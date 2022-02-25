Cuppa Şarkı Sözleri
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Hey tayfa
Kalk kalk kalk, hadi durma
Hey hey tayfa
Hey hey hey hey
***
Televizyonu açma
Telefona da bakma
Ne acıklı, ne saçma
Sanki kıyamet
***
Her şey satılık
Kalpler de katılık
Aşklar yatılık
Akışta millet
***
Cuppa cuppa cuppa
Cuppa da cuppa cuppa
Bağıra çağıra bas bas
Sabaha kadar dans
***
Hey tayfa
Kalk kalk kalk, hadi durma
Hey hey tayfa
Hey hey hey hey
***
Geri adım atma, atma
***
Doğduk biz bu düzene
Ötekini üzen üzene
Olur mu ondan bize ne
Küfür kıyamet
***
Kalpleri kıran kırana
Bi sor be gönül koyana
Nedir bu o yana bu yana
Kopuşta millet
***
Cuppa cuppa cuppa
Cuppa da cuppa cuppa
Bağıra çağıra bas bas
Sabaha kadar dans
***
Hey tayfa
Kalk kalk kalk, hadi durma
Hey hey tayfa
Hey hey hey hey
***
Geri adım atma, atma
***
Çaresi yok yanacağız biz de
Birilerine kanacağız biz de
Vuracağız dibe dibe önce
Elbette havalanacağız biz de
***
Cuppa cuppa cuppa
Cubba da cubba cubba
Bağıra çağıra bas bas
Sabaha kadar dans
***
Hey tayfa
Kalk kalk kalk, hadi durma
Hey hey tayfa
Hey hey hey hey