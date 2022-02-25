Dedikodu Söze gerek yok Gözlerime bak, oku gerçeği Sen içinin sesini dinle Kalbine sor beni *** O fırsat düşkünü, zalim elleri Kendine uzak tut uzak İçim, dışım, özüm, sözüm bir inan Alnım açık, yüzüm ak *** Dedikodu dedikodu, kuru iftira Beyhude yere gücenip alınma O kuyruklu yalanlara kanıp Yakma beni, kıyma bu kula *** Dedikodu dedikodu, kıskanıyorlar Al elmaya taş atan çok olur yar Bile bile dalımıza basıp Bizi oyuna getiriyorlar *** Yüreği sızlamadan canımızı yakanın Er ya da geç verecek hesabı var Seveni seveninden ayıranın İki elim yakasında mahşere kadar *** Göz göre göre günahıma girip de Suçlama, üzme beni Sonra ok yaydan çıkıverir Benden söylemesi

Arada Bir Kıyamam, ağlama Karaları bağlama Geçer bu da geçer Umuduna darılma *** İnsanız, arada bir Dengemiz şaşabilir Akıl başa dönünce Yine sevgiye eğilir *** Arada bi ben de Kadere küsüyorum Esip savurup Mangalda kül bırakmıyorum *** Arada bi bile bile Aşkı üzüyorum Yeniliyorum kendime Kabul ediyorum *** Yanıyorum dostlar Şu sıralar efkarım var İçimde mahzun şimdi Hüzünlü, acılı şarkılar *** Bir damlayım okyanusunda Kum tanesiyim kıyında Unutma ki bu gönül Divanen aslında *** İnsanız, arada bir Dengemiz şaşabilir Akıl başa dönünce Yine sevgiye eğilir

Dilli Düdük Söz gümüşse sükut altındır Masal okuyor bilmiyor o zır deli Rüzgar eken fırtına biçer Kendi düşen ağlamaz yani *** Sen sen ol kalp kırma Uykuların kaçar sonra Akıllı ol oyuna gelme Tepe takla olursun eden bulur sonunda *** Pireyi deve yaptı dilli düdük Ateşe bile bile körükle gidiyor Kendi kuyusunu kazıyor enayi Cırcır ötüyor *** Bana göre hava hoş kendi bilir Beni bilen iyi biliyor Boşa çabaları bu gönüllerde Hükmü geçmiyor *** Hadi sev hadi hadi hadi gözünü karart da Koy elini kalbine şu yalan hayatta Gelen geçer konan göçer unutma Sana da kalmaz bu ölümlü dünya *** Caka satıyor utanması yok O kendini üstün buluyor, ama yanılıyor Burnu Kaf dağında mübarek O kendini bu alemin kralı sanıyor *** Sen sen ol kalp kırma Uykuların kaçar sonra Akıllı ol oyuna gelme Tepe takla olursun eden bulur sonunda *** Pireyi deve yaptı dilli düdük Ateşe bile bile körükle gidiyor Kendi kuyusunu kazıyor enayi Cırcır ötüyor *** Bana göre hava hoş kendi bilir Beni bilen iyi biliyor Boşa çabaları bu gönüllerde Hükmü geçmiyor *** Hadi sev hadi hadi hadi gözünü karart da Koy elini kalbine şu yalan hayatta Gelen geçer konan göçer unutma Sana da kalmaz bu ölümlü dünya *** Şöyle bir silkelen de gel kendine Hududunu haddini bil ileri gitme İki kere iki dört hesabı kolay Aç kalbini gel dır dır etme.. *** Pireyi deve yaptı dilli düdük Ateşe bile bile körükle gidiyor Kendi kuyusunu kazıyor enayi Cırcır ötüyor *** Bana göre hava hoş kendi bilir Beni bilen iyi biliyor Boşa çabaları bu gönüllerde Hükmü geçmiyor

Gün Gibi bir başka yakıyor onun ateşi öpüşü, iç çekişi , gülüşü bir başka kalbimde baş köşededir yeri huzura kavuştum kollarında *** avare kuytularda biçareydim buz gibi soğuktu yalnızlığım gecelerimin *** gün gibi doğdu yarim zifiri karanlığıma tam ümidi kesmişken yetişti imdadıma bundan böyle ben ölsem de gam yemem bu dünyanın kederi yükü vız gelir bana *** çok çekti çok çok üzüldü çok habire alev alev yandı söndü bu yürek *** ama yine de yitirmedi o aşka inancını sonunda yüzüne güldü felek *** avare kuytularda biçareydim buz gibi soğuktu yalnızlığım gecelerimin *** gün gibi doğdu yarim zifiri karanlığıma tam ümidi kesmişken yetişti imdadıma bundan böyle ben ölsem de gam yemem bu dünyanın kederi yükü vız gelir bana *** lafı mı olur? o istede varım yoğum her şeyim onun o istede bu can feda bir bakışına tutuşunca tenim teninde zaman durur sanki onun bir nefesine

Hop Hop Hop hop bol keseden atıp tutma Vıdı vıdı edip asabımı bozma Hadi paşa paşa kabul et Hadi hadi *** Hep aynı hikaye Aynı tas aynı hamam nafile Hep aynı sonu meçhul vaatler Al birini vur ötekine *** Sanki alnımızın orta yerinde Enayi yazıyor bir de Gözümüzün içine baka baka Pusu kuruyorlar bize *** Hop hop bol keseden atıp tutma Vıdı vıdı edip asabımı bozma Hadi hadi paşa paşa kabul et Hadi sabrımı taşırma *** Hop hop delip geçip kalbimizi Bir kalemde sattınız cümlemizi Hani hani hepimiz birimiz Birimiz hepimiz hepimiz içindi *** Sen o cicili bicili yalanlarını Gel de külahıma anlat Demode bu numaralar yemezler Adımını denk at *** Hadi anca beraber kanca beraber idik Unuttun bak Bir elin yağda bir elin balda Bu ne saltanat *** Çivi gibi çivi gibi olmak lazım Bu deli gidişe kafa tutmak lazım *** Dünya mı tersine dönüyor Yoksa ben miyim bu başı dönen Kulu kula kul etmiş bizi Aldatmış bu düzen *** Elini veren kolunu kaptırıyor Uyanık olmalı bu zamanda Huyuna suyuna gitmeyip Meydan okumalı alayına *** Her yazılana çizilene tav olup inanma Her söylenene her anlatılana sakın ola kanma Sıkı sıkı tutun hakikatin yolundan dönme Sen şeytana uyup ta ipin ucunu kaçırma Kolla kalbini kendini bozma *** Hakkımızın hesabını soralım hadi Bir olup ta direnelim gel Haykıralım isyanımıza hadi Hadi hep beraber..

İstanbul Ağlıyor Sen gideli buralardan Yolunu gözlemekteyim İstanbul ağlıyor Yastayım sevgilim *** Hala seninim, delinim Bıraktığın gibiyim Çıkmaz sokaklarında kayıp Derbeder haldeyim *** Sen gideli bu aşktan Kalbimle harpteyim Yokluğun ölümden beter Buz tuttu yüreğim *** Hala seninim, delinim Bıraktığın gibiyim Çıkmaz sokaklarında kayıp Derbeder haldeyim *** Rüzgar ol es püfür püfür Yağmur ol da bul beni Geceleri rüyalarıma gir Öpüp okşa, sev beni *** Sen gideli bu şehirden Ötmez oldu bülbüller Doğmadı güneşim batalı Açmaz oldu güller *** Hala seninim, delinim Bıraktığın gibiyim Çıkmaz sokaklarında kayıp Derbeder haldeyim *** Unutmadım, unutamadım Dinmedi fırtınam içimde Başucumdaki resmin Duruyor aynı yerinde *** Hala seninim, delinim Bıraktığın gibiyim Çıkmaz sokaklarında kayıp Derbeder haldeyim *** Rüzgar ol es püfür püfür Yağmur ol da bul beni Geceleri rüyalarıma gir Öpüp okşa, sev beni