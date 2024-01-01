Dudu (remıx I) Şarkı Sözleri
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Ağlamadan ayrılık olmaz, hatıralar uslu durmaz
Kalanlar gideni gönlünde taşır, aşk sevene yük olmaz
Biz böyle bilir böyle yaşarız
***
o da biliyor
(Ooh, ooh) o da seviyor
(Ooh, ooh) bile bile kafa tutuyor aşka, gözü kara
O yine bildiğini okuyor
***
Çiçek gibi tazecik, kıymetli bi tanecik
Ana sütü gibi tertemiz
Dudu dudu dilleri, lıkır lıkır içmeli
Gözleri derya deniz
***
Bu gönül ona torpil geçiyor, etrafında fır dönüyor
El bebek gül bebektir o, ne yapsa inadına hoş görüyor
Kara kara düşündürüyor
***
onun da içi gidiyor
(Ooh, ooh) o da tasalanıyor
(Ooh, ooh) bile bile kafa tutuyor aşka, gözü kara
O yine bildiğini okuyor
***
Sen güldüğüme bakma
Gör de duy da inanma
Tuz buz oldu bu kalp ah on bin parça
Aldığın her nefeste
Attığın her adımda bur'da olsa
Cancağızım yanımda olsa
***
Çiçek gibi tazecik, kıymetli bi tanecik
Ana sütü gibi tertemiz
Dudu dudu dilleri, lıkır lıkır içmeli
Gözleri derya deniz
***
Çiçek gibi tazecik, kıymetli bi tanecik
Ana sütü gibi tertemiz
Dudu dudu dilleri, lıkır lıkır içmeli
Gözleri derya deniz
***
Ata ata dertleri hep içime attım
İnsan gibi yaşamak benim de hakkım
İçimdeki zemberek kırıldı artık
Tamiri mümkün değilse işte o gün yandık
Her gün yağmur yağabilir, insan hata yapabilir
Birbirimize tutunursak belki güneş doğabilir
***
o da biliyor
(Ooh, ooh) o da seviyor
(Ooh, ooh) bile bile kafa tutuyor aşka, gözü kara
O yine bildiğini okuyor
***
Çiçek gibi tazecik, kıymetli bi tanecik
Ana sütü gibi tertemiz
Dudu dudu dilleri, lıkır lıkır içmeli
Gözleri derya deniz
***
Çiçek gibi tazecik, kıymetli bi tanecik
Ana sütü gibi tertemiz
Dudu dudu dilleri, lıkır lıkır içmeli
Gözleri derya deniz