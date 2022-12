Başkası olma, kendin ol Böyle çok daha güzelsin Ya gel bana sahici sahici Ya da anca gidersin *** Anasının kuzusu Ciğerimin köşesi Kız bu neyin cakası Kız hepsi senin mi? Hepsi senin mi? *** Oynama şıkıdım şıkıdım Ah yanar döner, a-acayipsin *** Ne deli ne de divaneyim Biliyorum sonunu Sanma uğruna viraneyim Beyenmedim oyununu *** Oynama şıkıdım şıkıdım Ah yanar döner, a-acayipsin *** Hadi kasıl, hadi kapris yap Hadi ben çekerim razıyım You are the best You are the top Hadi, emrine amadeyim