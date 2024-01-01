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Dudu Şarkı Sözleri

Tarkan Dudu şarkı sözleri 7/24dinle.com'da! Birçok kişinin aklında yer edinen Tarkan Dudu şarkı sözleri ve nakaratı dinleyenler tarafından merak ediliyor. Sanatçının hayranları tarafından en çok beğeni alan şarkıları arasında bulunan Dudu sözlerine buradan ulaşabilirsiniz. Ayrıca dilediğiniz sosyal medya platformundan sözleri paylaşabilirsiniz.
Tarkan

Tarkan

Dudu

  • Bu Şarkılarda Olmasa (remix)

  • Dudu

  • Gülümse Kaderine (remix)

  • Gülümse Kaderine

  • Sorma Kalbim

  • Uzun İnce Bir Yoldayım

  • Bu Şarkılar Da Olmasa

  • Dudu (Remix)

  • Dudu (Özgür Buldum Remix)

  • Gülümse Kaderine (Murat Matthev Erdem)

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