Ağlamadan ayrılık olmaz, hatıralar uslu durmaz Kalanlar gideni gönlünde taşır, aşk sevene yük olmaz Biz böyle bilir böyle yaşarız *** o da biliyor (Ooh, ooh) o da seviyor (Ooh, ooh) bile bile kafa tutuyor aşka, gözü kara O yine bildiğini okuyor *** Çiçek gibi tazecik, kıymetli bi tanecik Ana sütü gibi tertemiz Dudu dudu dilleri, lıkır lıkır içmeli Gözleri derya deniz *** Bu gönül ona torpil geçiyor, etrafında fır dönüyor El bebek gül bebektir o, ne yapsa inadına hoş görüyor Kara kara düşündürüyor *** onun da içi gidiyor (Ooh, ooh) o da tasalanıyor (Ooh, ooh) bile bile kafa tutuyor aşka, gözü kara O yine bildiğini okuyor *** Sen güldüğüme bakma Gör de duy da inanma Tuz buz oldu bu kalp ah on bin parça Aldığın her nefeste Attığın her adımda bur'da olsa Cancağızım yanımda olsa *** Çiçek gibi tazecik, kıymetli bi tanecik Ana sütü gibi tertemiz Dudu dudu dilleri, lıkır lıkır içmeli Gözleri derya deniz *** Çiçek gibi tazecik, kıymetli bi tanecik Ana sütü gibi tertemiz Dudu dudu dilleri, lıkır lıkır içmeli Gözleri derya deniz *** Ata ata dertleri hep içime attım İnsan gibi yaşamak benim de hakkım İçimdeki zemberek kırıldı artık Tamiri mümkün değilse işte o gün yandık Her gün yağmur yağabilir, insan hata yapabilir Birbirimize tutunursak belki güneş doğabilir *** o da biliyor (Ooh, ooh) o da seviyor (Ooh, ooh) bile bile kafa tutuyor aşka, gözü kara O yine bildiğini okuyor *** Çiçek gibi tazecik, kıymetli bi tanecik Ana sütü gibi tertemiz Dudu dudu dilleri, lıkır lıkır içmeli Gözleri derya deniz *** Çiçek gibi tazecik, kıymetli bi tanecik Ana sütü gibi tertemiz Dudu dudu dilleri, lıkır lıkır içmeli Gözleri derya deniz