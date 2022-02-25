Takılmışım sözlerine, Ben mecburum gözlerine. Bunlara inanmak zor bir anda... *** Kimde varsa alacak, Rüzgar çıktı ne kalacak, Bütün bunlar delilikse; Ben deliyim... *** Takılmışım sözlerine, Ben mecburum gözlerine. Bunlara inanmak zor bir anda... *** Uçmasam da göklere, Bir kuş olsam pencerede, Perdeyi kapatsan da Ben seninle... *** Bir ses buldum isminde, Bin renk buldum yüzünde, Bu bir zaman denizi, Biz nereye...