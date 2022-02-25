Hepsi Senin mi? Şarkı Sözleri
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Başkası olma, kendin ol
Böyle çok daha güzelsin
Ya gel bana sahici sahici
Ya da anca gidersin
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Anasının kuzusu
Ciğerimin köşesi
Kız bu neyin cakası
Kız hepsi senin mi?
Hepsi senin mi?
***
Oynama şıkıdım şıkıdım
Ah yanar döner, a-acayipsin
***
Ne deli ne de divaneyim
Biliyorum sonunu
Sanma uğruna viraneyim
Beyenmedim oyununu
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Oynama şıkıdım şıkıdım
Ah yanar döner, a-acayipsin
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Hadi kasıl, hadi kapris yap
Hadi ben çekerim razıyım
You are the best
You are the top
Hadi, emrine amadeyim