Bir Oluruz Yolunda Şarkı Sözleri
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Tarkan
Bir Oluruz Yolunda
-
Arar buluruz izini
Bilirsin zır deliyiz biz
Hem yazında hem kışında nerde olsan seninleyiz
Bir oluruz yolunda
Hadi bastır gönüller coşsun
O kupalar sana helal
Al gel de buralar bayram olsun
***
Öyle sakin durduğumuza bakma
Habersizce kopan fırtınalara benzeriz
Ne olur bu kalpleri yabana atma
Peşinden çölleri, denizleri geçeriz
Yar etmez ellere sahaları dar ederiz
***
Unutmadık kurduğumuz o düşleri
Göz göze etmişiz bütün yeminleri
Kaç mevsim bugünü bekledik
Zaferlerini gözlеdik
Aman aman aman
***
Bu kadar yetmez ah Türkiye'm ilеrle
Ay yıldızım at golünü coştur yine
Ay yıldızım at golünü coştur yine
***
Arar buluruz izini
Bilirsin zır deliyiz biz
Hem yazında hem kışında nerde olsan seninleyiz
Bir oluruz yolunda
Haydi bastır gönüller coşsun
O kupalar sana helal
Al gel de buralar bayram olsun
***
Arar buluruz izini
Bilirsin zır deliyiz biz
Hem yazında hem kışında nerde olsan seninleyiz
Bir oluruz yolunda
Haydi bastır gönüller coşsun
O kupalar sana helal
Al gel de buralar bayram olsun
***
Buluruz izini
Bilirsin zır deliyiz biz
Hem yazında hem kışında nerde olsan seninleyiz
Bir oluruz yolunda
Haydi bastır gönüller coşsun
O kupalar sana helal
Al gel de buralar bayram olsun
-
Öyle sakin durduğumuza bakma
Habersizce kopan fırtınalara benzeriz
Ne olur bu kalpleri yabana atma
Peşinden çölleri denizleri geçeriz
Yar etmez ellere sahaları dar ederiz
***
Unutmadık kurduğumuz o düşleri
Göz göze etmişiz bütün yeminleri
Kaç mevsim bugünü bekledik
Zaferlerini gözledik
Aman aman aman, ah
***
Bu kadar yetmez, ah, Türkiye'm ilerle
Ay yıldızım at golünü coştur yine
Ay yıldızım at golünü coştur yine
***
Arar buluruz izini
Bilirsin zır deliyiz biz
Hem yazında hem kışında nerde olsan seninleyiz
Bir oluruz yolunda
Haydi bastır gönüller coşsun
O kupalar sana helal
Al gel de buralar bayram olsun
***
Unutmadık kurduğumuz o düşleri
Göz göze etmişiz bütün yeminleri
Kaç mevsim bugünü bekledik
Zaferlerini gözledik
Aman aman aman, ah
***
Bu kadar yetmez, ah, Türkiye'm ilerle
Ay yıldızım at golünü coştur yine
Ay yıldızım at golünü coştur yine
***
Arar buluruz izini
Bilirsin zır deliyiz biz
Hem yazında hem kışında nerde olsan seninleyiz
Bir oluruz yolunda
Haydi bastır gönüller coşsun
O kupalar sana helal
Al gel de buralar bayram olsun