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Tarkan Gül Döktüm Yollarına Gül Döktüm Yollarına Gözlerinden okunuyor Beni seviyorsun Sözlerin seni ele veriyor Sen de istiyorsun *** Eninde sonunda benim olacaksın Hadi naz yapma Sevgiyi, aşkı bende bulacaksın Yabana atma *** Bıktırma, usandırma Yeter beni kızdırma Gel artık kollarıma Gül döktüm yollarına *** Gel gündüzle gece olalım Gel gökyüzünde yıldız olalım Seninle mutlu yarınlara koşalım Gel beraber mesut olalım *** Geçmiyor ki sensiz geceler Rüyalar yetmiyor İsyan ediyor içimde sevgiler Sabrım tükeniyor Tüm Şarkıları