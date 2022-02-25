Hadi Bakalım Şarkı Sözleri
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Yerimiz mi dar yoksa yenimiz mi dar
Ne var?
Uçurmuş herkes o da kim oluyor
Sen kimsin kim bunlar
En büyük kim?
***
Hadi bakalım kolay gelsin
Bir acayip zor yarış
Bana ne aman ben anlamam
Pek hesaplı ince iş
***
Sen seni bil, sen seni
Sen sıkı tut çeneni
Eline diline hâkim ol
Sonra öcüler yer seni
***
Dikkaaaaaaat!..
***
Ah içimizde ne aç hevesler
Arada hicaz arada caz nefesler
Bir yanımız her duruma müsait
Ne kadar uyarsa o kadar ister
***
Aaaaaahhhhh...