Her Şey Fani (Mahmut Orhan Remix) Şarkı Sözleri
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Tarkan
Her Şey Fani (Mahmut Orhan Remix)
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Ne olur böyle yapma, yapma
Boynumu bükme, kesip atma
Yol bu belirsiz, benden sapma
Aşk öyle bitmez ki, bizi yakma
***
Nedir bu kavgan kendinle be belalım
Rahat bırak kalbini o sevdalı
Bi soluklan bi dinle bi bak ne söylüyor
Bi duy içimdeki çığlığı feryadı
***
Giderim bende gitmek ne ki
Daha anlamadın sen git, peki
Yalnızız zaten dünya hali
Ben ona yanarım her şey fani
***
Nedir bu kavgan kendinle be belalım
Rahat bırak kalbini o sevdalı
Bi soluklan bi dinle bi bak ne söylüyor
Bi duy içimdeki çığlığı feryadı
***
Gelmişler, geçmişler kimler kimler
Ya seçmişler firarı, ya kalıp ısrarı
Ya semah bi salih dönmüşler ışığa
Ya şaşıp elden ele düşen pula
***
Nedir bu kavgan kendinle be belalım
Rahat bırak kalbini sevdalı
Bi soluklan bi dinle bi bak ne söylüyor
Bi duy içimdeki çığlığı feryadı