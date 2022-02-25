Başına Bela Olurum Dağ, tepe, toprak aşk kokuyor Savulun a dostlar yar geliyor Bu eda bu naz bir ömre bedel İşvesi, cilvesi çıldırtıyor *** Bıkmadım, yılmadım Peşindeyim yine yorulmadım Tutunamadım gülüm sana doyamadım Ömrümü adadım yaranamadım *** Bir sağa, bir sola hop oynarım Uğruna kul köle olurum Pervaneyim sana divaneyim ama, Başına bela olurum *** Bir hoş oldum bana bir haller oluyor Sarhoş oldum bedenim sarsılıyor Bu eda bu naz bir ömre bedel Işvesi, cilvesi çıldırtıyor.

Beni Anlama Beni sev sev de anlama Dokun hisset ne olur sorgulama Sakın beni yargılama Yapma değiştirmeye çalışma *** Ah vazgeçme Arzula sev okşa beni üzme ne olur üzme *** Ele geçirmeye çalışma hiç böyle beni Sen bana ben sana benzersek ne olur Nasıl dayanır ki aşk bu kadar ayrılığa Beni neden sevdiğini hatırla ne olur O ilk günler nasıl da aşkla sevişirdik *** Aşk incelik ister canım hoyrat olma Beni böyle sev değiştirme boş ver anlama Bir güç savaşı değil bu kendi haline bırak Galibi yoktur ki hiç aşk bu unutma *** Aşk bu aşk olacak Sen izin verirsen yaşanacak

İkimizin Yerine sevdim çok sevdim tanıdım aşkın en saf halini kokladım gecelerce bıraktığın eşya ve boş evi uzanamadı elim telefona defalarca gidip geldim *** yenik düştüm kendime göre göre gurur sandım aslında ümitsizliğimdin anladım temelli gittiğini haklıydın üstelik suç benimdi *** sen üzülme gülüm incinme canımın içi iki gözüm sakın küsme bana hediye bırak bütün kederleri ben ağlarım ikimizin yerine *** bilirsin aslında adaletsizliğini istemezdin hani sen de bittiğini ama kendinden yanadır ya hep yürek feda edip aşkı korur ya kendini *** yenik düştüm kendime göre göre gurur sandım aslında ümitsizliğimdin anladım temelli gittiğini haklıydın üstelik suç benimdi *** sen üzülme gülüm incinme canımın içi iki gözüm sakın küsme bana hediye bırak bütün kederleri ben ağlarım ikimizin yerine

İnci Tanem Çaresizim mecbur bu veda Kokun üzerimde gidiyorum uzaklara *** Sığınıp anılara bu hasrete dayanırız elbet Ümidimiz muradına erecek sabret *** Sabret inci tanem bekle beni Döneceğim mutlaka sabret Ağlama ne olur vazgeçme bekle beni Döneceğim mutlaka sabret *** Vız gelir dağlar denizler yaban eller Sevmeye engel değil mesafeler *** Geçici bu ayrılık bir rüya farz et Sonunda zafer bizim olacak sabret *** Sabret inci tanem bekle beni Döneceğim mutlaka sabret Ağlama ne olur vazgeçme bekle beni Döneceğim mutlaka sabret

Kır Zincirlerini Seninle son gecemiz bu Bu son sevişmemiz belki de Bırak alev alsın bedenin Hissettiğin gibi ol bu gece *** Tüm oyunları oynayalım sırayla Günaha bulanalım biteviye Şşş konuşma hiç soru sorma Sırlarımı keşfet bu gece *** Kır zincirlerini gel Aşka kanalım seninle Yum gözlerini Soluksuz uçalım göklerde *** Geriye sayım başladı Ayrılık anı çok yakın Bırak tutuşsun bedenin Tadına varalım her dakikanın Tüm yasakları delelim Yudum yudum içelim aşkı bu gece

Ölürüm Sana Ah nihayet aşk kapımı araladı Usul usul yanıma sokulup Özüme daldı *** Sen daha önceleri nerelerdeydin Demlendim kollarında Ateşinde *** Ben nasıl da senden böyle habersizdim Yenilendim dudaklarında Yok yok sende *** O da benim gibi gözü kara belli Serserim deli dolu terelelli Bu aşk bizi yola getirmeli Ölürüm sana olurum şşşt zilli *** Yaktın beni hain Tiryakin oldum yarim Çaldın beni benden Düştüm ağına zalim *** Teslim oldum sana bile bile Kapıldım göz göre göre Ah! Başım dönüyor Kanım kaynıyor

Salına Salına Sinsice Sıradan bir akşamüstü Durgun bir pazar günüydü Ben bedbaht dolanırken aylak aylak Olan oldu aniden *** Bir telaş sardı mahalleyi Böylesini gözler hiç görmedi Tutuldum bu afet bir içim su Allah'ım rüya mı bu? *** Sen, başa bela, dilber Her derde deva, esmer Salına salına sinsice Girdin kanıma gizlice *** Belindeki kemer olayım Saçındaki toka olayım Nefesin olup içine dolayım Ez geç yürüdüğün yollar olayım *** Belindeki kemer olayım Saçındaki toka olayım Nefesin olup içine dolayım İste kölen olayım *** Sensiz geçen günlere düşman oldum Bittim mahvoldum yar deli gönlüm Tarumar Uzat elini aşk yolunda kayboldum Düştüm dillere bir ümit ver Eriyorum yar

Şımarık Takmış koluna elin adamını Beni orta yerimden çatlatıyor Ağzında sakızı şişirip şişirip Arsız arsız patlatıyor *** Belki de bu yüzden vuruldum Sahibin olamadım ya Sığar mı erkekliğe seni şımarık Değişti mi bu dünya *** Çekmiş kaşına gözüne sürme Dudaklar kıpkırmızı kırıtıyor Bi de karşıma geçmiş utanması yok İnadıma inadıma sırıtıyor *** Biz böyle mi gördük babamızdan Ele güne rezil olduk Yeni adet gelmiş eski köye vah Dostlar mahvolduk *** Seni gidi fındıkkıran Yılanı deliğinden çıkaran Kaderim püsküllü belam Yakalarsam muck muck *** Ocağına düştüm yavru Kucağına düştüm yavru Sıcağına düştüm yavru El aman