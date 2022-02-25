Metamorfoz Şarkı Sözleri
Tarkan Metamorfoz şarkı sözleri 7/24dinle.com'da! Birçok kişinin aklında yer edinen Tarkan Metamorfoz şarkı sözleri ve nakaratı dinleyenler tarafından merak ediliyor. Sanatçının hayranları tarafından en çok beğeni alan şarkıları arasında bulunan Metamorfoz sözlerine buradan ulaşabilirsiniz. Ayrıca dilediğiniz sosyal medya platformundan sözleri paylaşabilirsiniz.
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Sen gideli buralardan
Yolunu gözlemekteyim
İstanbul ağlıyor
Yastayım sevgilim
***
Hala seninim, delinim
Bıraktığın gibiyim
Çıkmaz sokaklarında kayıp
Derbeder haldeyim
***
Sen gideli bu aşktan
Kalbimle harpteyim
Yokluğun ölümden beter
Buz tuttu yüreğim
***
Hala seninim, delinim
Bıraktığın gibiyim
Çıkmaz sokaklarında kayıp
Derbeder haldeyim
***
Rüzgar ol es püfür püfür
Yağmur ol da bul beni
Geceleri rüyalarıma gir
Öpüp okşa, sev beni
***
Sen gideli bu şehirden
Ötmez oldu bülbüller
Doğmadı güneşim batalı
Açmaz oldu güller
***
Hala seninim, delinim
Bıraktığın gibiyim
Çıkmaz sokaklarında kayıp
Derbeder haldeyim
***
Unutmadım, unutamadım
Dinmedi fırtınam içimde
Başucumdaki resmin
Duruyor aynı yerinde
***
Hala seninim, delinim
Bıraktığın gibiyim
Çıkmaz sokaklarında kayıp
Derbeder haldeyim
***
Rüzgar ol es püfür püfür
Yağmur ol da bul beni
Geceleri rüyalarıma gir
Öpüp okşa, sev beni
-
Kıyamam, ağlama
Karaları bağlama
Geçer bu da geçer
Umuduna darılma
***
İnsanız, arada bir
Dengemiz şaşabilir
Akıl başa dönünce
Yine sevgiye eğilir
***
Arada bi ben de
Kadere küsüyorum
Esip savurup
Mangalda kül bırakmıyorum
***
Arada bi bile bile
Aşkı üzüyorum
Yeniliyorum kendime
Kabul ediyorum
***
Yanıyorum dostlar
Şu sıralar efkarım var
İçimde mahzun şimdi
Hüzünlü, acılı şarkılar
***
Bir damlayım okyanusunda
Kum tanesiyim kıyında
Unutma ki bu gönül
Divanen aslında
***
İnsanız, arada bir
Dengemiz şaşabilir
Akıl başa dönünce
Yine sevgiye eğilir
-
Söze gerek yok
Gözlerime bak, oku gerçeği
Sen içinin sesini dinle
Kalbine sor beni
***
O fırsat düşkünü, zalim elleri
Kendine uzak tut uzak
İçim, dışım, özüm, sözüm bir inan
Alnım açık, yüzüm ak
***
Dedikodu dedikodu, kuru iftira
Beyhude yere gücenip alınma
O kuyruklu yalanlara kanıp
Yakma beni, kıyma bu kula
***
Dedikodu dedikodu, kıskanıyorlar
Al elmaya taş atan çok olur yar
Bile bile dalımıza basıp
Bizi oyuna getiriyorlar
***
Yüreği sızlamadan canımızı yakanın
Er ya da geç verecek hesabı var
Seveni seveninden ayıranın
İki elim yakasında mahşere kadar
***
Göz göre göre günahıma girip de
Suçlama, üzme beni
Sonra ok yaydan çıkıverir
Benden söylemesi
-
Söz gümüşse sükut altındır
Masal okuyor bilmiyor o zır deli
Rüzgar eken fırtına biçer
Kendi düşen ağlamaz yani
***
Sen sen ol kalp kırma
Uykuların kaçar sonra
Akıllı ol oyuna gelme
Tepe takla olursun eden bulur sonunda
***
Pireyi deve yaptı dilli düdük
Ateşe bile bile körükle gidiyor
Kendi kuyusunu kazıyor enayi
Cırcır ötüyor
***
Bana göre hava hoş kendi bilir
Beni bilen iyi biliyor
Boşa çabaları bu gönüllerde
Hükmü geçmiyor
***
Hadi sev hadi hadi hadi gözünü karart da
Koy elini kalbine şu yalan hayatta
Gelen geçer konan göçer unutma
Sana da kalmaz bu ölümlü dünya
***
Caka satıyor utanması yok
O kendini üstün buluyor, ama yanılıyor
Burnu Kaf dağında mübarek
O kendini bu alemin kralı sanıyor
***
Sen sen ol kalp kırma
Uykuların kaçar sonra
Akıllı ol oyuna gelme
Tepe takla olursun eden bulur sonunda
***
Pireyi deve yaptı dilli düdük
Ateşe bile bile körükle gidiyor
Kendi kuyusunu kazıyor enayi
Cırcır ötüyor
***
Bana göre hava hoş kendi bilir
Beni bilen iyi biliyor
Boşa çabaları bu gönüllerde
Hükmü geçmiyor
***
Hadi sev hadi hadi hadi gözünü karart da
Koy elini kalbine şu yalan hayatta
Gelen geçer konan göçer unutma
Sana da kalmaz bu ölümlü dünya
***
Şöyle bir silkelen de gel kendine
Hududunu haddini bil ileri gitme
İki kere iki dört hesabı kolay
Aç kalbini gel dır dır etme..
***
Pireyi deve yaptı dilli düdük
Ateşe bile bile körükle gidiyor
Kendi kuyusunu kazıyor enayi
Cırcır ötüyor
***
Bana göre hava hoş kendi bilir
Beni bilen iyi biliyor
Boşa çabaları bu gönüllerde
Hükmü geçmiyor
-
bir başka yakıyor onun ateşi
öpüşü, iç çekişi , gülüşü bir başka
kalbimde baş köşededir yeri
huzura kavuştum kollarında
***
avare kuytularda biçareydim
buz gibi soğuktu yalnızlığım
gecelerimin
***
gün gibi doğdu yarim
zifiri karanlığıma
tam ümidi kesmişken yetişti imdadıma
bundan böyle ben ölsem de gam yemem
bu dünyanın kederi yükü vız gelir bana
***
çok çekti çok
çok üzüldü çok
habire alev alev yandı
söndü bu yürek
***
ama yine de yitirmedi o
aşka inancını
sonunda yüzüne güldü felek
***
avare kuytularda biçareydim
buz gibi soğuktu yalnızlığım
gecelerimin
***
gün gibi doğdu yarim
zifiri karanlığıma
tam ümidi kesmişken yetişti imdadıma
bundan böyle ben ölsem de gam yemem
bu dünyanın kederi yükü vız gelir bana
***
lafı mı olur?
o istede varım yoğum her şeyim onun
o istede bu can feda bir bakışına
tutuşunca tenim teninde
zaman durur sanki
onun bir nefesine
-
Hop hop bol keseden atıp tutma
Vıdı vıdı edip asabımı bozma
Hadi paşa paşa kabul et
Hadi hadi
***
Hep aynı hikaye
Aynı tas aynı hamam nafile
Hep aynı sonu meçhul vaatler
Al birini vur ötekine
***
Sanki alnımızın orta yerinde
Enayi yazıyor bir de
Gözümüzün içine baka baka
Pusu kuruyorlar bize
***
Hop hop bol keseden atıp tutma
Vıdı vıdı edip asabımı bozma
Hadi hadi paşa paşa kabul et
Hadi sabrımı taşırma
***
Hop hop delip geçip kalbimizi
Bir kalemde sattınız cümlemizi
Hani hani hepimiz birimiz
Birimiz hepimiz hepimiz içindi
***
Sen o cicili bicili yalanlarını
Gel de külahıma anlat
Demode bu numaralar yemezler
Adımını denk at
***
Hadi anca beraber kanca beraber idik
Unuttun bak
Bir elin yağda bir elin balda
Bu ne saltanat
***
Çivi gibi çivi gibi olmak lazım
Bu deli gidişe kafa tutmak lazım
***
Dünya mı tersine dönüyor
Yoksa ben miyim bu başı dönen
Kulu kula kul etmiş bizi
Aldatmış bu düzen
***
Elini veren kolunu kaptırıyor
Uyanık olmalı bu zamanda
Huyuna suyuna gitmeyip
Meydan okumalı alayına
***
Her yazılana çizilene tav olup inanma
Her söylenene her anlatılana sakın ola kanma
Sıkı sıkı tutun hakikatin yolundan dönme
Sen şeytana uyup ta ipin ucunu kaçırma
Kolla kalbini kendini bozma
***
Hakkımızın hesabını soralım hadi
Bir olup ta direnelim gel
Haykıralım isyanımıza hadi
Hadi hep beraber..
-
Sorma derdin nedir diye sorma,
Gel gör halimi gör de anla
Azar azar içim yanar durur o biçim
Öl dese ölürüm onun için
***
Çok seviyorum hem de çok
Tam kalbime geldi ok
Delisiyim a canına yandığımın
Vurgunuyum haberi yok
***
Vay anam vay halime vay anam vay
Dışı beni yakar içi beni dile kolay
***
Söndü havam fiyakam benzine gireli
Şimdi Sabahı zor ediyorum geceleri
Azar azar içim yanar durur o biçim
Öl dese ölürüm onun için
Çok seviyorum hem de çok
Tam kalbime geldi ok
Delisiyim a canına yandığımın
Vurgunuyum haberi yok
***
Yok derdime çare yok
Tam kalbime geldi ok
Kölesiyim o canına yandığımın
Vurgunuyum haberi yok
***
Vay anam vay halime vay anam vay
Dışı beni yakar içi beni dilek olay
***
Çok seviyorum hem de çok
Tam kalbime geldi ok
***
Delisiyim o canına yandığımın
Vurgunuyum haberi yok
Yok derdime çare yok
Tam kalbime geldi ok
***
Kölesiyim o canına yandığımın
Vurgunuyum haberi yok
***
Vay anam vay halime vay anam vay
Vay anam vay halime vay anam vay
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