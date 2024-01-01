Arar buluruz izini Bilirsin zır deliyiz biz Hem yazında hem kışında nerde olsan seninleyiz Bir oluruz yolunda Hadi bastır gönüller coşsun O kupalar sana helal Al gel de buralar bayram olsun *** Öyle sakin durduğumuza bakma Habersizce kopan fırtınalara benzeriz Ne olur bu kalpleri yabana atma Peşinden çölleri, denizleri geçeriz Yar etmez ellere sahaları dar ederiz *** Unutmadık kurduğumuz o düşleri Göz göze etmişiz bütün yeminleri Kaç mevsim bugünü bekledik Zaferlerini gözlеdik Aman aman aman *** Bu kadar yetmez ah Türkiye'm ilеrle Ay yıldızım at golünü coştur yine Ay yıldızım at golünü coştur yine *** Arar buluruz izini Bilirsin zır deliyiz biz Hem yazında hem kışında nerde olsan seninleyiz Bir oluruz yolunda Haydi bastır gönüller coşsun O kupalar sana helal Al gel de buralar bayram olsun *** Arar buluruz izini Bilirsin zır deliyiz biz Hem yazında hem kışında nerde olsan seninleyiz Bir oluruz yolunda Haydi bastır gönüller coşsun O kupalar sana helal Al gel de buralar bayram olsun *** Buluruz izini Bilirsin zır deliyiz biz Hem yazında hem kışında nerde olsan seninleyiz Bir oluruz yolunda Haydi bastır gönüller coşsun O kupalar sana helal Al gel de buralar bayram olsun