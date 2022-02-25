Ağlamadan ayrılık olmaz Hatıralar uslu durmaz Kalanlar gideni gönlünde taşır Aşk sevene yük olmaz Biz böyle bilir böyle yaşarız *** Ooo o da biliyor Ooo o da seviyor Ooo Bile bile kafa tutuyor aşka gözü kara O yine bildiğini okuyor... *** Çiçek gibi tazecik, Kıymetli bi tanecik, Ana sütü gibi tertemiz... Dudu dudu dilleri, Lıkır lıkır içmeli, Gözleri derya deniz... *** Bu gönül ona torpil geçiyor Etrafında fır dönüyor El bebek gül bebektir o... Ne yapsa inadına hoş görüyor Kara kara düşündürüyor *** Ooo onun da içi gidiyor Ooo o da tasalanıyor Ooo Bile bile kafa tutuyor aşka gözü kara O yine bildiğini okuyor *** Sen güldüğüme bakma, Gör de duy da inanma, Tuz buz oldu bu kalp ah on bin parça Aldığım her nefeste Attığım her adımda burada olsa Cancağızım yanımda olsa... *** Ata ata dertleri hep içime attım İnsan gibi yaşamak benim de hakkım İçimdeki zemberek kırıldı artık Tamiri mümkün değil ise işte o gün yandık Her gün yağmur yağabilir, İnsan hata yapabilir, Birbirimize tutunursak, Belki güneş doğabilir...