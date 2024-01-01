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7/24 Dinle Ahde Vefa

Ahde Vefa Şarkı Sözleri

Tarkan Ahde Vefa şarkı sözleri 7/24dinle.com'da! Birçok kişinin aklında yer edinen Tarkan Ahde Vefa şarkı sözleri ve nakaratı dinleyenler tarafından merak ediliyor. Sanatçının hayranları tarafından en çok beğeni alan şarkıları arasında bulunan Ahde Vefa sözlerine buradan ulaşabilirsiniz. Ayrıca dilediğiniz sosyal medya platformundan sözleri paylaşabilirsiniz.
Tarkan

Tarkan

Ahde Vefa

  • Dönülmez Akşamın Ufkundayız

  • Akşam Oldu Hüzünlendim Ben Yine

  • Aşk Bu Değil Mi?

  • Enginde Yavaş Yavaş

  • Islak Daha Islak Öp Beni

  • Kadehinde Zehir Olsa

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