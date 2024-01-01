-
Değer mi hiç?
Boş yere küsme düşlerine
İnan onun da yanına kalmaz
Bırak gitsin üzülme
Hayat sevenlerin yanındadır, unutma
Gülümse kaderine
***
Yak bütün fotoğrafları
Ona ait bütün eşyaları
Bu gece ümitlerini al koynuna
Gün doğmadan unut insafsızı
***
Yak bütün fotoğrafları
Ona ait bütün eşyaları
Bu gece ümitlerini al koynuna
Gün doğmadan unut insafsızı
Ah, ah
Unut insafsızı
***
Kader buluşturdu, kader ayırdı
O aşka inanmadı
Sil gözyaşlarını, sakın ağlama
O kalbinle oynadı
Hayat sevenleri korur, ateşe atmaz
Gülüm, sana kıyamadı
***
Yak bütün fotoğrafları
Ona ait bütün eşyaları
Bu gece ümitlerini al koynuna
Gün doğmadan unut insafsızı
***
Yak bütün fotoğrafları
Ona ait bütün eşyaları
Bu gece ümitlerini al koynuna
Gün doğmadan unut insafsızı
Ah, ah
Unut insafsızı
***
Yak bütün fotoğrafları
Ona ait bütün eşyaları
Bu gece ümitlerini al koynuna
Gün doğmadan unut insafsızı
Ah, ah
Unut insafsızı
-
-
Ağlamadan ayrılık olmaz
Hatıralar uslu durmaz
Kalanlar gideni gönlünde taşır
Aşk sevene yük olmaz
Biz böyle bilir böyle yaşarız
***
Ooo o da biliyor
Ooo o da seviyor
Ooo
Bile bile kafa tutuyor aşka gözü kara
O yine bildiğini okuyor...
***
Çiçek gibi tazecik,
Kıymetli bi tanecik,
Ana sütü gibi tertemiz...
Dudu dudu dilleri,
Lıkır lıkır içmeli,
Gözleri derya deniz...
***
Bu gönül ona torpil geçiyor
Etrafında fır dönüyor
El bebek gül bebektir o...
Ne yapsa inadına hoş görüyor
Kara kara düşündürüyor
***
Ooo onun da içi gidiyor
Ooo o da tasalanıyor
Ooo
Bile bile kafa tutuyor aşka gözü kara
O yine bildiğini okuyor
***
Sen güldüğüme bakma,
Gör de duy da inanma,
Tuz buz oldu bu kalp ah on bin parça
Aldığım her nefeste
Attığım her adımda burada olsa
Cancağızım yanımda olsa...
***
Ata ata dertleri hep içime attım
İnsan gibi yaşamak benim de hakkım
İçimdeki zemberek kırıldı artık
Tamiri mümkün değil ise işte o gün yandık
Her gün yağmur yağabilir,
İnsan hata yapabilir,
Birbirimize tutunursak,
Belki güneş doğabilir...
-
-
Değer mi hiç?
Boş yere küsme düşlerine
İnan Onun da yanına kalmaz
Bırak gitsin üzülme
Hayat sevenlerin yanındadır
Unutma
Gülümse kaderine
***
Yak bütün fotoğrafları
Ona ait bütün eşyaları
Bu gece ümitlerini al koynuna
Gün doğmadan unut insafsızı
***
Kader buluşturdu
Kader ayırdı
O aşka inanmadı
Sil gözyaşlarını
Sakın ağlama
O kalbinle oynadı
Hayat sevenleri korur
Ateşe atmaz
Gülüm Sana kıyamadı
***
Yak bütün fotoğrafları
Ona ait bütün eşyaları
Bu gece ümitlerini al koynuna
Gün doğamdan unut insafsızı
-
en önce tanı, bil kendini
Sarıl da kalbine
Sonra beni sev dedi
***
Hepimiz yalnızız bu yolda
Hayat denilen oyunda
Önce seni sonra beni bul dedi
***
Kırılma
Yapma kalbim
Darılma
Nedeni var her şeyin
Suçlu sorumlu arama
***
Sorma, sorma kalbim sorma
Bilirsin sen aslında
Yok ki kaybeden aşkta
***
İçime süzülür gizlice, mahsun gözyaşlarım
Sessiz kalırım haklı gidişine
***
Dedi ki yalnızız bu yolda
Ömür denilen rüyada
Sen, sen ol tutsak etme aşkı zamanla
***
Kırılma
Yapma kalbim
Darılma
Nedeni var her şeyin
Suçlu, sorumlu arama
***
Sorma, sorma kalbim sorma
Bilirsin sen aslında
Yok ki kaybeden askta
-
Uzun ince bir yoldayım
Gidiyorum gündüz gece
Bilmiyorum ne haldeyim
Gidiyorum gündüz gece
Gündüz gece
Gündüz gece
Gündüz gece
***
Bilmiyorum ne haldeyim
Gidiyorum gündüz gece
Gündüz gece
Gündüz gece
Gündüz gece
***
Dünyaya geldiğim anda
Yürüdüm aynı zamanda
İki kapılı bir handa
Gidiyorum gündüz gece
Gündüz gece
Gündüz gece
Gündüz gece
***
İki kapılı bir handa
Gidiyorum gündüz gece
Gündüz gece
Gündüz gece
Gündüz gece
***
Düşünülürse derince
Uzak gözükür görünce
Yol bir dakka miktarınca
Gidiyorum gündüz gece
Gündüz gece
Gündüz gece
Gündüz gece
***
Yol bir dakka miktarınca
Gidiyorum gündüz gece
Gündüz gece
Gündüz gece
Gündüz gece
***
Şaşar Veysel işbu hale
Gah ağlayan gahi güle
Yetişmek için menzile
Gidiyorum gündüz gece
Gündüz gece
Gündüz gece
Gündüz gece
***
Yetişmek için menzile
Gidiyorum gündüz gece
Gündüz gece
Gündüz gece
Gündüz gece
-
Biraz param vardı bitti
Dün bir işim vardı bugün yok
Bi sevgilim vardı çekti gitti
Bizde şans ne gezer
***
Biraz param vardı bitti
Dün bir işim vardı bugün yok
Bi sevgilim vardı çekti gitti
Bizde şans ne gezer
***
Param kalmadı, işim gücüm yok
Sevgilim yok, yok oğlu yok yok
Param kalmadı, işim gücüm yok
Sevgilim yok, yok oğlu yok yok yok
***
Bu şarkılar da olmasa
Telefonlar çalmasa
Arkadaşlarım aramasa
N'apardım kim bilir?
***
Bu şarkılar da olmasa
Telefonlar çalmasa
Arkadaşlarım aramasa
Durmazdım bir dakika
***
Parçalı bulutluyum
Ama hâlâ umutluyum
Dünya gözümden düştü
Bu kadar acı yeter
***
Parçalı bulutluyum
Ama hâlâ umutluyum
Dünya gözümden düştü
Bu kadar acı yeter
***
Ben hassas adamım yıkılırım işte
İçime dert olur giden gidene
Ben hassas adamım yıkılırım işte
İçime dert olur giden gidene ooff...
***
Bu şarkılar da olmasa
Telefonlar çalmasa
Arkadaşlarım aramasa
N'apardım kim bilir?
***
Bu şarkılar da olmasa
Telefonlar çalmasa
Arkadaşlarım aramasa
Durmazdım bir dakika
***
Bu şarkılar da olmasa
Telefonlar çalmasa
Arkadaşlarım aramasa
N'apardım kim bilir?
***
Bu şarkılar da olmasa
Telefonlar çalmasa
Arkadaşlarım aramasa
Durmazdım bir dakika
-
Ağlamadan ayrılık olmaz, hatıralar uslu durmaz
Kalanlar gideni gönlünde taşır, aşk sevene yük olmaz
Biz böyle bilir böyle yaşarız
***
o da biliyor
(Ooh, ooh) o da seviyor
(Ooh, ooh) bile bile kafa tutuyor aşka, gözü kara
O yine bildiğini okuyor
***
Çiçek gibi tazecik, kıymetli bi tanecik
Ana sütü gibi tertemiz
Dudu dudu dilleri, lıkır lıkır içmeli
Gözleri derya deniz
***
Bu gönül ona torpil geçiyor, etrafında fır dönüyor
El bebek gül bebektir o, ne yapsa inadına hoş görüyor
Kara kara düşündürüyor
***
onun da içi gidiyor
(Ooh, ooh) o da tasalanıyor
(Ooh, ooh) bile bile kafa tutuyor aşka, gözü kara
O yine bildiğini okuyor
***
Sen güldüğüme bakma
Gör de duy da inanma
Tuz buz oldu bu kalp ah on bin parça
Aldığın her nefeste
Attığın her adımda bur'da olsa
Cancağızım yanımda olsa
***
Çiçek gibi tazecik, kıymetli bi tanecik
Ana sütü gibi tertemiz
Dudu dudu dilleri, lıkır lıkır içmeli
Gözleri derya deniz
***
Çiçek gibi tazecik, kıymetli bi tanecik
Ana sütü gibi tertemiz
Dudu dudu dilleri, lıkır lıkır içmeli
Gözleri derya deniz
***
Ata ata dertleri hep içime attım
İnsan gibi yaşamak benim de hakkım
İçimdeki zemberek kırıldı artık
Tamiri mümkün değilse işte o gün yandık
Her gün yağmur yağabilir, insan hata yapabilir
Birbirimize tutunursak belki güneş doğabilir
***
o da biliyor
(Ooh, ooh) o da seviyor
(Ooh, ooh) bile bile kafa tutuyor aşka, gözü kara
O yine bildiğini okuyor
***
Çiçek gibi tazecik, kıymetli bi tanecik
Ana sütü gibi tertemiz
Dudu dudu dilleri, lıkır lıkır içmeli
Gözleri derya deniz
***
Çiçek gibi tazecik, kıymetli bi tanecik
Ana sütü gibi tertemiz
Dudu dudu dilleri, lıkır lıkır içmeli
Gözleri derya deniz
-
Ağlamadan ayrılık olmaz, hatıralar uslu durmaz
Kalanlar gideni gönlünde taşır, aşk sevene yük olmaz
Biz böyle bilir böyle yaşarız
***
o da biliyor
(Ooh, ooh) o da seviyor
(Ooh, ooh) bile bile kafa tutuyor aşka, gözü kara
O yine bildiğini okuyor
***
Çiçek gibi tazecik, kıymetli bi tanecik
Ana sütü gibi tertemiz
Dudu dudu dilleri, lıkır lıkır içmeli
Gözleri derya deniz
***
Bu gönül ona torpil geçiyor, etrafında fır dönüyor
El bebek gül bebektir o, ne yapsa inadına hoş görüyor
Kara kara düşündürüyor
***
onun da içi gidiyor
(Ooh, ooh) o da tasalanıyor
(Ooh, ooh) bile bile kafa tutuyor aşka, gözü kara
O yine bildiğini okuyor
***
Sen güldüğüme bakma
Gör de duy da inanma
Tuz buz oldu bu kalp ah on bin parça
Aldığın her nefeste
Attığın her adımda bur'da olsa
Cancağızım yanımda olsa
***
Çiçek gibi tazecik, kıymetli bi tanecik
Ana sütü gibi tertemiz
Dudu dudu dilleri, lıkır lıkır içmeli
Gözleri derya deniz
***
Çiçek gibi tazecik, kıymetli bi tanecik
Ana sütü gibi tertemiz
Dudu dudu dilleri, lıkır lıkır içmeli
Gözleri derya deniz
***
Ata ata dertleri hep içime attım
İnsan gibi yaşamak benim de hakkım
İçimdeki zemberek kırıldı artık
Tamiri mümkün değilse işte o gün yandık
Her gün yağmur yağabilir, insan hata yapabilir
Birbirimize tutunursak belki güneş doğabilir
***
o da biliyor
(Ooh, ooh) o da seviyor
(Ooh, ooh) bile bile kafa tutuyor aşka, gözü kara
O yine bildiğini okuyor
***
Çiçek gibi tazecik, kıymetli bi tanecik
Ana sütü gibi tertemiz
Dudu dudu dilleri, lıkır lıkır içmeli
Gözleri derya deniz
***
Çiçek gibi tazecik, kıymetli bi tanecik
Ana sütü gibi tertemiz
Dudu dudu dilleri, lıkır lıkır içmeli
Gözleri derya deniz