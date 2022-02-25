Bile bile yine beni aradı buldu Dağıttı yıktı külleri savurdu Ah kaçamadım Beni yine yakaladı eyvah *** Cefası cezası tüketti beni Kaba saba sözleri buz etti beni Kurtulamadım Kelepçeledi beni eyvah *** Kara meleğim yine omuzuma kondu Dilim tutuldu sözlerim dondu Çözülemedim Düğümledi beni eyvah *** Deli ediyor beni yalanları deli Huzursuz ediyor bakışları beni Terk edemedim hacıladı beni Eyvah *** Başımın belası, ambalaj hatası Bu kadın gecemin korkulu rüyası Havada karada o hep yanımda Her yerde bu kadın Ölürüm sonunda *** Beni arıyor, soruyor Geliyor eyvah Geri dönüyor, yemin ediyor Beni seviyor eyvah