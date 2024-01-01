Hadı Bakalım Ferhat Hakan Remıx Şarkı Sözleri
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Tarkan
Hadı Bakalım Ferhat Hakan Remıx
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Yerimiz mi dar yoksa yenimiz mi dar
Ne var? ne var? ne var?
Uçurmuş herkes o da kim oluyor
Sen kimsin kim bunlar
En büyük kim?
Hadi bakalım kolay gelsin
Bir acaip zor yarış
Bana ne aman ben anlamam
Pek hesaplı ince iş
Hadi bakalım kolay gelsin
Bir acayip zor yarış
Bana ne aman ben anlamam
Pek hesaplı ince iş
Sen seni bil, sen seni
Sen sıkı tut çeneni
Eline diline hakim ol
Sonra öcüler yer seni
Sen seni bil, sen seni
Sen sıkı tut çeneni
Eline diline hakim ol
Dikkaaaaaaat!.
Yerimiz mi dar yoksa yenimiz mi dar
Ne var
Uçurmuş herkes o da kim oluyor
Sen kimsin
Kim bunlar en büyük kim
Hadi bakalım kolay gelsin
Bir acayip zor yarış
Bana ne aman ben anlamam
Pek hesaplı ince iş
Hadi bakalım kolay gelsin
Bir acayip zor yarış
Bana ne aman ben anlamam
Pek hesaplı ince iş
Sen seni bil sen seni
Sen sıkı tut çeneni
Eline diline hakim
Sonra öcüler yer seni
Sen seni bil sen seni
Sen sıkı tut çeneni
Eline diline hakim ol
Dikaaaaat!
Ah içimizde ne aç hevesler
Arada hicaz arada caz nefesler
Bir yanımız her duruma müsait
Ne kadar uyarsa o kadar ister
Ah içimizde ne aç hevesler
Arada hicaz arada caz nefesler
Bir yanımız her duruma müsait
Ne kadar uyarsa o kadar ister
Aaaaaahhhhh...
Sen seni bil sen seni
Sen sıkı tut çeneni
Eline diline hakim ol
Sonra öcüler yer seni
En büyük kim
Hadi bakalım kolay gelsin
Bir acayip zor yarış
Banane aman ben anlamam
Pek hesaplı ince iş
Hadi bakalım kolay gelsin
Bir acayip zor yarış
Banane aman ben anlamam
Pek hesaplı ince iş