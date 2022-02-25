Gitti Gideli Vazgeç, direnme kalbim Vazgeç, bekleme. Sesini duyan yok, Boşa sitem etme. Unut onun gibi, unut sen de... *** Kaç kez denedim; seni silmeyi bir kalemde Ne çare... Kaç kez öldüm o uykusuz gecelerde... Anılarla avudum senelerce *** Hep başucumda, hala saklarım, her sözü vurgun o satırları Yok! Yırtıp atamadım. Hayır yakamadım. O mektubu bırakıp gitti gideli *** Ne aradı, ne sordu. Vefasız uyuttu beni Buralarda zaman durdu, Ah dönmedi, unuttu beni. *** Bir sabah alıp seni benden gittin bu diyardan Hazin bir mektup yadigar kalan Senden bana son hatıran.

Aşk Yıllar yılı gülmedi yüzüm. Buralara doğmadı güneş Ben hep güzüm baş edemedim Ben aşksız edemedim *** Medet umdum hep fani para puldan Anladım yalan dünya malı Yalnız edemedim Ben aşksız edemedim *** Hey!... seni gördüm göreli Ateşine düştüm düşeli Gün doğdu sabahlarıma Hey!... Seni gördüm göreli Gözlerimiz sevişeli Gün doğdu rüyalarıma *** Medet umdum hep fani para puldan Anladım yalan dünya malı Yalnız edemedim Ben aşksız edemedim *** Hey!... seni gördüm göreli Ateşine düştüm düşeli Gün doğdu sabahlarıma Hey!... Seni gördüm göreli Gözlerimiz sevişeli Gün doğdu rüyalarıma *** Sen o bildiğim bütün aşk bahçelerinin En nadide çiçeğisin. Taa ilk bakışta vurdun Mührü kalbime Sen ezelden vazgeçilmezimsin! *** Ahh o bildiğim bütün aşk bahçelerinin En nadide çiçeğisin. Taa ilk bakışta vurdun Mührü kalbime Sen ezelden vazgeçilmezimsin!

Ay Ah bir bilse Ne adaklar adadım aşkına Soldu renklerim eskidim uğruna Gökyüzüne yazdım adını binlerce yıldızla Aldırmadı gülüp geçti çağrıma *** Göze aldım dağları deldim Çölleri denizleri aştım geldim Ah nafile bakmadı gözyaşıma *** Ay ay kahroldum Düşe kalka peşinde maskara oldum Ay ay unutuldum Karda kışta kurda kuşa yem oldum *** Yanarım sana emeklerime yanarım Ah yanarım Ne fayda dönüşü yok Yazık uçtu gitti yıllarım Ne çıkar şimdi dönsen ahh Kalmadı ki tadım *** Kimine göre deli divane Kimine göre avareyim avare Elimi gözümü bağladı kaderim Ellerinde bi çareyim bi çare

Her Nerdeysen Ne kartpostallar yolladım. Arasına resimler koydum. Kaç eylül daha geçti, bir cevap alamadım, Ama ben bekliyorum...ama yok yazmıyorsun Peki, o zaman öyle olsun Kırılan kalbim olsun *** Dalgaların, denizlerin, selamı var herkesin. Öp dediler yanaklarından, bir kere de bizim için... *** Nerdeysen, ama nerdeysen Kimleysen, her nerdeysen *** Radyoda o şarkıyı bu sabah gene dinledim Tam evden çıkıyordum, bir garip oldu içim Ama ben bekliyorum... ama yok gelmiyorsun. Peki, o zaman öyle olsun Kırılan kalbim olsun *** Çocukların, balıkçıların selamı var martıların. Öp dediler gözlerinden, bir kere de bizim için... *** Nerdeysen, ama nerdeysen Kimleysen, her nerdeysen

Hüp Kalpten kalbe bir yol varsa Bu aşktır elbet. Rüzgarın yetti bana Koptu bir kıyamet. *** Aç kapını, ben geldim Giydiğim, ateşten gömlek. *** Kuş sütüyle beslerim seni, Mis yerine koklarım seni, Kalbimin sarayları senin, Sen ağlat, ben severim seni. El üstünde tutarım seni, Dizimde uyuturum seni. Kalbimin sarayları senin, Ben seni yaşatırım seni. *** Tut kolumdan çek götür beni, Hüüüp diye içine çek beni. *** Yalnız taştan duvar olmaz Bunu yaz bir yere; Sarılıp yatmazsam, uyku girmez gözüme Dünya gözümde değil Olmuşum sana pervane

Kuzu Kuzu Bak! Kırıldı kolum kanadım Olmadı, tutunamadım Zor! Yokluğun çok zor Alışamadım *** Vur, vur bu akılsız başı Duvarlara Taşlara vur sevabına Sonra affet, gel bas bağrına Süzüldüm, eridim Sensiz olamadım *** İşte kuzu kuzu geldim Dilediğince kapandım dizlerine Bu kez gururumu ateşe verdim Yaktım da geldim *** İster at, ister öp beni Ama önce dinle bak gözlerime İnan, bu defa Anladım durumu (bil), tövbeler ettim *** Ooofff ooofff Acı biberler sür dilime dudaklarıma *** İşte kuzu kuzu geldim Dilediğince kapandım dizlerine Bu kez gururumu ateşe verdim Yaktım da geldim *** İster at, ister öp beni Ama önce dinle bak gözlerime İnan, bu defa Anladım durumu, tövbeler ettim

Ona Sor Yar, yemin isteme, yemin etmem Yeminler tutulmaz ki Söz; o benimse Sözün emin elde Güvensiz tutulmaz ki, *** Yağmura sor, çöle sor, dağlara sor Bir tek bana sorma O'na sor, O'na sor, O'na sor, O'na sor oofff... *** Yar, gücenme. Gözün neden yerde, Bu ceza taşımaz ki. Ellerim neden böyle buz keser anla. Suçlama, yakışmaz ki *** Yağmura sor, çöle sor, dağlara sor Bir tek bana sorma O'na sor, O'na sor, O'na sor, O'na sor oofff... *** Canım de, geçti de, İstersen bitsin de. Hak verme asla, hiç güvenme. Haksızsam affetme Hak verme asla, hiç affetme. Haksızsan hak alma dur

Sen Başkasın Küstürdün canımdan bezdim İnsafa gel yeter Ya beni de al oralara Ya da kalbimi bana geri ver *** Bu kaçıncı güzüm yazına küsen Yıllar oldu özledim Bu kaçıncı unutup giden Yine ben mi Yine mi ben Yine mi oyuna gelen (yine terkedilen) *** Aslında kimi zaman karşı koyamadım dayanamadım Ben de senin gibi şeytana uydum Seni aldattım *** Ne nedamet duydum Ne de uğruna kahroldum Ben de günümü gün ettim Dile kolay sarhoş oldum *** Yalan İstedim ama yapamadım Üstüne gül koklayamadım Denedim Ama olmadı Kimseleri yerine koyamadım *** Sen başkasın başkasın Ah nafile bambaşkasın

Taş Öyle sakin durduğuma bakma. Habersizce kopan fırtınalara benzerim. Ne olur, bile bile canımı yakma Alet olur oyununa, seni pişman ederim... Yar etmem, Elleri sana zehir ederim... *** Unuttun mu kurduğumuz o düşleri? Göz göze, diz dize, o hoş sohbetleri Kaç mevsim yolunu bekledim Sarardım, yazına hasretim. Aman... aman... aman...aman... *** Ne hata ettim, kabahatim ne? Söyle! Öyle pervasız gidemezsin hiçbir yere *** Arar bulur izini. Bilirsin. Zırdeliyim ben Yakarım, yıkarım ne var ne yok, gelirim peşinden. Taş olurum yollarında... Takılır, düşer ah yorulursun O uzaklar bize haram Gel vazgeç; ziyan olursun.

Verme Sebebimden doğmuş oldum seçmeden, Çekeceğim derdim nedir bilmeden Yüklediğin yükle yıkıldım kaldım aman Vereceksen akıl verme istemem *** Verme, verme, verme akıl verme Vereceksen huzur ver, vereceksen huzur ver. *** Azı karar çoğu zarar diyenler, Niye çok alırlar, hep az verirler. Akla ikna olup aşkı üzenler Sanma bizden daha mutlu gezerler *** Verme, verme, verme akıl verme Vereceksen huzur ver, vereceksen huzur ver. *** Karı nerden bilsin zarardan dönen, Döneceksen şimdi dön ben beklemem Kovulur mu gönül, konduğu yerden Vereceksen akıl verme istemem *** Verme, verme, verme akıl verme Vereceksen huzur ver, vereceksen huzur ver