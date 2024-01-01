Değer mi hiç? Boş yere küsme düşlerine İnan onun da yanına kalmaz Bırak gitsin üzülme Hayat sevenlerin yanındadır, unutma Gülümse kaderine Yak bütün fotoğrafları Ona ait bütün eşyaları Bu gece ümitlerini al koynuna Gün doğmadan unut insafsızı Yak bütün fotoğrafları Ona ait bütün eşyaları Bu gece ümitlerini al koynuna Gün doğmadan unut insafsızı Ah, ah Unut insafsızı Kader buluşturdu, kader ayırdı O aşka inanmadı Sil gözyaşlarını, sakın ağlama O kalbinle oynadı Hayat sevenleri korur, ateşe atmaz Gülüm, sana kıyamadı Yak bütün fotoğrafları Ona ait bütün eşyaları Bu gece ümitlerini al koynuna Gün doğmadan unut insafsızı Yak bütün fotoğrafları Ona ait bütün eşyaları Bu gece ümitlerini al koynuna Gün doğmadan unut insafsızı Ah, ah Unut insafsızı Yak bütün fotoğrafları Ona ait bütün eşyaları Bu gece ümitlerini al koynuna Gün doğmadan unut insafsızı Ah, ah Unut insafsızı