Yerimiz mi dar yoksa yenimiz mi dar Ne var? Uçurmuş herkes o da kim oluyor Sen kimsin kim bunlar En büyük kim? *** Hadi bakalım kolay gelsin Bir acayip zor yarış Bana ne aman ben anlamam Pek hesaplı ince iş *** Sen seni bil, sen seni Sen sıkı tut çeneni Eline diline hâkim ol Sonra öcüler yer seni *** Dikkaaaaaaat!.. *** Ah içimizde ne aç hevesler Arada hicaz arada caz nefesler Bir yanımız her duruma müsait Ne kadar uyarsa o kadar ister *** Aaaaaahhhhh...