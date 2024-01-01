Yerimiz mi dar yoksa yenimiz mi dar Ne var? ne var? ne var? Uçurmuş herkes o da kim oluyor Sen kimsin kim bunlar En büyük kim? Hadi bakalım kolay gelsin Bir acaip zor yarış Bana ne aman ben anlamam Pek hesaplı ince iş Hadi bakalım kolay gelsin Bir acayip zor yarış Bana ne aman ben anlamam Pek hesaplı ince iş Sen seni bil, sen seni Sen sıkı tut çeneni Eline diline hakim ol Sonra öcüler yer seni Sen seni bil, sen seni Sen sıkı tut çeneni Eline diline hakim ol Dikkaaaaaaat!. Yerimiz mi dar yoksa yenimiz mi dar Ne var Uçurmuş herkes o da kim oluyor Sen kimsin Kim bunlar en büyük kim Hadi bakalım kolay gelsin Bir acayip zor yarış Bana ne aman ben anlamam Pek hesaplı ince iş Hadi bakalım kolay gelsin Bir acayip zor yarış Bana ne aman ben anlamam Pek hesaplı ince iş Sen seni bil sen seni Sen sıkı tut çeneni Eline diline hakim Sonra öcüler yer seni Sen seni bil sen seni Sen sıkı tut çeneni Eline diline hakim ol Dikaaaaat! Ah içimizde ne aç hevesler Arada hicaz arada caz nefesler Bir yanımız her duruma müsait Ne kadar uyarsa o kadar ister Ah içimizde ne aç hevesler Arada hicaz arada caz nefesler Bir yanımız her duruma müsait Ne kadar uyarsa o kadar ister Aaaaaahhhhh... Sen seni bil sen seni Sen sıkı tut çeneni Eline diline hakim ol Sonra öcüler yer seni En büyük kim Hadi bakalım kolay gelsin Bir acayip zor yarış Banane aman ben anlamam Pek hesaplı ince iş Hadi bakalım kolay gelsin Bir acayip zor yarış Banane aman ben anlamam Pek hesaplı ince iş