Ne olur böyle yapma, yapma Boynumu bükme, kesip atma Yol bu belirsiz, benden sapma Aşk öyle bitmez ki, bizi yakma *** Nedir bu kavgan kendinle be belalım Rahat bırak kalbini o sevdalı Bi soluklan bi dinle bi bak ne söylüyor Bi duy içimdeki çığlığı feryadı *** Giderim bende gitmek ne ki Daha anlamadın sen git, peki Yalnızız zaten dünya hali Ben ona yanarım her şey fani *** Nedir bu kavgan kendinle be belalım Rahat bırak kalbini o sevdalı Bi soluklan bi dinle bi bak ne söylüyor Bi duy içimdeki çığlığı feryadı *** Gelmişler, geçmişler kimler kimler Ya seçmişler firarı, ya kalıp ısrarı Ya semah bi salih dönmüşler ışığa Ya şaşıp elden ele düşen pula *** Nedir bu kavgan kendinle be belalım Rahat bırak kalbini sevdalı Bi soluklan bi dinle bi bak ne söylüyor Bi duy içimdeki çığlığı feryadı