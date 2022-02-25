Aacayipsin Şarkı Sözleri
Tarkan Aacayipsin şarkı sözleri 7/24dinle.com'da! Birçok kişinin aklında yer edinen Tarkan Aacayipsin şarkı sözleri ve nakaratı dinleyenler tarafından merak ediliyor. Sanatçının hayranları tarafından en çok beğeni alan şarkıları arasında bulunan Aacayipsin sözlerine buradan ulaşabilirsiniz. Ayrıca dilediğiniz sosyal medya platformundan sözleri paylaşabilirsiniz.
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Kanadı kabus taşır
Zemheri kanında dolaşır
İşler diline donar kalır
***
Ardında ümidi yorgun
Geceyi sürgün bırakır
Korkulu yüz güne karışır
Bekleyiş sonsuz ölüm gibi
***
İstersin gün yarın olsun
Yaban kalmasın gülün
Gözlerin sevinçli kalsın
Bekle, beni bekle geleceğim
***
Bekle, beni bekle döneceğim
Güneşim tenini sararken
***
Huzurlu bahçesinde cennetin
Neşeli çocuklar gördüm
Yüzleri rengarenk çiçekti
Kamaştı gözlerim
***
Bekle, beni bekle geleceğim
Dağlarda nehirlerim coşarken
***
Güvendesin, benimlesin
Göreceksin
Ölesiye seni seveceğim
Bekle....
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Takılmışım sözlerine,
Ben mecburum gözlerine.
Bunlara inanmak zor bir anda...
***
Kimde varsa alacak,
Rüzgar çıktı ne kalacak,
Bütün bunlar delilikse;
Ben deliyim...
***
Takılmışım sözlerine,
Ben mecburum gözlerine.
Bunlara inanmak zor bir anda...
***
Uçmasam da göklere,
Bir kuş olsam pencerede,
Perdeyi kapatsan da
Ben seninle...
***
Bir ses buldum isminde,
Bin renk buldum yüzünde,
Bu bir zaman denizi,
Biz nereye...
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