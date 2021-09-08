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7/24 Dinle Tarkan Eyvah
Eyvah

Eyvah

150 Parça | 11:06:25

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Parça Şarkıcı Süre Paylaş Daha Fazla
01

Eyvah

Tarkan 04:09
02

Kış Güneşi

Tarkan 03:42
03

Yolla

Tarkan 04:46
04

Gül Döktüm Yollarına

Tarkan 04:09
05

Şımarık

Tarkan 03:55
06

Sen Başkasın

Tarkan 04:16
07

Ölürüm Sana

Tarkan 04:06
08

Arada Bir

Tarkan 04:09
09

Dudu

Tarkan 04:36
10

Öp

Tarkan 03:47

...

KAPAT
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