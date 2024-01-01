Islak Daha Islak Öp Beni Islak daha ıslak öp beni ne olursun Islak daha ıslak öp beni ne olursun Dudaklarında öpüşlerin en çılgını Dudaklarında öpüşlerin en çılgını *** Söndür içimdeki o büyük yangını Söndür içimdeki o büyük yangını Yaklaş ki kalbim dudaklarında vursun Islak daha ıslak öp beni ne olursun Öp beni öp beni öp beni öp beni ne olursun Öp beni öp beni öp beni öp beni ne olursun *** Bahar yağmurlarıyla meltemlerle öp Bahar yağmurlarıyla meltemlerle öp *** Arzularla sevgilerle özlemlerle öp Yaklaş ki kalbim dudaklarında vursun Islak daha ıslak öp beni ne olursun *** Öp beni öp beni öp beni öp beni ne olursun Öp beni öp beni öp beniöp beni ne olursun Öp beni öp beni öp beni öp beni ne olursun Öp beni öp beni öp beni öp beni ne olursun *** Öp beni öp beni öp beni öp beni ne olursun Öp beni öp beni öp beni öp beni ne olursun Öp beni öp beni öp beni öp beni ne olursun Öp beni öp beni öp beni öp beni ne olursun

Akşam Oldu Hüzünlendim Ben Yine Akşam oldu hüzünlendim ben yine Akşam oldu hüzünlendim ben yine *** Hasret kaldım gözlerinin rengine Hasret kaldım gözlerinin rengine *** Gel mehtabım gel sevdiğim gel yine Gel mehtabım gel sevdiğim gel yine *** Hasret kaldım gözlerinin rengine. Hasret kaldım gözlerinin rengine.

Aşk Bu Değil Mi? Yüreğim alev alev yanıyor hasretinle Yüreğim alev alev yanıyor hasretinle Gözlerimden hayalin gitmiyor bir an bile Gözlerimden hayalin gitmiyor bir an bile *** Aşk bu değil mi? Aşk bu değil mi? Söyle sevgilim söyle Aşk bu değil mi? *** Aşk bu değil mi? Aşk bu değil mi? Söyle sevgilim söyle Aşk bu değil mi? *** Kıskanırım kendimden o güzel gözlerini Kıskanırım kendimden o güzel gözlerini Sevginle doluyorum ne zaman görsem seni Sevginle doluyorum ne zaman görsem seni *** Aşk bu değil mi? Aşk bu değil mi? Söyle sevgilim söyle Aşk bu değil mi? *** Aşk bu değil mi? Aşk bu değil mi? Söyle sevgilim söyle Aşk bu değil mi? *** Bakınca gözlerine mutluluk içiyorum Bakınca gözlerine mutluluk içiyorum Sevda bülbülü gibi kendimden geçiyorum Sevda bülbülü gibi kendimden geçiyorum *** Aşk bu değil mi? Aşk bu değil mi? Söyle sevgilim söyle Aşk bu değil mi? *** Aşk bu değil mi? Aşk bu değil mi? Söyle sevgilim söyle Aşk bu değil mi? *** Aşk bu değil mi? Aşk bu değil mi? Söyle sevgilim söyle Aşk bu değil mi? *** Aşk bu değil mi? Aşk bu değil mi? Söyle sevgilim söyle Aşk bu değil mi?

Enginde Yavaş Yavaş Enginde yavaş yavaş, yavaş yavaş Günün minesi soldu, soldu Derdim bana arkadaş Bugün de akşam oldu *** Gölgeler indi suya Kuşlar vardı uykuya Gurbeti duya duya Bugün de akşam oldu *** Su uyur, fısıldaşır Gider, yâre ulaşır Yolcu yolda yaraşır Bugün de akşam oldu Bugün de akşam oldu Bugün de akşam oldu

Kadehinde Zehir Olsa Kadehinde zehir olsa Ben içerim bana getir Kadehinde zehir olsa Ben içerim bana getir *** Dudakların mühür olsa Ben açarım bana getir Dudakların mühür olsa Ben açarım bana getir *** Ağladığın geceleri Kalbindeki acıları Çekinmeden bana getir Sen tükenme beni bitir *** Ağladığın geceleri Kalbindeki acıları Çekinmeden bana getir Sen tükenme beni bitir *** Aşk bağının gülü ol da Dikenini bana batır Aşk bağının gülü ol da Dikenini bana batır *** Bakma canım yandığına Sorma benim hâlim nedir Bakma canım yandığına Sorma benim hâlim nedir *** Ağladığın geceleri Kalbindeki acıları Çekinmeden bana getir Sen tükenme beni bitir *** Ağladığın geceleri Kalbindeki acıları Çekinmeden bana getir Sen tükenme beni bitir *** Ağladığın geceleri Kalbindeki acıları Çekinmeden bana getir Sen tükenme beni bitir *** Ağladığın geceleri Kalbindeki acıları Çekinmeden bana getir Sen tükenme beni bitir