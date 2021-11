Tarkan

Tarkan Tevetoğlu, 17 Ekim 1972’de Neşe ve Ali Tevetoğlu çiftinin çocuğu olarak Batı Almanya’da dünyaya geldi. Baba tarafından Rizeli olan Tevetoğlu, 1986 yılında ailesiyle Türkiye'ye döndü. Megastar, müziğe olan ilgisinden dolayı lise yıllarında Karamürsel İleri Musiki Derneği'nde Türk sanat müziği eğitimi almaya başladı. Tarkan, müzik kariyerine başladığı 1992 yılında, yayınladığı ilk albümü Yine Sensiz ile 800.000 adet satışa ulaştı. Ardından 1994 yılında yayınlanan Aacayipsin albümü ise 2.300.000 adet satıldı. Aynı yıl çıkardığı single çalışması Şıkıdım, Türkiye’de büyük bir yankı uyandırdıktan sonra Shikidim ismiyle uluslararası müzik piyasasında birçok ülkede liste başı oldu. Bu başarısının ardından Türkiye’nin en tanınmış sanatçılarından biri oldu. Aacayipsin albümünün ardından çıktığı turne kapsamında Avrupa ve Türkiye’de 26’sı stadyum konseri olmak üzere toplam 85 konser verdi. 1997 yılında, Tarkan, 2.400.000 adet satışa ulaşan üçüncü albümü Ölürüm Sana ile başarısını pekiştirdi. Ölürüm Sana albümünün Kiss Kiss olarak da bilinen ilk single’ı Şımarık, dünya müzik piyasasında büyük bir yankı uyandırdı. Single, 1.000.000 adet satışı ile Billboard Listesi’nin en iyi çıkış yapan 100 şarkısı listesinde bir numarada yer aldı. Ayrıca, Tarkan’ın Ölürüm Sana albümünün hit şarkıları MCM ve MTV Europe gibi uluslararası popüler müzik kanallarında uzun süre yayınlandı. Tüm biletleri tükenen Avrupa turnesi kapsamında 8 ülkede tam 17 şehirde konser verdi. 1998 yılında PolyGram France isimli plak şirketi Ölürüm Sana’nın lisansını alarak, derleme bir albüme dönüştürdü. Tarkan adıyla satışa sunulan albüm 50 ülkede satışa sunuldu. Albüm, Türkiye dâhil olmak üzere tüm dünyada 3.500.000 adedin üzerinde bir satışa ulaşarak, Meksika’da Platin, Fransa, Hollanda, Almanya, Belçika, Lüksemburg, İsveç ve Kolombiya’da Altın Plak kazandı. Tarkan’ın İngilizce’ye Kiss Kiss olarak çevrilen uluslararası hit şarkısı Şımarık’a Rusça, Ukraynaca, İspanyolca, Korece, Macarca, Almanca, Sırpça, Persçe, Yunanca, İbranice, Japonca, Afganca, Endonezyaca, Hintçe, Portekizce, Bulgarca, Romence ve Slovakça dillerinde cover’lar yapıldı. 1999 yılında, üstün başarılarından dolayı, Monaco Dünya Müzik Ödülleri’nde Dünya Müzik Ödülü’ne layık görüldü. Türkiye’de verdiği konserlerin ardından aralarında Avrupa ve Güney Amerika şehirlerinin de bulunduğu toplam 17 ülkeyi kapsayan bir turne ile dünya çapında sevenleriyle buluştu. Tarkan’ın dördüncü albümü Karma, 2001 yılının Ağustos ayında piyasaya çıktı. Aynı yılın Mayıs ayında dinleyici ile buluşan, albümün ilk single’ı olan Kuzu Kuzu, üç ay boyunca liste başında kalarak 600.000 adet satışa ulaştı. 2.000.000’dan fazla satılan Karma albümünün başarısı başta Rusya olmak üzere birçok Avrupa ülkesine ulaştı. Bu başarının ardından kendisine gelen talep üzerine, 2002 Dünya Kupası’nda üçüncü olan Türk Milli Futbol Takımı’nın resmi şarkısı olan Bir Oluruz Yolunda’yı yazdı ve yorumladı. Karma albümündeki Hüp isimli şarkısı, Türkiye Cumhuriyeti Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın yapımcılığını üstlendiği Türkiye tanıtım filminde kullanıldı. Bu proje ile Türkiye’nin tanıtımına olan katkılarından dolayı ödüle layık görüldü. Sahibi olduğu HITT Müzik tarafından 2003 senesinin yazında çıkarılan ve büyük beğeni toplayan 5. albümü Dudu, Türkiye’de 1.500.000 adetten fazla satıldı. Albümle aynı ismi taşıyan çıkış şarkısı Dudu, uluslararası başarısının yanı sıra, Rusya’da rekor bir satış adedine ulaşarak “Yılın Şarkısı” ödülünü aldı. 2006 yılında, ilk İngilizce albümü Come Closer’ın Universal Music Almanya etiketiyle yayınlanması, Tarkan için yeni bir dönemin başlangıcı oldu. Şarkılarını ilk defa İngilizce olarak seslendirerek, müziğinin daha fazla dinleyiciye ulaşmasını sağladı. Albümün ardından dünya çapında biletleri tamamen tükenen konserler verdi. Stüdyo çalışmaları, New York, Los Angeles, Londra ve İstanbul’da tamamlanan Come Closer, Tarkan’ı dünyaca ünlü besteciler, müzisyenler, teknisyenler, konuk sanatçılar ve prodüktörler ile buluşturan albüm olma özelliğini taşıyor. Tarkan, albümün yapımında, Wyclef Jean/Why Don’t We (Aman Aman), Brian Kierulf ve Josh Schwartz, diğer bir adıyla “KNS”, David Werner, Devrim Karaoğlu, the Jettsonz, Lester Mendez, Ozan Çolakoğlu, Pete Martin ve Supaflyas gibi dünya çapında sanatçı ve müzisyenler ile birlikte çalıştı. 2007’de, Metamorfoz adlı yeni albümünü yayınladı. Müzik endüstrisi genelinde fiziksel satışların düşüşe geçtiği bir dönemde, 400.000 bin adet satışa ulaşmayı başardı. Metamorfoz albümündeki hit şarkıları, TTNetMüzik platformu üzerinden toplamda 10.000.000’ a ulaşan indirme sayısına ulaştı. Bu indirme sayısı ile Tarkan, Türkiye’ de dijital müzik piyasasının başlangıcı kabul edilen dönemde kırılması zor bir rekora imza attı. Metamorfoz albümünün ardından, 2008 yılında, Tarkan’ın Tiesto gibi dünyaca ünlü DJ’lerle birlikte çalıştığı Metamorfoz Remix albümü piyasaya çıktı. Metamorfoz’ un 2008 yılında Rusya’da da piyasaya çıkışını, Tarkan’ın Orta Doğu pazarında Music Master/Lübnan ile yaptığı ilk lisans anlaşması takip etti. 2010 yazında DMC tarafından yayınlanan 8. stüdyo albümü Adımı Kalbine Yaz, Tarkan’ın kariyerinde birçok ödül kazanmasını sağladı. Türkiye’ de yarım milyona yakın fiziksel satış adedi ile büyük başarıya imza atan albüm, milyonlarca adet dijital indirme sayısı ile de dijital satış rekoru kırdı. Türk Sanat Müziği’ne gönülden bağlılığıyla bilinen Tarkan, 2016 yılının Mart ayında Ahde Vefa isimli albümünü kendi plak şirketi olan HITT Müzik etiketiyle yayınladı. Türk Sanat Müziği’nin 13 unutulmaz şarkısının yer aldığı Ahde Vefa, 2016 Altın Kelebek: En İyi Albüm Projesi ödülüne layık görüldü. Tarkan’ın uzun süredir beklenen pop albümü “10”, 15 Haziran 2017 tarihinde müzikseverlerle buluştu. Tarkan’ın, büyük bir heyecanla hazırladığı, her renkten 14 pop şarkısının yer aldığı yeni albümü “10”, kısa sürede başta İngiltere, Almanya, Fransa, Avusturya, Belçika, Hollanda, İsveç, Norveç Bulgaristan gibi birçok Avrupa ülkesinin yanı sıra Kırgızistan ve Katar’da da listelere üst sıralardan giriş yaptı. Bahreyn, Azerbaycan ve Özbekistan listelerinde 1 numarada olan “10” dünya çapında ses getirdi. “10”, iTunes’un dünya genelindeki en iyi albümler listesine 37. sıradan girdi ve bir hafta dolmadan 24. sıraya yükseldi.