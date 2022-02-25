Kara Toprak Şarkı Sözleri
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Dost dost diye nice nicesine sarıldım,
Dost dost diye nice nicesine sarıldım
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Benim sadık yarim kara topraktır
Beyhude dolandım boşa yoruldum.
Benim sadık yarim kara topraktır
Beyhude dolandım boşa yoruldum.
***
Ne bir vefa gördüm ne faydalandım,
Her türlü isteğimi ya topraktan aldım
***
Benim sadık yarim kara topraktır,
Beyhude dolandım boşa yoruldum.
Benim sadık yarim kara topraktır
Beyhude dolandım boşa yoruldum.
***
Dileğin varsa iste Allah'tan,
Almak için uzak gitme topraktan
Cömertlik toprağa ya verilmiş haktan
Benim sadık yarim kara toprak,
***
Hakikat ararsan açık bir nokta,
Allah kula yakın,
Kul da Allah'a
Hakkın gizli hazinesi toprakta,
Benim sadık yarim kara toprak
***
Benim sadık yarim kara topraktır,
Beyhude dolandım boşa yoruldum.
Benim sadık yarim kara topraktır
Beyhude dolandım boşa yoruldum.