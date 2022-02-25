Hop Hop Hop hop bol keseden atıp tutma Vıdı vıdı edip asabımı bozma Hadi paşa paşa kabul et Hadi hadi *** Hep aynı hikaye Aynı tas aynı hamam nafile Hep aynı sonu meçhul vaatler Al birini vur ötekine *** Sanki alnımızın orta yerinde Enayi yazıyor bir de Gözümüzün içine baka baka Pusu kuruyorlar bize *** Hop hop bol keseden atıp tutma Vıdı vıdı edip asabımı bozma Hadi hadi paşa paşa kabul et Hadi sabrımı taşırma *** Hop hop delip geçip kalbimizi Bir kalemde sattınız cümlemizi Hani hani hepimiz birimiz Birimiz hepimiz hepimiz içindi *** Sen o cicili bicili yalanlarını Gel de külahıma anlat Demode bu numaralar yemezler Adımını denk at *** Hadi anca beraber kanca beraber idik Unuttun bak Bir elin yağda bir elin balda Bu ne saltanat *** Çivi gibi çivi gibi olmak lazım Bu deli gidişe kafa tutmak lazım *** Dünya mı tersine dönüyor Yoksa ben miyim bu başı dönen Kulu kula kul etmiş bizi Aldatmış bu düzen *** Elini veren kolunu kaptırıyor Uyanık olmalı bu zamanda Huyuna suyuna gitmeyip Meydan okumalı alayına *** Her yazılana çizilene tav olup inanma Her söylenene her anlatılana sakın ola kanma Sıkı sıkı tutun hakikatin yolundan dönme Sen şeytana uyup ta ipin ucunu kaçırma Kolla kalbini kendini bozma *** Hakkımızın hesabını soralım hadi Bir olup ta direnelim gel Haykıralım isyanımıza hadi Hadi hep beraber..

Arada Bir Kıyamam, ağlama Karaları bağlama Geçer bu da geçer Umuduna darılma *** İnsanız, arada bir Dengemiz şaşabilir Akıl başa dönünce Yine sevgiye eğilir *** Arada bi ben de Kadere küsüyorum Esip savurup Mangalda kül bırakmıyorum *** Arada bi bile bile Aşkı üzüyorum Yeniliyorum kendime Kabul ediyorum *** Yanıyorum dostlar Şu sıralar efkarım var İçimde mahzun şimdi Hüzünlü, acılı şarkılar *** Bir damlayım okyanusunda Kum tanesiyim kıyında Unutma ki bu gönül Divanen aslında *** İnsanız, arada bir Dengemiz şaşabilir Akıl başa dönünce Yine sevgiye eğilir

Dedikodu Söze gerek yok Gözlerime bak, oku gerçeği Sen içinin sesini dinle Kalbine sor beni *** O fırsat düşkünü, zalim elleri Kendine uzak tut uzak İçim, dışım, özüm, sözüm bir inan Alnım açık, yüzüm ak *** Dedikodu dedikodu, kuru iftira Beyhude yere gücenip alınma O kuyruklu yalanlara kanıp Yakma beni, kıyma bu kula *** Dedikodu dedikodu, kıskanıyorlar Al elmaya taş atan çok olur yar Bile bile dalımıza basıp Bizi oyuna getiriyorlar *** Yüreği sızlamadan canımızı yakanın Er ya da geç verecek hesabı var Seveni seveninden ayıranın İki elim yakasında mahşere kadar *** Göz göre göre günahıma girip de Suçlama, üzme beni Sonra ok yaydan çıkıverir Benden söylemesi

Dilli Düdük Söz gümüşse sükut altındır Masal okuyor bilmiyor o zır deli Rüzgar eken fırtına biçer Kendi düşen ağlamaz yani *** Sen sen ol kalp kırma Uykuların kaçar sonra Akıllı ol oyuna gelme Tepe takla olursun eden bulur sonunda *** Pireyi deve yaptı dilli düdük Ateşe bile bile körükle gidiyor Kendi kuyusunu kazıyor enayi Cırcır ötüyor *** Bana göre hava hoş kendi bilir Beni bilen iyi biliyor Boşa çabaları bu gönüllerde Hükmü geçmiyor *** Hadi sev hadi hadi hadi gözünü karart da Koy elini kalbine şu yalan hayatta Gelen geçer konan göçer unutma Sana da kalmaz bu ölümlü dünya *** Caka satıyor utanması yok O kendini üstün buluyor, ama yanılıyor Burnu Kaf dağında mübarek O kendini bu alemin kralı sanıyor *** Sen sen ol kalp kırma Uykuların kaçar sonra Akıllı ol oyuna gelme Tepe takla olursun eden bulur sonunda *** Pireyi deve yaptı dilli düdük Ateşe bile bile körükle gidiyor Kendi kuyusunu kazıyor enayi Cırcır ötüyor *** Bana göre hava hoş kendi bilir Beni bilen iyi biliyor Boşa çabaları bu gönüllerde Hükmü geçmiyor *** Hadi sev hadi hadi hadi gözünü karart da Koy elini kalbine şu yalan hayatta Gelen geçer konan göçer unutma Sana da kalmaz bu ölümlü dünya *** Şöyle bir silkelen de gel kendine Hududunu haddini bil ileri gitme İki kere iki dört hesabı kolay Aç kalbini gel dır dır etme.. *** Pireyi deve yaptı dilli düdük Ateşe bile bile körükle gidiyor Kendi kuyusunu kazıyor enayi Cırcır ötüyor *** Bana göre hava hoş kendi bilir Beni bilen iyi biliyor Boşa çabaları bu gönüllerde Hükmü geçmiyor

Gün Gibi bir başka yakıyor onun ateşi öpüşü, iç çekişi , gülüşü bir başka kalbimde baş köşededir yeri huzura kavuştum kollarında *** avare kuytularda biçareydim buz gibi soğuktu yalnızlığım gecelerimin *** gün gibi doğdu yarim zifiri karanlığıma tam ümidi kesmişken yetişti imdadıma bundan böyle ben ölsem de gam yemem bu dünyanın kederi yükü vız gelir bana *** çok çekti çok çok üzüldü çok habire alev alev yandı söndü bu yürek *** ama yine de yitirmedi o aşka inancını sonunda yüzüne güldü felek *** avare kuytularda biçareydim buz gibi soğuktu yalnızlığım gecelerimin *** gün gibi doğdu yarim zifiri karanlığıma tam ümidi kesmişken yetişti imdadıma bundan böyle ben ölsem de gam yemem bu dünyanın kederi yükü vız gelir bana *** lafı mı olur? o istede varım yoğum her şeyim onun o istede bu can feda bir bakışına tutuşunca tenim teninde zaman durur sanki onun bir nefesine

İstanbul Ağlıyor Sen gideli buralardan Yolunu gözlemekteyim İstanbul ağlıyor Yastayım sevgilim *** Hala seninim, delinim Bıraktığın gibiyim Çıkmaz sokaklarında kayıp Derbeder haldeyim *** Sen gideli bu aşktan Kalbimle harpteyim Yokluğun ölümden beter Buz tuttu yüreğim *** Hala seninim, delinim Bıraktığın gibiyim Çıkmaz sokaklarında kayıp Derbeder haldeyim *** Rüzgar ol es püfür püfür Yağmur ol da bul beni Geceleri rüyalarıma gir Öpüp okşa, sev beni *** Sen gideli bu şehirden Ötmez oldu bülbüller Doğmadı güneşim batalı Açmaz oldu güller *** Hala seninim, delinim Bıraktığın gibiyim Çıkmaz sokaklarında kayıp Derbeder haldeyim *** Unutmadım, unutamadım Dinmedi fırtınam içimde Başucumdaki resmin Duruyor aynı yerinde *** Hala seninim, delinim Bıraktığın gibiyim Çıkmaz sokaklarında kayıp Derbeder haldeyim *** Rüzgar ol es püfür püfür Yağmur ol da bul beni Geceleri rüyalarıma gir Öpüp okşa, sev beni