yok
Gözlerime bak, oku gerçeği
Sen içinin sesini dinle
Kalbine sor beni
***
O fırsat düşkünü, zalim elleri
Kendine uzak tut uzak
İçim, dışım, özüm, sözüm bir inan
Alnım açık, yüzüm ak
***
Dedikodu dedikodu, kuru iftira
Beyhude yere gücenip alınma
O kuyruklu yalanlara kanıp
Yakma beni, kıyma bu kula
***
Dedikodu dedikodu, kıskanıyorlar
Al elmaya taş atan çok olur yar
Bile bile dalımıza basıp
Bizi oyuna getiriyorlar
***
Yüreği sızlamadan canımızı yakanın
Er ya da geç verecek hesabı var
Seveni seveninden ayıranın
İki elim yakasında mahşere kadar
***
Göz göre göre günahıma girip de
Suçlama, üzme beni
Sonra ok yaydan çıkıverir
Benden söylemesi
-
Söz gümüşse sükut altındır
Masal okuyor bilmiyor o zır deli
Rüzgar eken fırtına biçer
Kendi düşen ağlamaz yani
***
Sen sen ol kalp kırma
Uykuların kaçar sonra
Akıllı ol oyuna gelme
Tepe takla olursun eden bulur sonunda
***
Pireyi deve yaptı dilli düdük
Ateşe bile bile körükle gidiyor
Kendi kuyusunu kazıyor enayi
Cırcır ötüyor
***
Bana göre hava hoş kendi bilir
Beni bilen iyi biliyor
Boşa çabaları bu gönüllerde
Hükmü geçmiyor
***
Hadi sev hadi hadi hadi gözünü karart da
Koy elini kalbine şu yalan hayatta
Gelen geçer konan göçer unutma
Sana da kalmaz bu ölümlü dünya
***
Caka satıyor utanması yok
O kendini üstün buluyor, ama yanılıyor
Burnu Kaf dağında mübarek
O kendini bu alemin kralı sanıyor
***
Sen sen ol kalp kırma
Uykuların kaçar sonra
Akıllı ol oyuna gelme
Tepe takla olursun eden bulur sonunda
***
Pireyi deve yaptı dilli düdük
Ateşe bile bile körükle gidiyor
Kendi kuyusunu kazıyor enayi
Cırcır ötüyor
***
Bana göre hava hoş kendi bilir
Beni bilen iyi biliyor
Boşa çabaları bu gönüllerde
Hükmü geçmiyor
***
Hadi sev hadi hadi hadi gözünü karart da
Koy elini kalbine şu yalan hayatta
Gelen geçer konan göçer unutma
Sana da kalmaz bu ölümlü dünya
***
Şöyle bir silkelen de gel kendine
Hududunu haddini bil ileri gitme
İki kere iki dört hesabı kolay
Aç kalbini gel dır dır etme..
***
Pireyi deve yaptı dilli düdük
Ateşe bile bile körükle gidiyor
Kendi kuyusunu kazıyor enayi
Cırcır ötüyor
***
Bana göre hava hoş kendi bilir
Beni bilen iyi biliyor
Boşa çabaları bu gönüllerde
Hükmü geçmiyor
-
bir başka yakıyor onun ateşi
öpüşü, iç çekişi , gülüşü bir başka
kalbimde baş köşededir yeri
huzura kavuştum kollarında
***
avare kuytularda biçareydim
buz gibi soğuktu yalnızlığım
gecelerimin
***
gün gibi doğdu yarim
zifiri karanlığıma
tam ümidi kesmişken yetişti imdadıma
bundan böyle ben ölsem de gam yemem
bu dünyanın kederi yükü vız gelir bana
***
çok çekti çok
çok üzüldü çok
habire alev alev yandı
söndü bu yürek
***
ama yine de yitirmedi o
aşka inancını
sonunda yüzüne güldü felek
***
avare kuytularda biçareydim
buz gibi soğuktu yalnızlığım
gecelerimin
***
gün gibi doğdu yarim
zifiri karanlığıma
tam ümidi kesmişken yetişti imdadıma
bundan böyle ben ölsem de gam yemem
bu dünyanın kederi yükü vız gelir bana
***
lafı mı olur?
o istede varım yoğum her şeyim onun
o istede bu can feda bir bakışına
tutuşunca tenim teninde
zaman durur sanki
onun bir nefesine
-
Hop hop bol keseden atıp tutma
Vıdı vıdı edip asabımı bozma
Hadi paşa paşa kabul et
Hadi hadi
***
Hep aynı hikaye
Aynı tas aynı hamam nafile
Hep aynı sonu meçhul vaatler
Al birini vur ötekine
***
Sanki alnımızın orta yerinde
Enayi yazıyor bir de
Gözümüzün içine baka baka
Pusu kuruyorlar bize
***
Hop hop bol keseden atıp tutma
Vıdı vıdı edip asabımı bozma
Hadi hadi paşa paşa kabul et
Hadi sabrımı taşırma
***
Hop hop delip geçip kalbimizi
Bir kalemde sattınız cümlemizi
Hani hani hepimiz birimiz
Birimiz hepimiz hepimiz içindi
***
Sen o cicili bicili yalanlarını
Gel de külahıma anlat
Demode bu numaralar yemezler
Adımını denk at
***
Hadi anca beraber kanca beraber idik
Unuttun bak
Bir elin yağda bir elin balda
Bu ne saltanat
***
Çivi gibi çivi gibi olmak lazım
Bu deli gidişe kafa tutmak lazım
***
Dünya mı tersine dönüyor
Yoksa ben miyim bu başı dönen
Kulu kula kul etmiş bizi
Aldatmış bu düzen
***
Elini veren kolunu kaptırıyor
Uyanık olmalı bu zamanda
Huyuna suyuna gitmeyip
Meydan okumalı alayına
***
Her yazılana çizilene tav olup inanma
Her söylenene her anlatılana sakın ola kanma
Sıkı sıkı tutun hakikatin yolundan dönme
Sen şeytana uyup ta ipin ucunu kaçırma
Kolla kalbini kendini bozma
***
Hakkımızın hesabını soralım hadi
Bir olup ta direnelim gel
Haykıralım isyanımıza hadi
Hadi hep beraber..
-
Sen gideli buralardan
Yolunu gözlemekteyim
İstanbul ağlıyor
Yastayım sevgilim
***
Hala seninim, delinim
Bıraktığın gibiyim
Çıkmaz sokaklarında kayıp
Derbeder haldeyim
***
Sen gideli bu aşktan
Kalbimle harpteyim
Yokluğun ölümden beter
Buz tuttu yüreğim
***
Hala seninim, delinim
Bıraktığın gibiyim
Çıkmaz sokaklarında kayıp
Derbeder haldeyim
***
Rüzgar ol es püfür püfür
Yağmur ol da bul beni
Geceleri rüyalarıma gir
Öpüp okşa, sev beni
***
Sen gideli bu şehirden
Ötmez oldu bülbüller
Doğmadı güneşim batalı
Açmaz oldu güller
***
Hala seninim, delinim
Bıraktığın gibiyim
Çıkmaz sokaklarında kayıp
Derbeder haldeyim
***
Unutmadım, unutamadım
Dinmedi fırtınam içimde
Başucumdaki resmin
Duruyor aynı yerinde
***
Hala seninim, delinim
Bıraktığın gibiyim
Çıkmaz sokaklarında kayıp
Derbeder haldeyim
***
Rüzgar ol es püfür püfür
Yağmur ol da bul beni
Geceleri rüyalarıma gir
Öpüp okşa, sev beni
-
Sorma derdin nedir diye sorma,
Gel gör halimi gör de anla
Azar azar içim yanar durur o biçim
Öl dese ölürüm onun için
***
Çok seviyorum hem de çok
Tam kalbime geldi ok
Delisiyim a canına yandığımın
Vurgunuyum haberi yok
***
Vay anam vay halime vay anam vay
Dışı beni yakar içi beni dile kolay
***
Söndü havam fiyakam benzine gireli
Şimdi Sabahı zor ediyorum geceleri
Azar azar içim yanar durur o biçim
Öl dese ölürüm onun için
Çok seviyorum hem de çok
Tam kalbime geldi ok
Delisiyim a canına yandığımın
Vurgunuyum haberi yok
***
Yok derdime çare yok
Tam kalbime geldi ok
Kölesiyim o canına yandığımın
Vurgunuyum haberi yok
***
Vay anam vay halime vay anam vay
Dışı beni yakar içi beni dilek olay
***
Çok seviyorum hem de çok
Tam kalbime geldi ok
***
Delisiyim o canına yandığımın
Vurgunuyum haberi yok
Yok derdime çare yok
Tam kalbime geldi ok
***
Kölesiyim o canına yandığımın
Vurgunuyum haberi yok
***
Vay anam vay halime vay anam vay
Vay anam vay halime vay anam vay
-
Aşk...
Bi daha mı?
Tövbe
Yasak ettim ben onu bu gönüle
***
Tadı tatlıdır önceleri
Ama sonu sancılıdır
Gelmem oyununa
Kaç kez yandı dilim
Bu kez yemin ettim
Ben bi daha pabuç bırakmam aşka
Derken
***
Çat kapı gelip çeldi fikrimi
Şaka maka yine tavladı beni
Yana yana küle döneceğim yine
Kaleyi içinden fethetti
***
Aşk...
Bi daha mı?
Asla
Bu defa karşı koymalı ona
***
Tadı tatlıdır önceleri
Ama sonu sancılıdır
Gelmem oyununa
Kaç kez yandı dilim
Bu kez yemin ettim
Ben bir daha yem olmam aşka
Derken
***
Çat kapı gelip çeldi fikrimi
Şaka maka yine tavladı beni
Yana yana küle döneceğim yine
Kaleyi içinden fethetti
***
Gizli gizli örüp ağlarını
Gözü kör olası beni ansızın avladı
Şimdi direnmek ne mümkün
Elimi kolumu fena bağladı
***
Tadı tatlıdır önceleri
Ama sonu sancılıdır
Gelmem oyuna
Kaç kez yandı dilim
Bu kez yemin ettim
Ben bir daha kanmam aşka
Derken
***
Çat kapı gelip çeldi fikrimi
Şaka maka yine tavladı beni
Yana yana küle döneceğim yine
Kaleyi içinden fethetti
-
Hâlâ dün gibi hatırlarım her anını anıların
Biraz hırçınım bu yüzden
Biraz hüzünlüdür hep bir yanım
***
Hala sızlar için için her biri yaralarımın
Dalgalıdır denizim bu yüzden
Biraz ıssızdır hep kıyılarım
***
Bir yanar bir sönerim
Bir ağlar bir gülerim
Pare pare buruktur hep sevinçlerim
***
Dağ gibi derya gibi bende acılar şahidim şarkılar
Ne zaman ümitle hayata göz kırpsam
Çiçekler açsam kapıma dayanır sonbahar
***
Çok erken tanıdım
Çok erken tattım cilvesini kaderin
Zamansız büyüdüm şimdi kayıp çocukluk günlerim
***
Bir yanar bir sönerim
Bir ağlar bir gülerim
Pare pare buruktur hep sevinçlerim
***
Dağ gibi derya gibi bende acılar şahidim şarkılar
Ne zaman ümitle hayata göz kırpsam
Çiçekler açsam kapıma dayanır sonbahar
***
Dağ gibi derya gibi bende acılar şahidim şarkılar
Ne zaman ümitle hayata göz kırpsam
Çiçekler açsam kapıma dayanır sonbahar
***
Dağ gibi derya gibi bende acılar şahidim şarkılar
Ne zaman ümitle hayata göz kırpsam
Çiçekler açsam kapıma dayanır sonbahar