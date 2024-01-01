Gülümse Kaderine / Remix Şarkı Sözleri
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Tarkan
Gülümse Kaderine / Remix
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Değer mi hiç?
Boş yere küsme düşlerine
İnan onun da yanına kalmaz
Bırak gitsin üzülme
Hayat sevenlerin yanındadır, unutma
Gülümse kaderine
Yak bütün fotoğrafları
Ona ait bütün eşyaları
Bu gece ümitlerini al koynuna
Gün doğmadan unut insafsızı
Yak bütün fotoğrafları
Ona ait bütün eşyaları
Bu gece ümitlerini al koynuna
Gün doğmadan unut insafsızı
Ah, ah
Unut insafsızı
Kader buluşturdu, kader ayırdı
O aşka inanmadı
Sil gözyaşlarını, sakın ağlama
O kalbinle oynadı
Hayat sevenleri korur, ateşe atmaz
Gülüm, sana kıyamadı
Yak bütün fotoğrafları
Ona ait bütün eşyaları
Bu gece ümitlerini al koynuna
Gün doğmadan unut insafsızı
Yak bütün fotoğrafları
Ona ait bütün eşyaları
Bu gece ümitlerini al koynuna
Gün doğmadan unut insafsızı
Ah, ah
Unut insafsızı
Yak bütün fotoğrafları
Ona ait bütün eşyaları
Bu gece ümitlerini al koynuna
Gün doğmadan unut insafsızı
Ah, ah
Unut insafsızı