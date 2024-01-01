Dönülmez Akşamın Ufkundayız Ah, dönülmez akşamın ufkundayız, vakit çok geç Bu son fasıldır, ey ömrüm, nasıl geçersen geç Bu son fasıldır, ey ömrüm, nasıl geçersen geç *** Cihana bir daha gelmek hayal edilse bile Avunmak istemeyiz böyle bir teselli ile ** Ah, geniş kanatları boşlukta simsiyah açılan Ve arkasında güneş doğmayan büyük kapıdan Geçince başlayacak bitmeyen sükunlu gece Guruba karşı bu son bahçelerde keyfince *** Ah, ya aşk içinde harap ol ya şevk içinde, gönül Ya lale açmalıdır göğsümüzde yahut gül Ya lale açmalıdır göğsümüzde yahut gül *** Ah, dönülmez akşamın ufkundayız, vakit çok geç

Akşam Oldu Hüzünlendim Ben Yine Akşam oldu hüzünlendim ben yine Akşam oldu hüzünlendim ben yine *** Hasret kaldım gözlerinin rengine Hasret kaldım gözlerinin rengine *** Gel mehtabım gel sevdiğim gel yine Gel mehtabım gel sevdiğim gel yine *** Hasret kaldım gözlerinin rengine. Hasret kaldım gözlerinin rengine.

Aşk Bu Değil Mi? Yüreğim alev alev yanıyor hasretinle Yüreğim alev alev yanıyor hasretinle Gözlerimden hayalin gitmiyor bir an bile Gözlerimden hayalin gitmiyor bir an bile *** Aşk bu değil mi? Aşk bu değil mi? Söyle sevgilim söyle Aşk bu değil mi? *** Aşk bu değil mi? Aşk bu değil mi? Söyle sevgilim söyle Aşk bu değil mi? *** Kıskanırım kendimden o güzel gözlerini Kıskanırım kendimden o güzel gözlerini Sevginle doluyorum ne zaman görsem seni Sevginle doluyorum ne zaman görsem seni *** Aşk bu değil mi? Aşk bu değil mi? Söyle sevgilim söyle Aşk bu değil mi? *** Aşk bu değil mi? Aşk bu değil mi? Söyle sevgilim söyle Aşk bu değil mi? *** Bakınca gözlerine mutluluk içiyorum Bakınca gözlerine mutluluk içiyorum Sevda bülbülü gibi kendimden geçiyorum Sevda bülbülü gibi kendimden geçiyorum *** Aşk bu değil mi? Aşk bu değil mi? Söyle sevgilim söyle Aşk bu değil mi? *** Aşk bu değil mi? Aşk bu değil mi? Söyle sevgilim söyle Aşk bu değil mi? *** Aşk bu değil mi? Aşk bu değil mi? Söyle sevgilim söyle Aşk bu değil mi? *** Aşk bu değil mi? Aşk bu değil mi? Söyle sevgilim söyle Aşk bu değil mi?

Enginde Yavaş Yavaş Enginde yavaş yavaş, yavaş yavaş Günün minesi soldu, soldu Derdim bana arkadaş Bugün de akşam oldu *** Gölgeler indi suya Kuşlar vardı uykuya Gurbeti duya duya Bugün de akşam oldu *** Su uyur, fısıldaşır Gider, yâre ulaşır Yolcu yolda yaraşır Bugün de akşam oldu Bugün de akşam oldu Bugün de akşam oldu

Islak Daha Islak Öp Beni Islak daha ıslak öp beni ne olursun Islak daha ıslak öp beni ne olursun Dudaklarında öpüşlerin en çılgını Dudaklarında öpüşlerin en çılgını *** Söndür içimdeki o büyük yangını Söndür içimdeki o büyük yangını Yaklaş ki kalbim dudaklarında vursun Islak daha ıslak öp beni ne olursun Öp beni öp beni öp beni öp beni ne olursun Öp beni öp beni öp beni öp beni ne olursun *** Bahar yağmurlarıyla meltemlerle öp Bahar yağmurlarıyla meltemlerle öp *** Arzularla sevgilerle özlemlerle öp Yaklaş ki kalbim dudaklarında vursun Islak daha ıslak öp beni ne olursun *** Öp beni öp beni öp beni öp beni ne olursun Öp beni öp beni öp beniöp beni ne olursun Öp beni öp beni öp beni öp beni ne olursun Öp beni öp beni öp beni öp beni ne olursun *** Öp beni öp beni öp beni öp beni ne olursun Öp beni öp beni öp beni öp beni ne olursun Öp beni öp beni öp beni öp beni ne olursun Öp beni öp beni öp beni öp beni ne olursun