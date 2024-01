Bir sabah penceremden Süzüldü odama ilkbahar Kıpır kıpır aman bir telaş Bülbülle gül sarmaş dolaş *** Kalbim düştü yine yollara Başıboş avare aşklar peşine Hiç niyetim yok uslanmaya Koklamalı her çiçeği kana kana *** Hazırım al al uçur beni Gel sabaha kadar hırpala beni Seninim al kalbimi çal Günahlarınla kavur beni ouv *** Hazırım al al uçur beni Gel sabaha kadar hırpala beni Seninim al kalbimi çal Günahlarınla kavur beni *** Hayat kısa hızlı yaşamalı Boş ver düşüver ellerin diline Her hoş an kısa günün karı Sal kendini kapılıver aşk seline *** Kalbim düştü yine yollara Başıboş avare aşklar peşine Hiç niyetim yok uslanmaya Koklamalı her çiçeği kana kana *** Hazırım al al uçur beni Gel sabaha kadar hırpala beni Seninim al kalbimi çal Günahlarınla kavur beni ouv *** Hazırım al al uçur beni Gel sabaha kadar tırmala beni Seninim al kalbimi çal Günahlarınla kavur beni *** Houv *** Bir gün elbet diner hararetim Durulurum ben de gönül bağlarım Ama bu aralar gelmeyin üstüme Şimdi delikanlı çağlarım *** Kalbim düştü yine yollara Başıboş avare aşklar peşine Hiç niyetim yok uslanmaya Koklamalı her çiçeği kana kana *** Hazırım al al uçur beni Gel sabaha kadar hırpala beni Seninim al kalbimi çal Günahlarınla kavur beni ouv *** Hazırım al al uçur beni Gel sabaha kadar hırpala beni Seninim al kalbimi çal Günahlarınla kavur beni *** Seninim al kalbimi çal Günahlarınla kavur beni *** Houv