Eyvah Şarkı Sözleri
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Bile bile yine beni aradı buldu
Dağıttı yıktı külleri savurdu
Ah kaçamadım
Beni yine yakaladı eyvah
***
Cefası cezası tüketti beni
Kaba saba sözleri buz etti beni
Kurtulamadım
Kelepçeledi beni eyvah
***
Kara meleğim yine omuzuma kondu
Dilim tutuldu sözlerim dondu
Çözülemedim
Düğümledi beni eyvah
***
Deli ediyor beni yalanları deli
Huzursuz ediyor bakışları beni
Terk edemedim hacıladı beni
Eyvah
***
Başımın belası, ambalaj hatası
Bu kadın gecemin korkulu rüyası
Havada karada o hep yanımda
Her yerde bu kadın
Ölürüm sonunda
***
Beni arıyor, soruyor
Geliyor eyvah
Geri dönüyor, yemin ediyor
Beni seviyor eyvah