Gül Döktüm Yollarına Şarkı Sözleri
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Tarkan
Gül Döktüm Yollarına
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Gözlerinden okunuyor
Beni seviyorsun
Sözlerin seni ele veriyor
Sen de istiyorsun
***
Eninde sonunda benim olacaksın
Hadi naz yapma
Sevgiyi, aşkı bende bulacaksın
Yabana atma
***
Bıktırma, usandırma
Yeter beni kızdırma
Gel artık kollarıma
Gül döktüm yollarına
***
Gel gündüzle gece olalım
Gel gökyüzünde yıldız olalım
Seninle mutlu yarınlara koşalım
Gel beraber mesut olalım
***
Geçmiyor ki sensiz geceler
Rüyalar yetmiyor
İsyan ediyor içimde sevgiler
Sabrım tükeniyor