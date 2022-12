Ne olur böyle yapma, yapma Boynumu bükme, kesip atma Yol bu belirsiz, benden sapma Aşk öyle bitmez ki Bizi yakma *** Nedir bu kavgan kendinle Be belalı? Rahat bırak kalbini O, sevdalı *** Bi soluklan, bi dinle Bi bak ne söylüyor, Bi duy içindeki çığlığı, feryadı *** Giderim ben de gitmek ne ki Daha anlamadın, sen git peki Yalnızız zaten Dünya hali Ben ona yanarım her şey fani *** Nedir bu kavgan kendinle Be belalı? Rahat bırak kalbini O, sevdalı *** Bi soluklan, bi dinle Bi bak ne söylüyor, Bi duy içindeki çığlığı, feryadı *** Gelmişler, geçmişler Kimler kimler Ya seçmişler firarı Ya kalıp ısrarı *** Ya semah misali Dönmüşler ışığa Ya şaşıp Elden ele düşen pula

Biz çocukken Ne güzel çiçekli kırlardık Biz çocukken Rengarenk düş kanatlı kuşlardık *** Bir masalda saklanan Günahsız melekler Çok uzakta, kuytuda Suları berrak pınardık *** Biz her mevsim yazdık Hep aşk, hep sevdaydık Her gün döndü dünya Kimdik, kim olduk? *** Biz her mevsim yazdık Hep aşk, hep sevdaydık Her gün döndü de dünya Kim, kim, kim olduk? *** Asla bitmez hayatta Güneşli yarınlar Her yürekte yaşayan Bir çocuk varsa umut var *** Biz her mevsim yazdık Hep aşk hep sevdaydık Her gün döndü dünya Kimdik, kim olduk? *** Biz her mevsim yazdık Hep aşk, hep sevdaydık Her gün döndü de dünya Kim, kim, kim olduk? *** Bir kirik ayna tuttu Güldü halime zaman Bak, dedi İşte bu senden geriye kalan Bir gölge gördüm Solgun yılların yorgun izi Ah, dedim Hayatın elinde bi çare insan