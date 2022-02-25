Kanadı kabus taşır Zemheri kanında dolaşır İşler diline donar kalır *** Ardında ümidi yorgun Geceyi sürgün bırakır Korkulu yüz güne karışır Bekleyiş sonsuz ölüm gibi *** İstersin gün yarın olsun Yaban kalmasın gülün Gözlerin sevinçli kalsın Bekle, beni bekle geleceğim *** Bekle, beni bekle döneceğim Güneşim tenini sararken *** Huzurlu bahçesinde cennetin Neşeli çocuklar gördüm Yüzleri rengarenk çiçekti Kamaştı gözlerim *** Bekle, beni bekle geleceğim Dağlarda nehirlerim coşarken *** Güvendesin, benimlesin Göreceksin Ölesiye seni seveceğim Bekle....

Takılmışım sözlerine, Ben mecburum gözlerine. Bunlara inanmak zor bir anda... *** Kimde varsa alacak, Rüzgar çıktı ne kalacak, Bütün bunlar delilikse; Ben deliyim... *** Takılmışım sözlerine, Ben mecburum gözlerine. Bunlara inanmak zor bir anda... *** Uçmasam da göklere, Bir kuş olsam pencerede, Perdeyi kapatsan da Ben seninle... *** Bir ses buldum isminde, Bin renk buldum yüzünde, Bu bir zaman denizi, Biz nereye...