Hey tayfa Kalk kalk kalk, hadi durma Hey hey tayfa Hey hey hey hey *** Televizyonu açma Telefona da bakma Ne acıklı, ne saçma Sanki kıyamet *** Her şey satılık Kalpler de katılık Aşklar yatılık Akışta millet *** Cuppa cuppa cuppa Cuppa da cuppa cuppa Bağıra çağıra bas bas Sabaha kadar dans *** Hey tayfa Kalk kalk kalk, hadi durma Hey hey tayfa Hey hey hey hey *** Geri adım atma, atma *** Doğduk biz bu düzene Ötekini üzen üzene Olur mu ondan bize ne Küfür kıyamet *** Kalpleri kıran kırana Bi sor be gönül koyana Nedir bu o yana bu yana Kopuşta millet *** Cuppa cuppa cuppa Cuppa da cuppa cuppa Bağıra çağıra bas bas Sabaha kadar dans *** Hey tayfa Kalk kalk kalk, hadi durma Hey hey tayfa Hey hey hey hey *** Geri adım atma, atma *** Çaresi yok yanacağız biz de Birilerine kanacağız biz de Vuracağız dibe dibe önce Elbette havalanacağız biz de *** Cuppa cuppa cuppa Cubba da cubba cubba Bağıra çağıra bas bas Sabaha kadar dans *** Hey tayfa Kalk kalk kalk, hadi durma Hey hey tayfa Hey hey hey hey