Dost dost diye nice nicesine sarıldım, Dost dost diye nice nicesine sarıldım *** Benim sadık yarim kara topraktır Beyhude dolandım boşa yoruldum. Benim sadık yarim kara topraktır Beyhude dolandım boşa yoruldum. *** Ne bir vefa gördüm ne faydalandım, Her türlü isteğimi ya topraktan aldım *** Benim sadık yarim kara topraktır, Beyhude dolandım boşa yoruldum. Benim sadık yarim kara topraktır Beyhude dolandım boşa yoruldum. *** Dileğin varsa iste Allah'tan, Almak için uzak gitme topraktan Cömertlik toprağa ya verilmiş haktan Benim sadık yarim kara toprak, *** Hakikat ararsan açık bir nokta, Allah kula yakın, Kul da Allah'a Hakkın gizli hazinesi toprakta, Benim sadık yarim kara toprak *** Benim sadık yarim kara topraktır, Beyhude dolandım boşa yoruldum. Benim sadık yarim kara topraktır Beyhude dolandım boşa yoruldum.