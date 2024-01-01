Ahde Vefa Şarkı Sözleri
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Kadehinde zehir olsa
Ben içerim bana getir
Kadehinde zehir olsa
Ben içerim bana getir
***
Dudakların mühür olsa
Ben açarım bana getir
Dudakların mühür olsa
Ben açarım bana getir
***
Ağladığın geceleri
Kalbindeki acıları
Çekinmeden bana getir
Sen tükenme beni bitir
***
Ağladığın geceleri
Kalbindeki acıları
Çekinmeden bana getir
Sen tükenme beni bitir
***
Aşk bağının gülü ol da
Dikenini bana batır
Aşk bağının gülü ol da
Dikenini bana batır
***
Bakma canım yandığına
Sorma benim hâlim nedir
Bakma canım yandığına
Sorma benim hâlim nedir
***
Ağladığın geceleri
Kalbindeki acıları
Çekinmeden bana getir
Sen tükenme beni bitir
***
Ağladığın geceleri
Kalbindeki acıları
Çekinmeden bana getir
Sen tükenme beni bitir
***
Ağladığın geceleri
Kalbindeki acıları
Çekinmeden bana getir
Sen tükenme beni bitir
***
Ağladığın geceleri
Kalbindeki acıları
Çekinmeden bana getir
Sen tükenme beni bitir
-
Akşam oldu hüzünlendim ben yine
Akşam oldu hüzünlendim ben yine
***
Hasret kaldım gözlerinin rengine
Hasret kaldım gözlerinin rengine
***
Gel mehtabım gel sevdiğim gel yine
Gel mehtabım gel sevdiğim gel yine
***
Hasret kaldım gözlerinin rengine.
Hasret kaldım gözlerinin rengine.
-
Yüreğim alev alev yanıyor hasretinle
Yüreğim alev alev yanıyor hasretinle
Gözlerimden hayalin gitmiyor bir an bile
Gözlerimden hayalin gitmiyor bir an bile
***
Aşk bu değil mi?
Aşk bu değil mi?
Söyle sevgilim söyle
Aşk bu değil mi?
***
Aşk bu değil mi?
Aşk bu değil mi?
Söyle sevgilim söyle
Aşk bu değil mi?
***
Kıskanırım kendimden o güzel gözlerini
Kıskanırım kendimden o güzel gözlerini
Sevginle doluyorum ne zaman görsem seni
Sevginle doluyorum ne zaman görsem seni
***
Aşk bu değil mi?
Aşk bu değil mi?
Söyle sevgilim söyle
Aşk bu değil mi?
***
Aşk bu değil mi?
Aşk bu değil mi?
Söyle sevgilim söyle
Aşk bu değil mi?
***
Bakınca gözlerine mutluluk içiyorum
Bakınca gözlerine mutluluk içiyorum
Sevda bülbülü gibi kendimden geçiyorum
Sevda bülbülü gibi kendimden geçiyorum
***
Aşk bu değil mi?
Aşk bu değil mi?
Söyle sevgilim söyle
Aşk bu değil mi?
***
Aşk bu değil mi?
Aşk bu değil mi?
Söyle sevgilim söyle
Aşk bu değil mi?
***
Aşk bu değil mi?
Aşk bu değil mi?
Söyle sevgilim söyle
Aşk bu değil mi?
***
Aşk bu değil mi?
Aşk bu değil mi?
Söyle sevgilim söyle
Aşk bu değil mi?
-
Enginde yavaş yavaş, yavaş yavaş
Günün minesi soldu, soldu
Derdim bana arkadaş
Bugün de akşam oldu
***
Gölgeler indi suya
Kuşlar vardı uykuya
Gurbeti duya duya
Bugün de akşam oldu
***
Su uyur, fısıldaşır
Gider, yâre ulaşır
Yolcu yolda yaraşır
Bugün de akşam oldu
Bugün de akşam oldu
Bugün de akşam oldu
-
Islak daha ıslak öp beni ne olursun
Islak daha ıslak öp beni ne olursun
Dudaklarında öpüşlerin en çılgını
Dudaklarında öpüşlerin en çılgını
***
Söndür içimdeki o büyük yangını
Söndür içimdeki o büyük yangını
Yaklaş ki kalbim dudaklarında vursun
Islak daha ıslak öp beni ne olursun
Öp beni öp beni öp beni öp beni ne olursun
Öp beni öp beni öp beni öp beni ne olursun
***
Bahar yağmurlarıyla meltemlerle öp
Bahar yağmurlarıyla meltemlerle öp
***
Arzularla sevgilerle özlemlerle öp
Yaklaş ki kalbim dudaklarında vursun
Islak daha ıslak öp beni ne olursun
***
Öp beni öp beni öp beni öp beni ne olursun
Öp beni öp beni öp beniöp beni ne olursun
Öp beni öp beni öp beni öp beni ne olursun
Öp beni öp beni öp beni öp beni ne olursun
***
Öp beni öp beni öp beni öp beni ne olursun
Öp beni öp beni öp beni öp beni ne olursun
Öp beni öp beni öp beni öp beni ne olursun
Öp beni öp beni öp beni öp beni ne olursun
-
Ah, dönülmez akşamın ufkundayız, vakit çok geç
Bu son fasıldır, ey ömrüm, nasıl geçersen geç
Bu son fasıldır, ey ömrüm, nasıl geçersen geç
***
Cihana bir daha gelmek hayal edilse bile
Avunmak istemeyiz böyle bir teselli ile
**
Ah, geniş kanatları boşlukta simsiyah açılan
Ve arkasında güneş doğmayan büyük kapıdan
Geçince başlayacak bitmeyen sükunlu gece
Guruba karşı bu son bahçelerde keyfince
***
Ah, ya aşk içinde harap ol ya şevk içinde, gönül
Ya lale açmalıdır göğsümüzde yahut gül
Ya lale açmalıdır göğsümüzde yahut gül
***
Ah, dönülmez akşamın ufkundayız, vakit çok geç